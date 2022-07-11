 На учет в центрах занятости Германии встали 350 тысяч граждан Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 10.07.2022

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Украина

На учет в центрах занятости Германии встали 350 тысяч граждан Украины

Из почти 900 тысяч украинцев, бежавших от войны в Германию, более 350 тысяч встали на учет для поиска работы. Главные сложности при трудоустройстве - языковой барьер и необходимость одновременно следить за детьми.

Центр для украинских беженцев в Германии

Центр для украинских беженцев в Германии

С начала войны в Германию приехали более 870 тысяч беженцев из Украины, из них около 350 тысяч встали на учет в центрах занятости по всей стране, сообщает RND со ссылкой на данные Федерального агентства по труду (Bundesagentur für Arbeit, BA) в понедельник, 11 июля.

Всего в Германию приехал 876 461 украинец, сообщили в BA. В центрах занятости и аналогичных муниципальных учреждениях зарегистрировались 353 424 человек, в том числе 265 тысяч - трудоспособного возраста. Заявки на получение детских пособий подали 121 тысяч украинцев, пишет RND.

Большинство приехавших - женщины с детьми

С начала войны для приехавших граждан Украины было одобрено 144 тысячи интеграционных курсов - специальных занятий, которые помогают иностранцам освоиться в повседневной жизни страны, выучить язык и найти работу.

Сложности при поиске подходящих вакансий связаны в том числе с тем, что большинство кандидатов (более 75 процентов) - женщины, которые во время посещения курсов должны присматривать за детьми, говорится в отчете BA. Другим серьезным препятствием работодатели назван языковой барьер.

Ситуацию на рынке труда агентство называет "стабильной". "Насколько долгосрочную роль для рынка труда будут играть беженцы из Украины, зависит от развития событий и того, как долго они будут оставаться в стране", - говорится в отчете BA. Наплыв беженцев в любом случае приведет к росту безработицы, поскольку, в отличие от бежавших от войны сирийцев, граждане Украины получают пособия Hartz IV и имеют право на интеграцию в рынок труда, пишет ведомство.

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    Автор: Анника Цайтлер, Инга Ваннер


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