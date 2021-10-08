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Наталья Эстемирова

Журналистка и правозащитница, сотрудница центра "Мемориал" Наталья Эстемирова была убита в 2009 году

3022766 02/07/2017 Moscow, Russia. Novaya Gazeta Editor in Chief Dmitry Muratov attends first meeting of the Russian Interior Ministry's Public Council of the third convocation. Evgeny Biyatov/Sputnik |

Муратов: Нобелевская премия - заслуга всей "Новой газеты" и погибших коллег 08.10.2021

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов направит денежную часть Нобелевской премии мира на лечение детей со СМА и поддержку журналистики.
A Russian man lights a candle in front of a portrait of killed Chechen human rights activist and journalist Natalia Estemirova in St. Petersburg, Russia, 16 July 2009. Estemirova was abducted in Grozny on 15 July 2009 and found dead in Ingushetia later on 16 July 2009. She will be buried in Chechnya. EPA/YELENA IGNATIEVA (zu dpa-Korr.: Estemirowa endete wie viele andere Bürgerrechtler vom 16.07.2009) +++(c) dpa - Report+++

РФ непричастна к убийству Эстемировой, счел ЕСПЧ. Что говорят правозащитники 31.08.2021

Российские власти не провели эффективного расследования убийства правозащитницы Натальи Эстемировой, постановил суд. DW выяснила, почему правозащитники считают это решение "половинчатым".
Workers paint over a graffiti depicting jailed Russian opposition politician Alexei Navalny in Saint Petersburg, Russia April 28, 2021. The graffiti reads: The hero of the new age. REUTERS/Anton Vaganov

В Санкт-Петербурге задержан автор баннера с портретами убитых активистов 16.07.2021

Сотрудники Центра "Э" доставили художника в отделение полиции, после допроса его отпустили. Автору баннера грозит штраф по административной статье.
Workers paint over a graffiti depicting jailed Russian opposition politician Alexei Navalny in Saint Petersburg, Russia April 28, 2021. The graffiti reads: The hero of the new age. REUTERS/Anton Vaganov

В Санкт-Петербурге полиция сняла баннер с портретами убитых активистов 15.07.2021

На растяжке были изображены адвокат Станислав Маркелов, журналистки "Новой газеты" Анна Политковская и Анастасия Бабурова, политик Борис Немцов и правозащитница Наталья Эстемирова.
Aktivisten von Amnesty International protestieren am 28.07.2013 anlässlich der Wahlen in Mali auf dem Potsdamer Platz in Berlin. Amnesty will auf die alarmierende Menschenrechtslage und insbesondere die Häufung von Hinrichtungen in dem westafrikanischen Land aufmerksam machen. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Amnesty International призвала РФ расследовать политические преступления 06.10.2020

В связи с началом процесса по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили правозащитники напоминают о других убийствах и отравлениях, заказчики которых в РФ до сих пор не найдены.
06.03.2018, Russland, Grosny: Ojub Titijew, russischer Menschenrechtler und Leiter des Büros der Menschenrechtsorganisation Memorial in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny, während einer Anhörung vor dem Bezirksgericht von Staropromyslovsky von Grosny wegen Besitzes von Marihuana. Der inhaftierte Titijew ist mit dem Vaclav-Havel-Preis des Europarates ausgezeichnet worden. Foto: Yelena Afonina/Tass/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Комментарий: Приговор Титиеву - горькое поражение гражданского общества в РФ 18.03.2019

Глава чеченского "Мемориала" Оюб Титиев получил 4 года колонии-поселения. Решение суда еще раз продемонстрировало отсутствие в России верховенства закона и права, считает Миодраг Шорич.
Oyub Titiev, the head of a Chechnya branch of the respected human rights group Memorial, right, stands behind the bars in court before a hearing in Grozny, Russia, Friday, Sept. 28, 2018. Oyub Titiev, the head of a Chechnya branch of the respected human rights group Memorial, has been behind bars since his January arrest in a case denounced by Western nations and international human rights groups. (AP Photo/Muss Sadulayev) |

Чеченский правозащитник Титиев удостоен премии Совета Европы 08.10.2018

Присуждение премии имени Вацлава Гавела стало признанием работы Оюба Титиева, который находится под арестом, а также всего центра "Мемориал", заявила глава ПАСЕ.
April 19, 2017. - Russia, Moscow. - Russian President Vladimir Putin (left) meets with Head of the Chechen Republic Ramzan Kadyrov. KremlinxPool PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY April 19 2017 Russia Moscow Russian President Vladimir Putin left Meets With Head of The Chechen Republic Ramzan Kadyrov PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Комментарий: Все ли Рамзан делает правильно? 11.01.2018

