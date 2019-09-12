На открытии IAA Меркель выступила за более экологичные автомобили

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) на открытии Франкфуртского международного автосалона (IAA) в четверг, 12 сентября, призвала автоконцерны сконцентрироваться на производстве "более эффективных, экологичных автомобилей", указав, что в противном случае "высокая мобильность Германии будет иметь большую цену".

При этом глава немецкого правительства назвала достижение целей по защите окружающей среды, которые ставит перед собой Европа, "титаническим трудом", успешность которого зависит от тесного сотрудничества промышленности и государства.

По словам Меркель, ключевую роль для распространения электромобилей играет инфраструктура и двадцати тысяч зарядных колонок для электрокаров - "далеко не достаточно". В то же время канцлер ФРГ пообещала, что до 2022 года вдоль всех автобанов в Германии будет доступна важная для цифровых функций автомобилей мобильная связь стандарта 5G, а еще через два года она появится и вдоль федеральных трасс.

Автопромышленники не хотят более строгих экологических стандартов

В свою очередь председатель Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA) Бернхард Маттес (Bernhard Mattes) назвал текущую ситуацию на автомобильном рынке "самой глубокой трансформацией", которую когда-либо предстояло преодолеть этой область промышленности. При этом он высказался против ужесточения действующих экологических стандартов.

Маттес, также как и Меркель, подчеркнул необходимость улучшения инфраструктуры, необходимой для появления на дорогах автомобилей с экологически чистыми двигателями. В качестве конкретных примеров он назвал расширение использования возобновляемых источников энергии и увеличение количества заправочных колонок для электромобилей.

Критика IAA со стороны защитников окружающей среды

Многие эксперты называют нынешний год сложным для IAA, указывая на то, что число участников выставки в сравнении с 2017 годом снизилось с 1000 до 800, а выставочная площадь сократилась на 16 процентов.

Защитники окружающей среды также воспользовались открытием Международного автосалона во Франкфурте-на-Майне, чтобы привлечь внимание общественности к своим требованиям. Как сообщает информагентство AFP, на выходные, 14 и 15 сентября, экоактивисты планируют организовать протесты против загрязнения окружающей среды автомобильной промышленностью. По данныминтернет-издания hessenschau.de, ожидается, что в только субботу, когда выставка будет открыта для широкой публики, на улицы выйдут около 20 тысяч человек.

Организаторы отменили приглашение обербургомистру Франкфурта-на-Майне

В отличие от предыдущих лет, в этом году на открытии международного автосалона IAA не было выступления обербургомистра Франкфурта-на-Майне Петера Фельдмана (Peter Feldmann). По его собственным словам, его приглашение туда отменили. "У меня такое чувство, что там не очень понравилось, что там не очень обрадовались тому, что я сказал два года назад", - заявил политик медиакомпании HR.

Речь, с которой Фельдман планировал выступить в нынешнем году, политик опубликовал на своей странице в Facebook. Кроме прочего, он утверждает в ней, что "Франкфурту нужно больше автобусов и трамваев, а не SUV".

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