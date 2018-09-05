 На каких иностранках женятся немцы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.09.2018

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Культура и стиль жизни

На каких иностранках женятся немцы

Немцы и немки все чаще вступают в романтические отношения с гражданками или гражданами других государств. Нередко эти отношения заканчиваются свадьбой.

Свадьба в Берлине

В Германии за последние 20 лет число смешанных пар увеличилось в два раза: в 2017 году Федеральное статистическое ведомство насчитало 1,5 миллиона таких союзов. Среди иностранок немцы предпочитают строить отношения с турчанками, польками и русскими. Немки - с турками, итальянцами и австрийцами. В исследовании учитывались только гетеросексуальные пары. Большая часть из них - 1,2 миллиона - уже узаконили свои отношения. При этом в большинстве семей, где есть иностранцы, разговаривают по-немецки.

С кем немцы вступают в смешанные браки - инфографика

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