НАТО обвинила Россию в безрассудном поведении

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге стала объектом "враждебной кибероперации", за которой стояло главное управление (ГУ) Генштаба ВС России. О деталях атаки Нидерланды в четверг, 4 октября, проинформировали министров обороны стран НАТО, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, кибернападение в итоге было сорвано разведслужбами Нидерландов в сотрудничестве с Великобританией. Кроме того, британские спецслужбы установили, что ГУ осуществило еще целый ряд кибератак по всему миру.

"Они затронули граждан во многих странах, включая Россию, и привели к огромным экономическим издержкам", - подчеркнул Столтенберг.

"Вопиющие попытки подорвать международное право"

Союзники по НАТО критикуют Москву за "вопиющие попытки подорвать международное право и институты", подчеркнул он. "Россия должна прекратить свое безрассудное поведение, включая применение силы против своих соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и широкомасштабные кампании дезинформации", - отметил глава альянса.

НАТО продолжит усиливать оборонные мощности для противостояния гибридным угрозам. Министры обороны стран альянса, в частности, оценили подготовку к созданию нового Центра по кибероперациям, который позволит "объединить национальные кибернетические потенциалы отдельных стран".

Ранее эксперты британского Национального центра по кибербезопасности (NCSC) выразили уверенность, что Главное управление генштаба ВС России "почти наверняка" причастно к деятельности хакерских группировок APT 28, Sofacy, Sednit, Sandworm, "Киберхалифат", "Киберберкут" и ряду других.

Смотрите также:

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в Европу Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Программа ЕС "Восточное партнерство" В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве "Восточное партнерство" двух скоростей В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Кому нужна виза в ЕС Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в НАТО Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства. Автор: Александра Елкина

