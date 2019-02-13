НАТО обдумывает вариант ответа на прекращение Договора о РСМД

"У России еще есть шанс вернуться к выполнению договора. И мы призываем ее воспользоваться этим шансом", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после первого дня заседания министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе в среду, 13 февраля. По его словам, Москва знает, что ей следует делать.

Столтенберг имел в виду одно из ключевых соглашений в области контроля над вооружениями, которое менее чем через полгода утратит силу, если в начале августа США, как и пообещали, официально выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На этот шаг Вашингтон пошел после того, как все страны НАТО согласились с тем, что Россия нарушает договорные условия.

Приоритетная задача НАТО - добиться от Москвы соблюдения ДРСМД

Российская ракета 9M729 (по классификации НАТО SSC-8) в подмосковной Кубинке

Речь идет о российской крылатой ракете 9М729 (по классификации НАТО - SSC-8), способной пролететь более 500 километров, что запрещено условиями ДРСМД. По данным западных спецслужб, Россия не только производит эти ракеты, но и приняла их - не менее 64 единиц - на вооружение. Москва существование 9М729 признала, но утверждает, что она не противоречит ДРСМД.

В Североатлантическом альянсе официально своим приоритетом называют добиться от Москвы выполнения ДРСМД. Согласно этому договору, России следует уничтожить сами ракеты 9М729, пусковые установки, а также сопутствующие конструкции и оборудование. Под последним в НАТО имеют в виду технику, специально разработанную для данных ракет, к примеру, машины для перезарядки пусковых установок либо оборудование для их испытаний.

Поскольку исследования в области ракетных вооружений не запрещены ДРСМД, то об уничтожении документации речь не идет. По словам источника DW в НАТО, России даже не придется признавать, что ее система нарушает договор. При этом собеседник напомнил о том, как в 1980-х годах президент СССР Михаил Горбачев уничтожил ракетную систему ОТР-23 "Ока", дальность поражения которой не превышала 500 километров.

Хоронить Договор о РСМД еще пока рано

Хотя президент России Владимир Путин сразу же объявил о зеркальном ответе - приостановке участия РФ в договоре, в НАТО с выводами не спешат. По словам Йенса Столтенберга, о перспективах сохранения договора окончательно станет ясно только по истечению шестимесячного срока. "И тогда нам надо будет давать своей ответ", - добавил генсек НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе 13 февраля 2019 года

Столтенберг подчеркнул, что ракетные системы SSC-8 являются мобильными и их тяжело засечь, они могут поразить города Европы очень быстро, практически без предупреждения.

Как известно, США еще в 2013 году начали поднимать вопрос нарушения Россией ДРСМД. На вопрос корреспондента DW, почему альянс только сейчас начинает поиск ответного решения, Столтенберг на пресс-конференции ответил, что НАТО уже некоторое время анализирует последствия производства и развертывания новых российских ракет.

По его словам, нарушение Россией ДРСМД - не отдельный случай, а часть общего курса. Москва длительное время инвестирует значительные суммы в современные вооружения, включая ядерные, а также использует оружие против своего соседа Украины, отметил Столтенберг. В ответ НАТО начала крупнейшее со времен холодной войны усиление своей коллективной обороны.

Появится ли новое ядерное оружие в Европе?

Журналистов в первую очередь интересовало, как именно НАТО собирается реагировать на прекращение действия ДРСМД. Столтенберг заявил, что не собирается забегать наперед и предсказывать результаты обсуждения, но уточнил, что все меры будут защитными, а приниматься они будут совместно.

"У НАТО имеется широкий спектр возможностей реагировать. Мы не должны зеркально повторять то, что делает Россия... Мы не намерены развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - подчеркнул он.

Именно такой шаг НАТО в свое время предшествовал началу работы над ДРСМД, подписанным в 1987 году между СССР и США и ликвидировавшим целый класс ракет: средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности. В 1970-х годах СССР разместил в Европе оснащенные ядерными боеголовками ракеты РСД-10. В ответ НАТО развернула баллистические ракеты "Першинг" и крылатые ракеты средней дальности.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (фото из архива)

Главная цель - выполнение обязательств ДРСМД

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), прибыв на заседание в Брюссель, также заявила, что главная цель - добиться, чтобы Россия возобновила выполнение ДРСМД. По ее словам, этот договор - один из ключевых в структуре безопасности Европы.

Как и Столтенберг, фон дер Ляйен подчеркнула, что ответ НАТО на нарушение Россией ДРСМД не может быть таким же, как 40 лет назад, поскольку ситуация изменилась. По ее словам, необходим новый путь, а именно комплекс мер, включающий не только военные, но и экономические, и политические шаги. С помощью таких мер она хотела бы убедить Россию, а также Китай, что искать новые договоренности - в их же интересах.

На вопрос одного из журналистов, является ли разумной стратегией заранее исключать развертывание новых ядерных ракет, министр ответила: "Я говорила о широком наборе мер. И это означает, что я ничего не исключаю и не расставляю приоритеты".

"Смысл сдерживания - убедить в отказе от применения силы"

Днем ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила в интервью DW: "Мы не намерены размещать что-то новое в Европе и точно даже не рассматриваем ядерное оружие".

Чиновник НАТО на условиях анонимности пояснил DW, что если государства альянса все-таки сделают вывод, что дополнительное ядерное оружие необходимо, то они будут следовать этому "тяжелому решению". Смысл сдерживания состоит в том, чтоб убедить другую сторону отказаться от применения силы, добавляет собеседник.

Второй день заседания НАТО, 14 февраля, будет посвящен обсуждению операций альянса. Кроме того, министры обороны встретятся со своим украинским коллегой Степаном Полтораком. ДРСМД также может стать одной из тем этой встречи. Украина присоединилась к договору, поскольку располагает ракетными технологиями.

Согласно официальной позиции Киева, с которой ознакомился корреспондент DW, Украина рассматривает ситуацию с ДРСМД как "серьезный вызов своей безопасности". Она пока изучает возможные варианты реагирования и примет решение о своих действиях на более позднем этапе.

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