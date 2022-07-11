На учет в центрах занятости Германии встали 350 тысяч граждан Украины

С начала войны в Германию приехали более 870 тысяч беженцев из Украины, из них около 350 тысяч встали на учет в центрах занятости по всей стране, сообщает RND со ссылкой на данные Федерального агентства по труду (Bundesagentur für Arbeit, BA) в понедельник, 11 июля.

Всего в Германию приехал 876 461 украинец, сообщили в BA. В центрах занятости и аналогичных муниципальных учреждениях зарегистрировались 353 424 человек, в том числе 265 тысяч - трудоспособного возраста. Заявки на получение детских пособий подали 121 тысяч украинцев, пишет RND.

Большинство приехавших - женщины с детьми

С начала войны для приехавших граждан Украины было одобрено 144 тысячи интеграционных курсов - специальных занятий, которые помогают иностранцам освоиться в повседневной жизни страны, выучить язык и найти работу.

Сложности при поиске подходящих вакансий связаны в том числе с тем, что большинство кандидатов (более 75 процентов) - женщины, которые во время посещения курсов должны присматривать за детьми, говорится в отчете BA. Другим серьезным препятствием работодатели назван языковой барьер.

Ситуацию на рынке труда агентство называет "стабильной". "Насколько долгосрочную роль для рынка труда будут играть беженцы из Украины, зависит от развития событий и того, как долго они будут оставаться в стране", - говорится в отчете BA. Наплыв беженцев в любом случае приведет к росту безработицы, поскольку, в отличие от бежавших от войны сирийцев, граждане Украины получают пособия Hartz IV и имеют право на интеграцию в рынок труда, пишет ведомство.

Смотрите также:

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства На территории кампуса Студенты Ганноверского университета имени Лейбница предлагают поселить беженцев в жилье, например, построенном на плоских крышах зданий города, и, в частности, родного университета.

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства Плавучие дома Бесцельно простаивающие баржи можно переоборудовать в дома для беженцев. Будущие архитекторы предлагают провести в жилищные комплексы профильтрованную речную воду, а также использовать энергию солнца и ветра для получения электричества.

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства Парковая зона в доме Голландский павильон, оставшийся после проведения в 2000 году Всемирной выставки Expo, теперь пустует. Его можно было бы превратить в общежитие для беженцев: открытый этаж с парковой зоной между жилыми этажами здания станет прекрасным местом отдыха.

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства Мультикультурная дача Еще одна студенческая идея - жилье для беженцев на небольших садовых участках. Преимущество: возможность отдыхать и выращивать овощи и фрукты рядом с домом. А также - познакомиться и подружиться с соседями.

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства Гараж, он же дом Некоторые гаражи в немецких мегаполисах используются лишь частично. Инициаторы этого проекта предлагают надстроить над гаражами квартиры. Причем нижние этажи можно и дальше использовать в их первоначальной функции.

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства Подвижная недвижимость На заброшенной товарной станции в северном районе Ганновера предостаточно места для большого количества беженцев, которых можно разместить в старых вагонах, считают студенты архитектурного факультета. Эта идея осуществима в практически каждом крупном городе Германии, уверены они. Автор: Анника Цайтлер, Инга Ваннер

