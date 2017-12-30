 На президентских выборах в Словакии лидирует Зузана Чапутова | Новости из Германии о Европе | DW | 17.03.2019

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Европа

На президентских выборах в Словакии лидирует Зузана Чапутова

Во второй тур президентских выборов вышли Зузана Чапутова, участвовавшая в антикоррупционных протестах, и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович. Подсчитано уже 98,7 процента голосов.

Зузана Чапутова

Зузана Чапутова

После подсчета 98,7 процента голосов на президентских выборах в Словакии лидирует представитель внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия", адвокат Зузана Чапутова. Об этом в ночь на воскресенье, 17 марта, сообщает агентство AFP. За Чапутову на субботних выборах проголосовало 40,53 процента словацких избирателей.

Контекст

В Словакии убиты журналист Ян Куцияк и его подруга. Случай уникальный, но он вскрывает проблемы независимой журналистики и борьбы с коррупцией в самом центре Европы. (27.02.2018)

Ради возможности получить субсидии от ЕС крупные словацкие компании захватывают земли фермеров. Распоряжение президента страны решить проблемы аграриев пока игнорируется. (29.06.2018)

На втором месте оказался заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович - у него 18,66 процента голосов. Таким образом Чапутова и Шефчович вышли во второй тур президентских выборов, который состоится 30 марта.

Чапутова участвовала в массовых протестах против коррупции, начавшихся после убийства журналиста Яна Куцияка. 27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста были застрелены 21 февраля 2018 года в собственном доме в 65 километрах к востоку от Братиславы. В последнем материале, над которым Куцияк работал перед смертью, он исследовал связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после его гибели.

Убийство журналиста вызвало волну протестов в Словакии, в результате чего в отставку ушли глава правительства страны, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры Марек Мадарич, который формально курировал журналистов в стране.

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