 На притравочной станции под Москвой напали на журналистов ″Новой газеты″ и зоозащитников | Новости из Германии о России | DW | 19.10.2019

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Россия

На притравочной станции под Москвой напали на журналистов "Новой газеты" и зоозащитников

Зоозащитники и журналисты обнаружили в Подмосковье притравочную станцию - там обучали собак, мучая живых лис. Однако остановить притравку не получилось, и полиция ничем не помогла.

Лиса на поляне

Несколько журналистов "Новой газеты" и зоозащитников в субботу, 19 октября, подверглись нападению со стороны посетителей и руководства притравочной станции (тренировочная база для собак, где их натравливают на содержащихся в неволе диких животных) в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом в тот же день сообщила "Новая газета".

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Ранение получили зоозащитник Юрий Корецкий, его избивали ногами, фотокорреспондент Светлана Виданова, корреспондент Артем Распопов и еще трое зоозащитниц, чьи имена не называются.

Корреспонденты и зоозащитники пытались помешать проведению запрещенной законом контактной притравки собак на лис - рядом со станцией были обнаружены два лисьих черепа. Однако их вытолкнули за пределы станции, а присутствовавшие на месте сотрудники полиции не попытались их защитить. Все пострадавшие собираются или уже написали заявления в полицию.

Сообщается, что на притравки на станцию "Круглое озеро" съезжаются десятки охотников. После потасовки притравка была продолжена, собаки-победители - награждены.

Закон, запрещающий контактную притравку, появился в 2018 году и с тех пор неоднократно вызывал горячие споры между зоозащитниками и охотничьим лобби.

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