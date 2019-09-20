На иранском нефтяном танкере в Красном море произошел взрыв

На иранском нефтяном танкере, находящемся в Красном море в 60 морских милях от саудовского порта Джидда, произошел взрыв. Судно серьезно пострадало, повреждены два нефтяных резервуара и нефть вытекает в море, сообщило в пятницу, 11 октября, иранское частично государственное агентство ИСНА.

По этим данным, танкер принадлежит Национальной иранской нефтяной компании, никто из членов экипажа не пострадал. Иранские эксперты предполагают, что причиной взрыва мог быть террористический акт, пишет далее ИСНА.

В Иране заявляют о двух ракетах

В свою очередь иранское государственное агентство ИРНА со ссылкой на представителей нефтяной компании передет, что в танкер Sabity у побережья Саудовской Аравии попали две ракеты.

Власти в Эр-Рияде пока не комментировали инцидент. Представитель 5-й флотилии США, осуществляющей наблюдение в ближневосточном регионе, лейтенант Пит Пагейно заявил, что американские ВМС "осведомлены о сообщениях об этом инциденте", но отказался от дальнейших комментариев.

Новое обострение на Ближнем Востоке

В последние месяцы на Ближнем Востоке обострилась обстановка, США усилили свое присутствие в регионе. В частности, 14 сентября в результате атаки беспилотников произошли крупные пожары на двух заводах саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов.

Эр-Рияд позднее заявил, что нападение было совершено не с йеменской территории, а с севера. Инцидент "вне всяких сомнений", произошел при поддержке Ирана, заявил представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики. Впоследствии и западные страны, в том числе США и Германия, возложили ответственность за атаки на Иран.

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