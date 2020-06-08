 Нацистский арт-дилер и его коллекция: кому достанутся картины? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Нацистский арт-дилер и его коллекция: кому достанутся картины?

Несколько лет искусствоведы, историки и реставраторы выясняли происхождение произведений искусства, тайно хранившихся у сына нацистского арт-дилера. Что удалось узнать?

Тома Кутюр. Портрет молодой женщины

На след собрания, сегодня известного под названием "коллекция Гурлитта", напали случайно. В сентябре 2010 года таможенники обнаружили у пассажира поезда Цюрих-Мюнхен Корнелиуса Гурлитта (Cornelius Gurlitt) большую незадекларированную сумму денег. Выяснилось, что Гурлитт получил ее за продажу картин, причем происхождение некоторых из них - так скажем, не совсем ясное.

Произвели обыск в квартире Гурлитта в Мюнхене, позже - в другой его квартире в Зальцбурге. Нашли около 1500 картин, графических листов, скульптур, среди которых были работы Пикассо, Ренуара, Шагала... Выяснилось, что все это собрал отец Корнелиуса, один из доверенных арт-дилеров "третьего рейха" Хильдебранд Гурлитт (Hildebrand Gurlitt). Причем, некоторые из произведений искусства были до этого конфискованы нацистами из музеев, а какие-то проданы владельцами-евреями. Из музейных работ большинство относилось к модернистским направлениям, которые национал-социалисты окрестили "дегенеративными". Часть "недостойных" произведений они уничтожали, часть - продавали. Хильдебранд Гурлитт, отец Корнелиуса, занимался продажей.

Награбленное искусство возвращают наследникам

То, что произведения искусства десятки лет были спрятаны от людей, просто потрясло немцев. И вдвойне шокировало то, что речь шла фактически о грабеже. Некоторые артефакты удалось довольно быстро идентифицировать. Наследникам владельцев уже возвращены, в частности, полотна Анри Матисса, Тома Кутюра, Камиля Писсарро, Поля Синьяка и другие, фактически экспроприированные во времена "третьего рейха".

Эта акварель немецкого художника Ханса Кристофа Парочка (1924) также возвращена владельцам

Эта акварель немецкого художника Ханса Кристофа "Парочка" (1924) также возвращена владельцам

Судьбой большинства других произведений занялся специальный исследовательский Центр по поиску произведений искусства, утраченных или украденных во времена национал-социализма (Deutsches Zentrum Kulturgutverluste). Сейчас это учреждение обнародовало некоторые итоги своей работы.

Хотя итоги предварительные, но некоторые немецкие журналисты уже называют их разочаровывающими. Дело в том, что к "однозначно награбленным" нацистами искусствоведы и историки отнесли лишь 14 произведений. Происхождение еще 1057 картин, графических листов и скульптур из "собрания Гурлитта" (из них немногим меньше половины относится к так называемому - по идеологической характеристике нацистов - "дегенеративному искусству") так и не удалось выяснить до конца. Среди них - шедеврыБрейгеля, Кранаха, Сезанна, Шагала...

Как найти владельцев картин из "собрания Гурлитта"?

Почему это оказалось так трудно? Дело не только в том, что прошло очень много времени, утеряны документы, умерли бывшие владельцы и очевидцы. Часто факт купли-продажи формально имел место, но владельцев-евреев фактически шантажом вынуждали продавать картины очень дешево. Как это доказать сегодня? Кроме того, значительное количество работ из "коллекции Гурлитта" было изъято не у частных владельцев, а уже позже - из музеев, то есть артефакты уже находились в общественном достоянии.

Корнелиус Гурлитт в 2013 году

Корнелиус Гурлитт в 2013 году

В своем докладе Центр по поиску произведений искусства, конфискованных нацистами, подробно описал, с какими проблемами столкнулись эксперты, пытаясь выяснить происхождение отдельных работ. Так, например, с обратной стороны пастели Клода Моне были наклеены плотные бумажные "заплатки" и реставратору пришлось потрудиться, чтобы убрать их - в надежде, что под ними обнаружится печать владельца или антикварного магазина. Работа оказалась напрасной: ничего найти не удалось.

А рисунки немецкого импрессиониста Макса Либермана (Max Liebermann) вообще когда-то переклеили на картон. Увидеть, есть ли что-то на обратной стороне листов, невозможно: есть опасность повредить рисунки. Так они и остались в разделе "Невыясненное происхождение".

Судьбы картин и судьбы жертв нацизма

В свое время в ходе обыска удалось найти и конфисковать архив Хильдебранда Гурлитта, с которым также работают уже много лет. Но он фрагментарен и не всегда точен. Так, в ходе исследований удалось выяснить, что некоторые работы из его коллекции даже являются фальшивками: например, те, что предписывались Шагалу, Родену и Оноре Домье. Хотя известно, что картиной "Дон-Кихот и Санчо Панса" из собрания Гурлитта, которая приписывалась Домье, и отец, и сын Гурлитты очень гордились.

