На "Евровидении-2019" победили Нидерланды и самая красивая песня

Победителем "Евровидения-2019" в Тель-Авиве стал голландец Дункан Лоренс. Букмекеры вновь оказались правы в своих прогнозах. Девизом трагической баллады "Arcade" вполне мог бы стать "Лучше меньше, да лучше". 25-летний Дункан Лоренс (сценический псевдоним Дункана де Моора) исполнил свою минималистическую композицию о несбывшейся любви, сидя на сцене один за роялем. Из спецэффектов - небольшая лампа в виде светящегося шара. Красивая музыка, проникновенное и искренее исполнение - на нынешнем "Евровидении" этого хватило для первого места среди 26 участников финала и 41-го вместе с полуфиналами.

Нидерланды и их любовь к "Евровидению"

Это уже пятая победа Нидерландов в истории конкурса. Страна принимает участие в "Евровидении" с первого 1956 года. Несмотря на то, что прошлые победы Нидерландов приходятся на времена молодости "Бурановских бабушек", а последняя из них была в 1975 году, в этой стране у конкурса сложилась мощная группа поклонников. В центре Амстердама в день финала во многих барах не протолкнуться. Люди вместе смотрят "Евровидение". В Амстердаме фанатам вот уже на протяжении более 10 лет удается собирать самый представительный промо-концерт с участниками предстоящего конкурса.

То, что на нем голландцы могут занять первое место, было неоднозначно после подведения итогов голосования жюри. Дункан Лоренс замыкал топ-3, уступив первое место Джону Лундвику от Швеции, а второе - Тамаре Тодевска из Северной Македонии. Тот дождь из высших 12 баллов, который вылился на ее голову, стал самой большой неожиданностью оценок профессиональных жюри. Но в итоге последнее слово осталось за публикой.

Сенсационное второе место Италии

Это касается и выступления уроженца Милана, 26-летнего Алессандро Махмуда, сына египтянина и итальянки. Его электро-поп-рэп-композиция "Soldi" ("Деньги") посвящена сложным отношениям с отцом, который ушел из семьи и хочет от сына только денег. Об этом поет Махмуд, рассказывая и свою историю. Алессандро в детстве тяжело пережил развод родителей. Эту боль зрители могли почувствовать и во время выступления в Тель-Авиве. Ни на одной из репетиций итальянец не пел так эмоционально, как в вечер финала.

Его успех - бельмо в глазу у министра внутреннних дел Италии Сальвини. После победы Махмуда в начале года на фестивале в Сан-Ремо сторонник жестких мер против мигрантов Сальвини написал пост в "Твиттере", в котором усомнился в том, что выиграла "правильная" песня. Оказываются и популисты могут ошибаться в том, что действительно нравится людям.

Почему не победил Сергей Лазарев

Нынешний участник от России на "Евровидении" Сергей Лазарев в Тель-Авиве без устали раздавал интервью иностранным медиакомпаниям, в том числе и DW, чтобы заручиться поддержкой фанатов в других странах Европы. Он очень хотел со второй попытки победить на конкурсе, не остановившись и перед публикацией в Instagram откровенного поста с полуобнаженным торсом. Ему не нужно было делать этого. Сергей - большой профессионал. И это он доказал на сцене.

Россиянин безукоризненно исполнил эпическую балладу "Scream" ("Крик"), написанную Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим Игорем Крутым Димитрисом Контопулосом. В отличие от Мадонны, выступившей в конце зрительского голосования, Лазарев ни разу не сфальшивил. Эффектный номер также, как и три года назад в Стокгольме, поставил грек Фокас Евангелинос. Но посекундно просчитанное выступление - это еще не гарантия победы.

Слабым утешением для Сергея может быть то, что о таком "поражении" Германии остается только мечтать. Немецкий дуэт Sisters занял третье место с конца. Особенно обидны ноль пунктов зрительского голосования. Главный посыл проекта - призыв к солидарности между женщинами - не тронул зрителей. Сыграть на хайпе дебатов в стиле #metoo не получилось.

Зачем Мадонна "Евровидению"?

Традиционно одним из кульминационных моментов "Евровидения" является объявление результатов голосования национальных жюри стран-участниц (причем не только финала, но и полуфиналов) и телезрителей. В этом году организаторы с успехом испытали два способа удержать зрителей у экранов телевизоров до конца четырехчасового шоу. Так, объявление результатов зрительскогот голосования шло по восходящей - с последнего места итоговых оценок жюри. Это позволило до конца сохранить напряжение.

Второй трюк - приглашение на самый крупный телевизионный музыкальный конкурс в мире мировой звезды. Но восьминутное выступление Мадонны стало разочарованием. Такого шквала фальшивых нот, какого зрители услышали в ее хите "Like a prayer", не позволил себе ни один участник нынешнего финала "Евровидения" даже Серхат, выступавший за Сан-Марино. Гораздо увлекательнее было услышать и увидеть победителей и призеров "Евровидения" прошлых лет, которые исполнили песни своих коллег по конкурсу. А когда они вместе c победительницей "Евровидения-1979" Гали Атари спели ее "золотую" песню "Hallelujah", можно было подумать, что наступило рождество. Аллилуйя, "Евровидение"!

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