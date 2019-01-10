 ″Нафтогаз″ подал новый иск к ″Газпрому″ на 12 млрд долларов | Новости из Германии об Украине | DW | 10.01.2019

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Украина

"Нафтогаз" подал новый иск к "Газпрому" на 12 млрд долларов

Глава "Нафтогаза" Коболев объяснил новый иск к России неизбежной потерей стоимости украинской ГТС после строительства "Северного потока-2". Забрать иск "Нафтогаз" готов в случае заключения нового контракта с "Газпромом".

Штаб-квартира Нафтогаза в Киеве

Государственная компания "Нафтогаз Украины" подала новый иск к российскому концерну "Газпром" на сумму в 12 миллиардов долларов. Об этом в среду, 9 января, сообщил в эфире украинского "5 канала" глава компании Андрей Коболев. Он объяснил иск угрозой падения цены украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией газопроводов в обход Украины.

По словам топ-менеджера, "Газпром", после строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", перестанет "выполнять свои обязательства перед "Нафтогазом" как владельцем контракта". Коболев уточнил, что иск направлен в Стокгольмский арбитраж.

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Глава "Нафтогаза" отметил, что его компания будет готова отказаться от иска случае заключения нового долгосрочного контракта с "Газпромом" по европейским стандартам. "Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные газопроводы - Ред.) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться или изменить его", - пояснил Андрей Коболев.

Арбитражные войны

Как сообщил глава "Нафтогаза", в 2018 году его компания уже инициировала арбитраж, в рамках которого потребовала от "Газпрома" пересмотреть тарифы на транзит газа в 2018-2019 годах и компенсировать предполагаемые убытки в объеме на 11,6 млрд долларов. Кроме того, "Нафтогаз" подал иск против Москвы, обвинив ее в захвате активов украинской газовой монополии в аннексированном Крыму на сумму более чем в 5 млрд долларов.

Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску о газовом транзите на сумму почти в 4,7 млрд долларов. Суд, однако, зачел встречные требования "Газпрома". В результате российскую сторону обязали заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов. "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов.

"Газпром" обжаловал данное решение Стокгольмского арбитража и заявил о расторжении ранее заключенных контрактов с "Нафтогазом".

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    Автор: Андрей Гурков


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