На каких иностранках женятся немцы

Немцы и немки все чаще вступают в романтические отношения с гражданками или гражданами других государств. Нередко эти отношения заканчиваются свадьбой.
В Германии за последние 20 лет число смешанных пар увеличилось в два раза: в 2017 году Федеральное статистическое ведомство насчитало 1,5 миллиона таких союзов. Среди иностранок немцы предпочитают строить отношения с турчанками, польками и русскими. Немки - с турками, итальянцами и австрийцами. В исследовании учитывались только гетеросексуальные пары. Большая часть из них - 1,2 миллиона - уже узаконили свои отношения. При этом в большинстве семей, где есть иностранцы, разговаривают по-немецки.
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