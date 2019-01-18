На работу в Германию по визе фрилансера

Виза фрилансера является одним из самых необычных, малоизученных и не очень популярных способов переезда в Германию. Хотя у этого способа есть ряд явных преимуществ: не нужно искать работу по контракту, делать миллионные инвестиции и даже знать немецкий. Главное - доказать, что вы являетесь востребованным специалистом в своей сфере.

DW рассказывает историю Элины Шороховой - она же диджей Soela - из Ростова-на-Дону, которая недавно переехала в Берлин по визе фрилансера, чтобы продолжать заниматься там музыкой и фотографией. Кроме того, мы выяснили подробности о данном типе визы в МИД Германии. Итак, насколько сложно ее получить?

Любовь к Берлину с первого взгляда

Сейчас Элине 24 года. Два года назад она впервые попала в Берлин, сразу влюбилась в город и поняла, что хочет жить именно здесь. "Я не рассматривала никаких других стран, но мы с бойфрендом понимали: нет стопроцентных гарантий, что мы попадем в Германию по визе фрилансера, и в качестве запасного варианта думали о Грузии", - рассказала она в интервью DW.

Элина Шорохова - DJ Soela

Почему был выбран переезд именно по визе фрилансера? "Я понимала, что по моей первой профессии (медицинской химии - Ред.) я недостаточно квалифицированный специалист. Также мы искали методы переезда со слабым знанием языка. Только так - по визе фрилансера - можно было официально заниматься любимым делом в Германии - музыкой и фотографией", - добавила Элина.

Какие документы нужны для визы фрилансера?

Главная трудность получения этой визы, по словам девушки, заключалась практически в полном отсутствии информации - во многом приходилось действовать наугад. "Нам пришлось платить приличную сумму юристу, чтобы он дал нам список необходимых документов, проверил наши анкеты, мотивационное письмо", - отметила Элина.

Пакет документов для получения данного вида национальной визы, которая уже позднее в Германии трансформируется в ВНЖ, значительно отличается от всех других видов. По словам Элины, заявитель должен предоставить доказательства не только наличия своего опыта, но и контракты на будущее, обязательно от разных людей или компаний. У фрилансера должен быть поручитель - человек, живущий в Германии, который "в случае чего" сможет подтвердить его опыт и нужность в Германии.

Необходимо также доказать свою финансовую состоятельность при помощи выписок со счета и, например, наличия действующих контрактов. Кроме того, нужно предоставить портфолио, иногда в довольно странных формах, отметила Элина: "К примеру, если ты едешь в Германию заниматься режиссурой, то ты должен распечатать портфолио со скриншотами своих работ". Весь переезд от начала сбора документов в итоге занял девять месяцев.

Вид из квартиры Элины в Берлине

Официальное название данной визы - "Виза для осуществления самостоятельного бизнеса и работы по свободным профессиям". Список необходимых документов на русском языке можно найти на сайте посольства Германии в России.

Условия работы и заработка

По словам девушки, первым делом после приезда в Германию необходимо получить прописку, налоговый номер, открыть банковский счет и оформить медицинскую страховку. ВНЖ ей выдали на два года, во время продления в будущем необходимо будет также предоставить налоговую отчетность. "Моя задача как мелкого предпринимателя - заработать не меньше 9000 евро в год. Пока я не хочу зарабатывать больше 17500 евро, так как после превышения этого порога придется платить больше налогов", - отметила Элина.

Сейчас она работает учителем музыки, фотографирует и иногда играет сеты в берлинских клубах. Трудность заключается в том, что данный тип ВНЖ накладывает четкое ограничение, какой деятельностью можно заниматься. Так, работа Элины должна быть непременно связана с музыкой или фотографией, она не может, например, пойти подрабатывать в кафе.

Сколько денег нужно на жизнь в Берлине? Элина считает, что для минимального покрытия расходов надо 1600 евро на двоих: 750 евро уходит на квартиру с интернетом, 500 - на частные страховки, 350 - на мелкие бытовые расходы, желательно иметь определенные накопления "про запас".

Кому выдают визу фрилансера

Насколько популярен данный тип визы и как сложно ее получить? DW обратилась за официальным комментарием в МИД Германии. Там ответили, что данная национальная виза (а затем и ВНЖ. - Ред.) может быть выдана в случае "экономического интереса или местной региональной потребности в таком специалисте, ожидания, что его деятельность будет иметь позитивное воздействие на экономику. При этом переезд должен финансироваться из собственного капитала заявителя или должно быть согласие на выдачу кредита".

На что обращают внимание при рассмотрении заявки в консульстве, и как именно оценивается этот экономический интерес? "На убедительность бизнес-идеи, бизнес-навыки заявителя, размер денежных средств, вклад в инновации и науку", - отметили в МИД. В этой оценке принимает участие не только само консульство, но и региональные органы по предпринимательству, представители бизнес-сообщества, торговые и ремесленные палаты.

Звучит несколько строго и сложно, но в МИД добавили, что для лиц "свободных профессий" не обязательно жесткое выполнение всех условий. К таковым относятся в том числе: ученые, деятели искусства, писатели, преподаватели, воспитатели, врачи, ветеринары, юристы, инженеры, архитекторы, налоговые консультанты, специалисты по лечебной физкультуре, журналисты, переводчики и представители схожих профессий. Заявители старше 45 лет должны доказать, что они смогут обеспечить себя после достижения пенсионного возраста.

В настоящий момент визу фрилансера запрашивают редко. Об этом свидетельствует и официальная статистика МИД Германии, предоставленная DW. В 2018 году германскими представительствами в России были выданы всего 54 визы для осуществления самостоятельного бизнеса и работы по свободным профессиям. В 13 случаях было отказано, то есть почти каждая пятая заявка была отклонена. Для сравнения, всего в 2018 году эти же представительства выдали 13814 национальных виз, 830 запросов были отклонены.

Для Элины Шороховой переезд в Германию оказался "проверкой на прочность". В начале было сложнее всего из-за незнания немецкого, поиска первых заказчиков и отсутствия друзей. "Но сейчас я чувствую себя более счастливой, несмотря на все трудности. И у меня не было розовых очков по поводу переезда - я понимала, что будет очень тяжело", - призналась она. По мнению Элины, плюсов больше, чем минусов: "Я обратила внимание, что улыбаюсь и при этом не чувствую себя глупо. Мне нравится знать своих соседей. Нравится не жить в огромном бетонном "человейнике". Ездить на велосипеде без постоянной паники и страха".

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