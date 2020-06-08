Нацистский арт-дилер и его коллекция: кому достанутся картины?

На след собрания, сегодня известного под названием "коллекция Гурлитта", напали случайно. В сентябре 2010 года таможенники обнаружили у пассажира поезда Цюрих-Мюнхен Корнелиуса Гурлитта (Cornelius Gurlitt) большую незадекларированную сумму денег. Выяснилось, что Гурлитт получил ее за продажу картин, причем происхождение некоторых из них - так скажем, не совсем ясное.

Произвели обыск в квартире Гурлитта в Мюнхене, позже - в другой его квартире в Зальцбурге. Нашли около 1500 картин, графических листов, скульптур, среди которых были работы Пикассо, Ренуара, Шагала... Выяснилось, что все это собрал отец Корнелиуса, один из доверенных арт-дилеров "третьего рейха" Хильдебранд Гурлитт (Hildebrand Gurlitt). Причем, некоторые из произведений искусства были до этого конфискованы нацистами из музеев, а какие-то проданы владельцами-евреями. Из музейных работ большинство относилось к модернистским направлениям, которые национал-социалисты окрестили "дегенеративными". Часть "недостойных" произведений они уничтожали, часть - продавали. Хильдебранд Гурлитт, отец Корнелиуса, занимался продажей.

Награбленное искусство возвращают наследникам

То, что произведения искусства десятки лет были спрятаны от людей, просто потрясло немцев. И вдвойне шокировало то, что речь шла фактически о грабеже. Некоторые артефакты удалось довольно быстро идентифицировать. Наследникам владельцев уже возвращены, в частности, полотна Анри Матисса, Тома Кутюра, Камиля Писсарро, Поля Синьяка и другие, фактически экспроприированные во времена "третьего рейха".

Эта акварель немецкого художника Ханса Кристофа "Парочка" (1924) также возвращена владельцам

Судьбой большинства других произведений занялся специальный исследовательский Центр по поиску произведений искусства, утраченных или украденных во времена национал-социализма (Deutsches Zentrum Kulturgutverluste). Сейчас это учреждение обнародовало некоторые итоги своей работы.

Хотя итоги предварительные, но некоторые немецкие журналисты уже называют их разочаровывающими. Дело в том, что к "однозначно награбленным" нацистами искусствоведы и историки отнесли лишь 14 произведений. Происхождение еще 1057 картин, графических листов и скульптур из "собрания Гурлитта" (из них немногим меньше половины относится к так называемому - по идеологической характеристике нацистов - "дегенеративному искусству") так и не удалось выяснить до конца. Среди них - шедеврыБрейгеля, Кранаха, Сезанна, Шагала...

Как найти владельцев картин из "собрания Гурлитта"?

Почему это оказалось так трудно? Дело не только в том, что прошло очень много времени, утеряны документы, умерли бывшие владельцы и очевидцы. Часто факт купли-продажи формально имел место, но владельцев-евреев фактически шантажом вынуждали продавать картины очень дешево. Как это доказать сегодня? Кроме того, значительное количество работ из "коллекции Гурлитта" было изъято не у частных владельцев, а уже позже - из музеев, то есть артефакты уже находились в общественном достоянии.

Корнелиус Гурлитт в 2013 году

В своем докладе Центр по поиску произведений искусства, конфискованных нацистами, подробно описал, с какими проблемами столкнулись эксперты, пытаясь выяснить происхождение отдельных работ. Так, например, с обратной стороны пастели Клода Моне были наклеены плотные бумажные "заплатки" и реставратору пришлось потрудиться, чтобы убрать их - в надежде, что под ними обнаружится печать владельца или антикварного магазина. Работа оказалась напрасной: ничего найти не удалось.

А рисунки немецкого импрессиониста Макса Либермана (Max Liebermann) вообще когда-то переклеили на картон. Увидеть, есть ли что-то на обратной стороне листов, невозможно: есть опасность повредить рисунки. Так они и остались в разделе "Невыясненное происхождение".

Судьбы картин и судьбы жертв нацизма

В свое время в ходе обыска удалось найти и конфисковать архив Хильдебранда Гурлитта, с которым также работают уже много лет. Но он фрагментарен и не всегда точен. Так, в ходе исследований удалось выяснить, что некоторые работы из его коллекции даже являются фальшивками: например, те, что предписывались Шагалу, Родену и Оноре Домье. Хотя известно, что картиной "Дон-Кихот и Санчо Панса" из собрания Гурлитта, которая приписывалась Домье, и отец, и сын Гурлитты очень гордились.

Итоги исследований Центра по поиску произведений искусства - это и человеческие судьбы. Рассказ о бывших владельцах произведений искусства - это рассказ о жертвах нацизма. Искусствоведам пришлось заниматься и историческими расследованиями, кропотливо собирая факты 80-летней давности. Многие эти факты подробно описаны в докладе Центра.

Дом Корнелиуса Гурлитта в Зальцбурге. Здесь, как и в квартире в Мюнхене, хранились произведения искусства

Поразительна, например, судьба картины французского художника XIX века Тома Кутюра "Портрет молодой женщины" и ее владельца, французского политика еврейского происхождения, депутата и министра Жоржа Манделя. Мандель был арестован после того, как немцы оккупировали Францию. Коллаборационистский режим Виши приговорил его к пожизненному заключению. Он сидел во французских тюрьмах, позже - в Заксенхаузене и Бухенвальде. В июле 1944 года его расстреляли.

"Портрет молодой женщины" (заглавное фото) вместе с другими картинами, конфискованными у французских евреев, увезли в нацистскую Германию. Искусствоведам удалось найти даже документы фирмы, которая упаковывала и перевозила произведения искусства. Но главным свидетельством оказалась перепись картин в квартире Манделя и свидетельство его гражданской жены. Среди "особых примет" портрета она назвала крошечную (2-3 миллиметра) дырочку на холсте, которую реставратору удалось залатать. И как раз эту самую дырочку обнаружили на картине Кутюра из "собрания Гурлитта". Полотно вернули наследникам Манделя.

Что будет с работами из "собрания Гурлитта"?

Формально произведения искусства из "собрания Гурлитта" принадлежат сейчас Художественному музею Берна: Корнелиус Гурлитт, обиженный на власти Германии, завещал все швейцарцам. Но поиски возможных законных владельцев ведутся экспертами из разных стран, причем будут вестись и дальше, только, может быть, не в таких масштабах, как последние пару лет.

Кроме того, Художественный музей Берна сейчас сам волен решать, что делать с этими работами, даже если Хильдебранд Гурлитт когда-то приобрел их законным путем. Например, возвращать их тем немецким музеям, из которых когда-то было изъято "дегенеративное искусство" или нет?

Но самое главное: эти картины, скульптуры, гравюры, рисунки стали доступны широкой публике. Они выставляются. Причем не только в Швейцарии, но и за ее пределами. И теперь, отчасти из-за шумихи вокруг "коллекции Гурлитта", каждый уважающий себя музей считает своим долгом исследовать прошлое своих артефактов, если оно не известно доподлинно. То же касается крупных и пользующихся доверием аукционов.

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