Итоги исследований Центра по поиску произведений искусства - это и человеческие судьбы. Рассказ о бывших владельцах произведений искусства - это рассказ о жертвах нацизма. Искусствоведам пришлось заниматься и историческими расследованиями, кропотливо собирая факты 80-летней давности. Многие эти факты подробно описаны в докладе Центра.

Дом Корнелиуса Гурлитта в Зальцбурге

Дом Корнелиуса Гурлитта в Зальцбурге. Здесь, как и в квартире в Мюнхене, хранились произведения искусства

Поразительна, например, судьба картины французского художника XIX века Тома Кутюра "Портрет молодой женщины" и ее владельца, французского политика еврейского происхождения, депутата и министра Жоржа Манделя. Мандель был арестован после того, как немцы оккупировали Францию. Коллаборационистский режим Виши приговорил его к пожизненному заключению. Он сидел во французских тюрьмах, позже - в Заксенхаузене и Бухенвальде. В июле 1944 года его расстреляли.

"Портрет молодой женщины" (заглавное фото) вместе с другими картинами, конфискованными у французских евреев, увезли в нацистскую Германию. Искусствоведам удалось найти даже документы фирмы, которая упаковывала и перевозила произведения искусства. Но главным свидетельством оказалась перепись картин в квартире Манделя и свидетельство его гражданской жены. Среди "особых примет" портрета она назвала крошечную (2-3 миллиметра) дырочку на холсте, которую реставратору удалось залатать. И как раз эту самую дырочку обнаружили на картине Кутюра из "собрания Гурлитта". Полотно вернули наследникам Манделя.

Что будет с работами из "собрания Гурлитта"?

Формально произведения искусства из "собрания Гурлитта" принадлежат сейчас Художественному музею Берна: Корнелиус Гурлитт, обиженный на власти Германии, завещал все швейцарцам. Но поиски возможных законных владельцев ведутся экспертами из разных стран, причем будут вестись и дальше, только, может быть, не в таких масштабах, как последние пару лет.

Кроме того, Художественный музей Берна сейчас сам волен решать, что делать с этими работами, даже если Хильдебранд Гурлитт когда-то приобрел их законным путем. Например, возвращать их тем немецким музеям, из которых когда-то было изъято "дегенеративное искусство" или нет? 

Но самое главное: эти картины, скульптуры, гравюры, рисунки стали доступны широкой публике. Они выставляются. Причем не только в Швейцарии, но и за ее пределами. И теперь, отчасти из-за шумихи вокруг "коллекции Гурлитта", каждый уважающий себя музей считает своим долгом исследовать прошлое своих артефактов, если оно не известно доподлинно. То же касается крупных и пользующихся доверием аукционов.

Смотрите также:

  • Драка за Венеру

    Неожиданные шедевры

    Драка за Венеру

    Венеру Милосскую нашел греческий крестьянин Йоргос Кентротас - вместе с французским морским офицером Оливье Вутье. Они откопали статую на развалинах амфитеатра на острове Милос. Нашли ее, кстати, с руками! Руки Венере обломали во время отправки, когда завязалась драка с местными чиновниками, которые не хотели, чтобы статую увозили. Венера упала на землю...

  • Гробница Тутанхамона

    Неожиданные шедевры

    Гробница Тутанхамона

    Самое знаменитое захоронение Древнего Египта было обнаружено в 1922 году совершенно случайно. Англичанин Говард Картер споткнулся в темном провале о ступеньку. В результате раскопали лестницу, которая вела к замурованной двери. За ней была гробница фараона, остававшаяся нетронутой 3 тыс. лет, а в ней - бесценные произведения искусства. Среди них - массивная золотая маска Тутанхамона.

  • Дело арт-дилера третьего рейха

    Неожиданные шедевры

    Дело арт-дилера "третьего рейха"

    В 2010 году таможенники обнаружили в поезде Цюрих-Мюнхен у пассажира Корнелиуса Гурлитта крупную сумму денег, которую тот не декларировал. Он получил их за продажу картин. Выяснилось, что у Гурлитта хранятся около 1500 полотен, которые его отец скупал почти за бесценок у евреев, вынужденных бежать из "третьего рейха". Многие картины, как и этот портрет кисти Тома Кутюр, вернули наследникам.

  • Картина в нише

    Неожиданные шедевры

    Картина в нише

    "Портрет женщины" Густава Климта украли в 1997 году, когда галерея в итальянском городе Пьяченца закрылась на реконструкцию и отключили сигнализацию. Картину нашел через 22 года садовник, который чистил стены галереи от плюща. Очистил - и увидел нишу в стене, закрытую железной дверцей, а за ней - картину, которую воры, видимо, не смогли забрать позже из-за усилившихся мер безопасности.

