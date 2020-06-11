 На мэра Норильска открыто уголовное дело о халатности после аварии на ТЭЦ | Новости из Германии о России | DW | 11.06.2020

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Россия

На мэра Норильска открыто уголовное дело о халатности после аварии на ТЭЦ

Мэр Норильска Ринат Ахметчин знал о количестве разлитого из резервуара топлива, но не принял мер по ликвидации ЧС, заявили в СКР. В результате аварии тысячи тонн дизтоплива попали в реки и почву.

Боновые заграждения для ликвидации разлива нефтепродуктов под Норильском

Последствия разлива нефтепродуктов под Норильском

Следственный комитет России (СКР) обвинил мэра Норильска Рината Ахметчина в халатности в связи с разливом нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ. Градоначальник был осведомлен о количестве разлитого из резервуара топлива, однако не принял должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации ее последствий, сообщили в ведомстве в четверг, 11 июня.

Среди прочего, Ахметчин не обеспечил функционирования и взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления, не организовал контроля и наблюдения за состоянием окружающей среды, а также не спрогнозировал развития ситуации, отметили в СКР. Возбуждено уголовное дело.

ЧП под Норильском произошло 29 мая в результате разгерметизации аварийного резервуара на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания). В результате около 20 тысяч тонн дизельного топлива разлилось за пределы промзоны. Часть топлива попала в реки Дандыкан и Амбарная. Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что его ведомство узнало о происшествии только 31 мая. До этого владелец НТЭК - компания "Норникель" - пытался ликвидировать последствия ЧП собственными силами.

После аварии Росприроднадзор сообщил о превышении в десятки тысяч раз предельно допустимых концентраций вредных веществ на водных объектах в Норильске. Инцидент был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Генпрокуратура России возбудила уголовные дела о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о загрязнении вод. По оценке международной природоохранной организации Greenpeace, ущерб только водным объектам на Таймыре может превышать 6 млрд рублей.

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    Автор: Андрей Гурков


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