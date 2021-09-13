Международный автомобильный салон (IAA)

Тысячи демонстрантов протестовали в Мюнхене против автосалона IAA

По разным данным, от 13 500 до 25 000 человек протестовали в столице Баварии против автосалона IAA. По 16 маршрутам велосипедисты съехались в центр Мюнхена, где встретились с пешими демонстрантами на лугу Терезы.