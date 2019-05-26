 На выборах в Европарламент Ле Пен выиграла у Макрона сражение, но не войну | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 27.05.2019

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Европа

На выборах в Европарламент Ле Пен выиграла у Макрона сражение, но не войну

Президент Франции уступил на выборах в Европарламент праворадикальной партии Марин Ле Пен. Для Макрона это не означает конца карьеры, анализирует автор DW.

Президент Франции Эмманюэль Макрон голосует на выборах в Европарламент, 26 мая 2019 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон голосует на выборах в Европарламент

В стане президента Франции Эмманюэля Макрона на следующий день после выборов в Европейский парламент царило разочарование. Возглавляемая им партия "Республика на марше" показала лишь второй результат, набрав 22,4 процента голосов. "Заняв второе место, не скажешь, что победил", - признал французский премьер-министр Эдуар Филипп, выступая вечером после выборов на телевидении.

Громкие заявления мадам Ле Пен

Победу с результатом в 23,3 процента праздновала праворадикальная партия "Национальное объединение", возглавляемая Марин Ле Пен. Вечером после окончания голосования она поблагодарила за оказанное доверие сторонников, которые проголосовали, по ее словам, "с достоинством". На фоне достигнутого ее партией результата Ле Пен считает правительство Макрона нелегитимным, победу же "Национального объединения" на выборах в Европарламент она назвала "победой народа".

Тем временем разочарование в стане Макрона было небезграничным: никаких мер по итогам голосования, тем более роспуска национального парламента, как того потребовала Ле Пен, принято не будет, недвусмысленно дала понять представитель правительства Франции. 

Победа да, но результаты у Ле Пен были и лучше

Марин Ле Пен в день голосования на выборах в Европарламент, 26 мая 2019 года

Марин Ле Пен в день голосования на выборах в Европарламент, 26 мая 2019 года

Наблюдатели за выборами реагируют на итоги выборов сдержанно. Не следует считать, что зафиксированный в минувшее воскресенье расклад сил удастся легко воспроизвести на следующих президентских выборах, сказал политолог из исследовательского центра Cevipof Брюно Котре. Французы привыкли, что президентские выборы проходят в два тура, итоги первого тура голосования радикальнее, чем второго. "Марин Ле Пен на руку, что в этот раз французы голосовали всего один раз", - говорит Котре.

К сдержанности подталкивает и сравнение последних результатов, достигнутых Ле Пен. По итогам голосования 26 мая ее партии удалось собрать 5,73 миллиона голосов французов, но это намного меньше почти восьми миллионов бюллетеней, которые политик праворадикального толка сумела собрать в 2017 году на президентских выборах. Да и в 2014 году на выборах в Европарламент Ле Пен показала результат лучше, чем в 2019-м, а именно 24,9 процента.

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Рост популярности "зеленых"

По данным опросов, партия Макрона не пользовалась до выборов наибольшей поддержкой избирателей, около половины респондентов сообщили социологическому институту YouGov, что критически относятся к работе правительства. Но в сравнении с предшественниками на посту президента результат Макрона на самих выборах не выглядит слабым: президент-социалист Франсуа Олланд, например, занял в 2014 году лишь третье место, отстав от той же Ле Пен на 10 процентных пунктов.

Другой французский президент, Жак Ширак, проиграл оппозиции в свое время с еще большим отрывом – в 12 процентных пунктов. Просто выборы в Европарламент – любимый способ избирателей во Франции высказать несогласие с правительством. В этом свете отставание величиной меньше одного процентного пункта выглядит даже как небольшая победа действующего президента.  

Сюрпризом же выборов в Европарламент во Франции следует считать не полученные Ле Пен и Макроном результаты, а успех "зеленых". За них прежде всего проголосовали молодые французы. Набрав 13,47 процента голосов, сторонники защиты окружающей среды впервые станут ведущей политической силой левого политического спектра в стране. "Зеленая волна" отобрала каждый пятый голос у социалистов и переманила на свою сторону 14 процентов тех, кто раньше голосовал за Макрона. Если о чем в Елисейском дворце и стоит беспокоиться, то об этом.

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    Автор: Ута Штайнвер


Контекст

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

Не только шоумен Владимир Зеленский пришел в политику без опыта в этой сфере. По всему миру актерам, музыкантам и спортсменам не раз удавалось занять самые высокие госпосты.  

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