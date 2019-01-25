На встрече Совета НАТО - Россия достичь сближения не удалось

На заседании Совета НАТО - Россия не удалось достигнуть сближения сторон в конфликте вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Представители РФ не продемонстрировали готовности изменить свою позицию, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по окончании встречи в пятницу, 25 января, в Брюсселе.



"Фундаментальные разногласия"



США и остальные члены НАТО по-прежнему убеждены, что российские крылатые ракеты SSC-8 (9M729) являются нарушением ДРСМД, подчеркнул генсек Североатлантического альянса. По его словам, имеются фундаментальные разногласия по данной теме. В свою очередь Москва вновь заявила, что российские ракеты не нарушают ДРСМД. Российская позиция по этому вопросу "известна и абсолютно прозрачна, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Второй темой дебатов стал конфликт в Керченском проливе, а также ситуация на востоке Украины. Члены НАТО призвали Москву освободить захваченных украинских моряков и корабли ВМС Украины. По этой теме стороны тоже разошлись во мнениях. Но именно поэтому важно продолжать диалог, отметил далее Столтенберг.

Обвинения НАТО

США обвиняют Россию в нарушении договора из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Претензии к ней заключаются в том, что она способна летать на расстояние более 500 километров, что противоречит ДРСМД. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ракету таким количеством топлива, чтобы та не могла преодолеть 500-километровый рубеж. Вашингтон готовится приостановить выполнение ДРСМД уже 2 февраля.

Контакты между Россией и Североатлантическим альянсом были сведены к минимуму в 2014 году из-за российской аннексии украинского полуострова Крым и конфликта на востоке Украины. Совет НАТО - Россия возобновил работу лишь два года спустя. Его последнее заседание состоялось в октябре 2018 года.

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