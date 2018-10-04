 НАТО обвинила Россию в безрассудном поведении | Новости из Германии о Европе | DW | 04.10.2018

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Европа

НАТО обвинила Россию в безрассудном поведении

Страны НАТО видят в действиях России "вопиющие попытки подорвать международное право". Альянс продолжит усиливать свои оборонные мощности для противостояния гибридным угрозам.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге стала объектом "враждебной кибероперации", за которой стояло главное управление (ГУ) Генштаба ВС России. О деталях атаки Нидерланды в четверг, 4 октября, проинформировали министров обороны стран НАТО, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, кибернападение в итоге было сорвано разведслужбами Нидерландов в сотрудничестве с Великобританией. Кроме того, британские спецслужбы установили, что ГУ осуществило еще целый ряд кибератак по всему миру.

"Они затронули граждан во многих странах, включая Россию, и привели к огромным экономическим издержкам", - подчеркнул Столтенберг.

"Вопиющие попытки подорвать международное право"

Союзники по НАТО критикуют Москву за "вопиющие попытки подорвать международное право и институты", подчеркнул он. "Россия должна прекратить свое безрассудное поведение, включая применение силы против своих соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и широкомасштабные кампании дезинформации", - отметил глава альянса.

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НАТО продолжит усиливать оборонные мощности для противостояния гибридным угрозам. Министры обороны стран альянса, в частности, оценили подготовку к созданию нового Центра по кибероперациям, который позволит "объединить национальные кибернетические потенциалы отдельных стран".

Ранее эксперты британского Национального центра по кибербезопасности (NCSC) выразили уверенность, что Главное управление генштаба ВС России "почти наверняка" причастно к деятельности хакерских группировок APT 28, Sofacy, Sednit, Sandworm, "Киберхалифат", "Киберберкут" и ряду других.

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    Автор: Александра Елкина


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