  • Терракотовая армия

    Неожиданные шедевры

    Терракотовая армия

    В 1974 году китайские крестьяне бурили около горы Лишань скважину для артезианского колодца и наткнулись на пустоты под землей. Так нашли легендарную терракотовую армию - более 8 тыс. статуй воинов и их лошадей, сотни фигур чиновников, музыкантов и акробатов. Они должны были сопровождать в загробный мир императора Цинь Шихуанди, жившего в начале III века до н.э.

  • Диван с секретом

    Неожиданные шедевры

    Диван с секретом

    У студентки, обживавшейся в Берлине, денег не было, и ей пришлось покупать себе диван-кровать на блошином рынке. За старую, но вполне приличную мебель она заплатила 150 евро. Дома студентка стала пылесосить диван и обнаружила внутри старую картину. Оказалось, что это картина - кисти венецианского художника XVII века! Ее продали на аукционе - и "бедная" студентка получила 20 тысяч евро.

  • Богиня на дороге

    Неожиданные шедевры

    Богиня на дороге

    В феврале 1978 года в Мехико решили сделать то, что давно уже надо было сделать: проложить подземный электрический кабель на одной из оживленных улиц города. Каково же было удивление электриков, когда они обнаружили под землей многотонный каменный барельеф! На нем главный ацтекский бог расчленяет (именно так!) богиню Луны. Так в начале XV века ацтеки объясняли метеоритные дожди.

  • Париж 120 лет назад

    Неожиданные шедевры

    Париж 120 лет назад

    Француз Эжен Атже считается одним из пионеров современной фотографии, классиком городского репортажа. Часть его наследия считалась безвозвратно утерянной. Лишь в наше время парижские фотографии 1896-98 годов случайно нашли, разбирая архив художника Андре Дерена. В 2016 году эти работы Атже продали на аукционе в Лондоне за 730 тысяч фунтов стерлингов.

  • Подарок к 90-летию

    Неожиданные шедевры

    Подарок к 90-летию

    Много лет эта небольшая (28 х 20 см) картина висела в простенке между столовой и кухней в частном доме в Компьене, на севере Франции. Хозяйка считала, что это - русская икона. Когда ей предстояло справлять 90-летие, "икону" решили продать. Выяснилось, что это - часть диптиха "Христос осмеянный" флорентийца Чимабуэ и написана она в 1280 году. На аукционе ее купили за 24 миллиона евро!

  • Документ исторического значения

    Неожиданные шедевры

    Документ исторического значения

    Житель Филадельфии искал (и нашел) на блошином рынке старую раму для картины, которую он хотел повесить у себя дома. Купил раму за четыре доллара, вынул из нее дешевый порванный холст - и обнаружил сложенный документ. Это была одна из 24 дошедших до нас первых копий Декларации независимости США 1776 года - настоящая редкость огромного исторического значения!

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Фрагмент Библии Гутенберга в коллекции кума Путина: ученые требуют ответа

Украинский депутат Виктор Медведчук указал в декларации об имуществе фрагмент из Библии Гутенберга. Редчайший экспонат из его коллекции заинтересовал и ученых. Они хотят знать о нем больше. (30.05.2020)  

Драгоценности ограбленной сокровищницы "Зеленый свод" (фотогалерея)

Ограбленная 25 ноября дрезденская сокровищница "Зеленый свод" - одна из самых богатых коллекций драгоценностей в Европе. Вот только некоторые из ее шедевров. (25.11.2019)  

Кукла Барби: сама большая коллекция собрана в Германии

9 марта 1959 года считается днем рождения Барби. 60 лет назад она впервые была показана публике на выставке American Toy Fair в Нью-Йорке. Репортер DW встретился с обладательницей самой большой коллекции этих кукол. (09.03.2019)  

Германия активизирует поиск награбленного нацистами искусства

Объем средств, выделяемых из федерального бюджета на программы по установлению происхождения музейных артефактов и реституции, в 2015 году увеличится втрое. (30.12.2014)  

Две картины из "мюнхенской коллекции" вернут наследникам

Для урегулирования вопроса о возвращении картин, признанных нацистскими "трофеями", требовалось еще и согласие потенциальных наследников скандальной коллекции. (12.05.2015)  

"Скелеты" из стального шкафа нацистского арт-дилера

Гурлитт был мелкой сошкой по сравнению с Адольфом Вайнмюллером, который на конфискованных у евреев художественных ценностях сделал карьеру. Его конторские книги опубликовали в Сети. (16.06.2014)  

Следствие ведут искусствоведы: в Берлине готовят специалистов по поиску ценностей

Свободный университет Берлина предлагает образовательную программу по подготовке исследователей в области истории происхождения произведений искусства. (21.07.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сенсационная выставка шедевров из тайной коллекции нацистского арт-дилера (02.11.2017)  

Коллекция картин Гурлитта завещана швейцарскому музею (07.05.2014)  

[No title]  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW