На родине Маркса продано 100 тысяч банкнот с номиналом ноль евро

Выпущенные к 200-летию Карла Маркса" банкноты с номиналом ноль евро" стали хитом продаж. К настоящему моменту сбыто уже более 100 тысяч экземпляров сувенирной купюры с портретом немецкого философа, социолога и экономиста. Об этом сообщает в воскресенье, 12 августа, агентство dpa со ссылкой на компанию Trier Tourismus und Marketing, занимающейся распространением "нулевых" банкнот и другой сувенирной продукции родного города Маркса.

"Купюры, которые можно приобрести за три евро, пользуются повышенным спросом, - рассказывает управляющий Trier Tourismus und Marketing Ханс-Альберт Беккер (Hans-Albert Becker). - Никто не ожидал, что они будут так популярны". В общей сложности купюры разошлись уже по более чем 40 странам. Особенно охотно их приобретают в Азии. Только в Китай было отправлено от 25 до 30 тысяч штук. В частности, их заказывают фирмы в качестве подарков сотрудникам.

Пять "нулевых" банкнот с пересылкой - 17 евро

Минимальный объем заказа - пять банкнот. Стоимость пересылки заказа весом не более 50 грамм, в частности в РФ и Украину, составляет два евро. Фиолетовые банкноты с номиналом ноль евро и размером чуть больше 20-евровой банкноты представляют собой очень похожие на настоящие денежные купюры, отпечатанные на защищенной от подделок бумаге с водяными знаками, голограммами, медными полосами и индивидуальными серийными номерами из 10 знаков.

Карл Маркс, родившийся в Трире 5 мая 1818 года, считается наиболее известным уроженцем этого города, и 200-летие философа, ставшего одним из основателей коммунистической идеологии, отмечают здесь с большим размахом.

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Карл Маркс в наши дни Двойник-экскурсовод Немец Михаэль Тилен (Michael Thielen) - пенсионер из Трира, одно время подрабатывавший "официальным" двойником Карла Маркса и водивший экскурсии по городу. Экскурсии - в прошлом, но Тилен продолжает с удовольствием играть роль Маркса. Гости города охотно с ним фотографируются.

Карл Маркс в наши дни Новый памятник Этот новый памятник Марксу - подарок Китая по случаю 200-летия. 4,40-метровая бронзовая статуя была доставлена в Трир в марте. Памятник уже установлен около ворот Порта Нигра. Торжественное открытие (со снятием чехла) запланировано на 5 мая. Трир традиционно пользуется особой популярностью среди китайских туристов, посещающих здесь дом, в котором родился основоположник научного коммунизма.

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