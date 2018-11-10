На выборах главы Хакасии победил единственный кандидат от КПРФ

Второй тур выборов главы республики Хакасия в воскресенье, 11 ноября, завершился победой единственного кандидата Валентина Коновалова. После обработки более 99 процентов протоколов стало известно, что выдвиженец от КПРФ набрал 57,63 процента голосов. По закону, для победы Коновалову достаточно было набрать более 50 процентов голосов избирателей.

В первом туре выборов, состоявшемся 9 сентября, бывший глава Хакасии, член "Единой России" Виктор Зимин уступил Коновалову, получившему почти 45 процентов голосов. Второй тур был назначен на 23 сентября, но за два дня до этого Зимин снял свою кандидатуру, сославшись на состояние здоровья. По данным РБК, он принял это решение после звонка из администрации президента РФ. Голосование назначили на 7 октября, но снова перенесли - на 21 октября - из-за отказа от участия Андрея Филягина из "Справедливой России". Затем, 15 октября, свою кандидатуру с выборов снял и последний соперник Коновалова представитель Партии роста Александр Мяхар.

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