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Международный автомобильный салон (IAA)

С 2021 года международный автосалон, на протяжении десятилетий проводимый во Франкфурте-на-Майне, переехал в Мюнхен.

С 2021 года международный автосалон, на протяжении десятилетий проводимый во Франкфурте-на-Майне, переехал в Мюнхен.

Главные новинки IAA в Мюнхене: почему электромобили изменят наши представления об автодизайне? 13.09.2021

В Мюнхене завершился международный автосалон. Ведущие немецкие производители продемонстрировали свои перспективные концепт-кары с электроприводом. При этом особое внимание привлекает их дизайн.
10.09.2021, Bayern, München: Protestteilnehmer in weißen Ganzkörperanzügen gehen von Polizei begleitet über eine Straße, um gegen die Automesse IAA-Mobility zu demonstrieren. Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Тысячи демонстрантов протестовали в Мюнхене против автосалона IAA 11.09.2021

По разным данным, от 13 500 до 25 000 человек протестовали в столице Баварии против автосалона IAA. По 16 маршрутам велосипедисты съехались в центр Мюнхена, где встретились с пешими демонстрантами на лугу Терезы.
14.09.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Ein Polizist steht in der Nähe von einer Gruppe Demonstranten, die vor dem Eingang der IAA-Messe ein Banner mit der Aufschrift Burn capitalism, not coal - Fridays for Future Köln halten. Tausende Demonstranten wollen am ersten Publikumstag der Internationalen Automobilausstellung (IAA) für eine rasche Wende hin zu klimaschonender Mobilität eintreten. Foto: Marius Becker/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Организаторы Франкфуртского автосалона ищут новую концепцию 20.09.2019

Крупнейшая в мире автомобильная ярмарка теряет посетителей и участников. Организаторы обсуждают будущее Франкфуртского автосалона.
15.09.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Aktivisten von Sand im Getriebe blockieren den Haupteingang der IAA. Rund um das Messegelände haben sich mehrere Gruppen zu Blockadeaktionen zusammengefunden. Foto: Lennart Stock/dpa | Verwendung weltweit

Активисты блокировали главный вход на автосалон IAA во Франкфурте 15.09.2019

Демонстранты блокировали вход на автосалон IAA. Они держат плакаты с лозунгами "Детские площадки вместо парковок!" и "Лишить власти автоконцерны!". Накануне протесты во Франкфурте-на-Майне собрали 25000 человек.
People stand under an inflatable car with a sign reading Change of traffic - now! at a protests against climate-damaging cars during Frankfurt Motorshow (IAA) in Frankfurt, Germany, September 14, 2019. REUTERS/Wolfgang Rattay

В Германии тысячи протестуют против загрязнения воздуха автомобилями 14.09.2019

В день открытия международного автосалона IAA для посетителей во Франкфурте-на-Майне проходит акция протеста против недостаточных мер по переходу на экологически чистый транспорт.
dpatopbilder - 12.09.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht bei ihrem Eröffnungsrundgang auf der IAA den Stand von Mercedes und schaut sich den Mercedes Vision EQS an. Foto: Andreas Arnold/dpa | Verwendung weltweit

На открытии IAA Меркель выступила за более экологичные автомобили 12.09.2019

На открытии международного автосалона IAA во Франкфурте-на-Майне канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о необходимости создания в стране улучшенной инфраструктуры для электромобилей.
09.09.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Herbert Diess, CEO von Volkswagen (VW) sitzt am Steuer eines ID3. Die IAA wird am 12. September offiziell eröffnet. Foto: Boris Roessler/dpa | Verwendung weltweit

Франкфуртский автосалон-2019: машины класса "люкс" уже не в моде 12.09.2019

12 сентября во Франкфурте-на-Майне для широкой публики открылся международный автосалон IAA. В отличие от предыдущих лет, на нем представлены главным образом компактные модели и электрокары.

Франкфуртский автосалон: премьеры электромобилей для массового потребителя (10.09.2019) 10.09.2019

Европейские автопроизводители представили на Франкфуртском автосалоне перспективные электромобили, рассчитанные на массового потребителя.
11.09.2017+++ A Smart VIsion EQ FourTwo is pictured during the opening of the Frankfurt Motor Show (IAA) in Frankfurt, Germany September 11, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Мечты и реальность Франкфуртского автосалона-2017 23.09.2017

Франкфуртский автосалон в этом году оставил смешанные чувства: блестящих концепт-каров много, а на чем ездить европейцу - не понятно. DW - с итогами IAA-2017.
14.09.2017 - IAA in Frankfurt am Main - Presserundgang mit Bundeskanlerin Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin besuchte nach dee Eröffnungszeremonie verschiedene Messestände wie BMW, Opel, Ford und viele mehr. *** 14 09 2017 IAA in Frankfurt at Main Press tour with Angela Merkel the Chancellor visited after Dee Opening ceremony Different Exhibition stands like BMW Opel Ford and many more Copyright: xMichaelxTrammerx

Меркель на открытии Франкфуртского автосалона призвала вернуть доверие к автопрому 14.09.2017

Автоконцерны должны извлечь уроки из дизельного скандала, заявила канцлер ФРГ на открытии IAA. Крупнейший в мире автосалон будет проходить до 24 сентября.

Самые захватывающие премьеры Франкфурта и будущие бестселлеры на российском рынке (13.09.2017) 14.09.2017

Более 200 новинок привезли ведущие мировые производители на автосалон во Франкфурте. Многие из этих моделей скоро можно будет увидеть и на российском рынке.
11.09.2017+++ An Audi AICON is pictured during the opening of the Frankfurt Motor Show (IAA) in Frankfurt, Germany September 11, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Будущие хиты российского авторынка на автосалоне IAA-2017 (видео) 14.09.2017

Более 200 новинок привезли ведущие мировые производители на автосалон во Франкфурте. Многие из этих моделей скоро можно будет увидеть и на российском рынке.
Ein Fahrtrainer steht am 28.11.2016 auf dem Gelaende des ADAC Fahrsicherheitszentrums Berlin-Brandenburg in Linthe neben seinem Fahrzeug und oeffnet die Motorhaube. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert | Verwendung weltweit

К открытию IAA: Немецкий автопром в тяжелом кризисе 12.09.2017

Дизельный скандал нанес удар по автопрому ФРГ. Готовы ли немецкие автостроители к эпохе электродвигателей? DW собрала мнения экспертов к открытию Франкфуртского автосалона.
Daimler-Chef Dieter Zetsche präsentiert Neuheiten von Mercedes auf der Internationalen Automobilmesse (IAA) am 15.09.2015 in Frankfurt am Main (Hessen) und steht dabei neben einem IAA Concept Car. Foto: Boris Roessler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Франкфуртский автосалон открыт для всех: цифры, факты, цены 19.09.2015

С 19 до 27 сентября во Франкфурте-на-Майне все желающие смогут ознакомиться с новинками более 1100 автомобилестроителей на площади, равной 33 футбольным полям.

Автопилот и интернет - два признака "умной" машины (18.09.2015) 18.09.2015

Умная, соединенная с интернетом машина общается с окружающим миром, с другими участниками движения. Она может самостоятельно парковаться, предупреждает о проблемах на дороге, помогает предотвратить ДТП.
German Chancellor Angela Merkel gives a speech as she makes an opening tour of the Frankfurt Motor Show (IAA) in Frankfurt, Germany September 17, 2015. REUTERS/Ralph Orlowski

IAA: Меркель призвала автоиндустрию помочь интеграции беженцев 17.09.2015

Необходимо создать условия для предоставления мигрантам шанса устроиться на работу, заявила канцлер ФРГ.
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