Международный автомобильный салон (IAA)

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С 2021 года международный автосалон, на протяжении десятилетий проводимый во Франкфурте-на-Майне, переехал в Мюнхен.
В Мюнхене завершился международный автосалон. Ведущие немецкие производители продемонстрировали свои перспективные концепт-кары с электроприводом. При этом особое внимание привлекает их дизайн.
По разным данным, от 13 500 до 25 000 человек протестовали в столице Баварии против автосалона IAA. По 16 маршрутам велосипедисты съехались в центр Мюнхена, где встретились с пешими демонстрантами на лугу Терезы.
Крупнейшая в мире автомобильная ярмарка теряет посетителей и участников. Организаторы обсуждают будущее Франкфуртского автосалона.
Демонстранты блокировали вход на автосалон IAA. Они держат плакаты с лозунгами "Детские площадки вместо парковок!" и "Лишить власти автоконцерны!". Накануне протесты во Франкфурте-на-Майне собрали 25000 человек.
В день открытия международного автосалона IAA для посетителей во Франкфурте-на-Майне проходит акция протеста против недостаточных мер по переходу на экологически чистый транспорт.
На открытии международного автосалона IAA во Франкфурте-на-Майне канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о необходимости создания в стране улучшенной инфраструктуры для электромобилей.
12 сентября во Франкфурте-на-Майне для широкой публики открылся международный автосалон IAA. В отличие от предыдущих лет, на нем представлены главным образом компактные модели и электрокары.
Европейские автопроизводители представили на Франкфуртском автосалоне перспективные электромобили, рассчитанные на массового потребителя.
Франкфуртский автосалон в этом году оставил смешанные чувства: блестящих концепт-каров много, а на чем ездить европейцу - не понятно. DW - с итогами IAA-2017.
Автоконцерны должны извлечь уроки из дизельного скандала, заявила канцлер ФРГ на открытии IAA. Крупнейший в мире автосалон будет проходить до 24 сентября.
Более 200 новинок привезли ведущие мировые производители на автосалон во Франкфурте. Многие из этих моделей скоро можно будет увидеть и на российском рынке.
Дизельный скандал нанес удар по автопрому ФРГ. Готовы ли немецкие автостроители к эпохе электродвигателей? DW собрала мнения экспертов к открытию Франкфуртского автосалона.
С 19 до 27 сентября во Франкфурте-на-Майне все желающие смогут ознакомиться с новинками более 1100 автомобилестроителей на площади, равной 33 футбольным полям.
Умная, соединенная с интернетом машина общается с окружающим миром, с другими участниками движения. Она может самостоятельно парковаться, предупреждает о проблемах на дороге, помогает предотвратить ДТП.
Необходимо создать условия для предоставления мигрантам шанса устроиться на работу, заявила канцлер ФРГ.
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