НАТО заявила о нарушении Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Москва до сих пор не предоставила убедительной информации о новой ракетной системе 9M729, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне встречи министров обороны альянса, которая состоится 3 и 4 октября. По наиболее правдоподобной на данный момент версии, Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), указал глава организации во вторник, 2 октября, в Брюсселе.

Одновременно Столтенберг призвал Москву незамедлительно отреагировать на данные опасения. Вопрос о том, как отреагирует НАТО на нарушение России договора, глава Североатлантического альянса оставил без ответа.

В свою очередь постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон указала, что системы противоракетной обороны должны быть приведены в соответствие с возможной новой угрозой. По ее словам, речь идет о том, чтобы системы ПРО могли отражать крылатые ракеты, целью которых являются страны НАТО в Европе и Америке.

В Москве отрицают нарушение ДРСМД

Между тем заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что Россия не нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и все обвинения по этому поводу "безосновательны". "Россия, будучи миролюбивой страной, переоснащает вооруженные силы, чтобы обеспечить безопасность своих граждан. На смену устаревшим образцам приходит передовое вооружение и военная техника. Мы не делаем ничего, что выходило бы за рамки этого договора", - указал Красов "Интерфаксу".

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич сообщил, что РФ готова предоставить дополнительную информацию о новых ракетах, которые, по мнению НАТО, нарушают ДРСМД. "Мы уже дали все остальные моменты, пояснения, что за ракета, какого класса, с какими возможностями, где будет размещаться. Если они видят какие-то сомнения, пусть сделают официальный запрос и руководство все пояснит, даст ответы", - отметил он.

Договор подписан в 1987 году Горбачевым и Рейганом

Крылатая ракета наземного базирования 9М729 для комплекса "Искандер" на Западе также известна как SSC-X-8. НАТО полагает, что эта система подпадает под действие ДРСМД. Москва и ранее неоднократно опровергала подобные обвинения США и сама в ответ выступала с обвинениями в нарушении данного договора Вашингтоном. В частности, президент РФ Владимир Путин утверждал, что из пусковых установок системы ПРО, развернутых США в Румынии, могут быть выпущены и ракеты с ядерными боеголовками.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году в Белом доме генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Документ запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

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