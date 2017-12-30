На президентских выборах в Словакии лидирует Зузана Чапутова

После подсчета 98,7 процента голосов на президентских выборах в Словакии лидирует представитель внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия", адвокат Зузана Чапутова. Об этом в ночь на воскресенье, 17 марта, сообщает агентство AFP. За Чапутову на субботних выборах проголосовало 40,53 процента словацких избирателей.

На втором месте оказался заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович - у него 18,66 процента голосов. Таким образом Чапутова и Шефчович вышли во второй тур президентских выборов, который состоится 30 марта.

Чапутова участвовала в массовых протестах против коррупции, начавшихся после убийства журналиста Яна Куцияка. 27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста были застрелены 21 февраля 2018 года в собственном доме в 65 километрах к востоку от Братиславы. В последнем материале, над которым Куцияк работал перед смертью, он исследовал связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после его гибели.

Убийство журналиста вызвало волну протестов в Словакии, в результате чего в отставку ушли глава правительства страны, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры Марек Мадарич, который формально курировал журналистов в стране.

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