Чечня остается отдельным правовым пространством. Раньше на нее пытались распространить российские законы, но теперь Москва поощряет чеченское беззаконие, считает Иван Преображенский.
Chechen leader Ramzan Kadyrov (R) takes a photo with a cell phone with the chairman of the Federation Council of Russia Valentina Matviyenko (L) prior to a State Council meeting at the Kremlin in Moscow on December 27, 2016. / AFP / POOL / NATALIA KOLESNIKOVA (Photo credit should read NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images)

Правозащитница о задержании Титиева: Кадырову такие люди мешают 10.01.2018

В Чечне задержан Оюб Титиев, руководитель местного центра "Мемориал". Его коллега в интервью DW назвала причины преследований правозащитника.
22.01.2016+++ GROZNY, RUSSIA. JANUARY 22, 2016. People participate in a rally in support of Ramzan Kadyrov, head of the Chechen Republic. The rally is held under a slogan reading Our Strength is in Unity. Anton Podgaiko/TASS +++ (C) picture-alliance/dpa/A. Podgaiko

5 самых громких случаев преследования правозащитников в Чечне 10.01.2018

От ареста главы местного отделения "Мемориала" до убийства Натальи Эстемировой - за 10 лет правления в Чечне Рамзана Кадырова преследованию в республике подверглись ряд правозащитников.
Ruinen in dem Dorf Kenchi (leider ist das Bild nur in dieser Qualität vorhanden) Autor -J.Vishnevetskaya, DW-Korrespondentin in Moskau. Frau Vishnevetskaya hat alle Rechte für die Bilder der DW zu Verfügung gestellt.

К чему привела жалоба Кадырову: рассказ жителя Чечни в бегах 25.01.2017

Эксклюзивное интервью DW с жителем чеченского села Кенхи Рамазаном Джалалдиновым, который находится в бегах, скрываясь от преследований со стороны властей Чечни за разоблачение коррупции.
Neue syrische Medien: Die Wochenzeitung Enab Baladi und die Nachrichtenagentur Syria Newsdesk

Премия имени Политковской присуждена сирийской журналистке 07.10.2015

Лауреатом 2015 года стала Холуд Валид - редактор независимой подпольной газеты, сообщающей о военных преступлениях в ходе гражданского конфликта. Премия присуждена ей за "невероятную храбрость и вдохновляющую работу".
Children stand next to a vehicle belonging to the Committee Against Torture which was damaged during a rally near its headquarters in Grozny, Russia, June 3, 2015. Masked men, some wielding hammers, stormed the office of human rights organization, Committee Against Torture, in the southern Russian region of Chechnya on Wednesday during a protest against its work, the group said. REUTERS/Stringer

"Комитет против пыток" будет работать в Чечне в доме Эстемировой 17.06.2015

Правозащитники из "Комитета против пыток" продолжат работать в квартире убитой в 2009 году активистки "Мемориала" Натальи Эстемировой. Предложение поступило от ее дочери Светланы.
FILE - People hold portraits of murdered rights activist Natalya Estemirova during a rally to mourn Natalya Estemirova in Moscow, Thursday, July 16, 2009. Several hundred people gathered in downtown Moscow mourning rights activist Natalya Estemirova whose kidnapping and killing shocked Russia's beleaguered human rights community and prompted international outrage. (AP Photo/Sergey Ponomarev)

Amnesty International призывает Россию найти убийц Эстемировой 14.07.2012

Расследованию этого преступления мешает отсутствие политической воли.
Bundeskanzlerin Angela Merkel sitzt am Mittwoch, 28.Oktober 2009, vor Beginn der Bundestagssitzung zur Kanzlerwahl im Reichstag in Berlin. (AP Photo/Frank Augstein) German Chancellor Angela Merkel looks on during the chancellor and government election at the German parliament, Bundestag, in Berlin, Germany, on Wednesday Oct.28,2009. (AP Photo/Frank Augstein)

AI: Меркель должна поднять вопрос о расследовании убийства Эстемировой 14.07.2011

Во ходе германо-российских межправительственных консультаций в Ганновере Ангела Меркель должна поднять вопрос о расследовании убийства сотрудницы "Мемориала" Натальи Эстемировой, потребовала Amnesty International.
FILE - People hold portraits of murdered rights activist Natalya Estemirova during a rally to mourn Natalya Estemirova in Moscow, Thursday, July 16, 2009. Several hundred people gathered in downtown Moscow mourning rights activist Natalya Estemirova whose kidnapping and killing shocked Russia's beleaguered human rights community and prompted international outrage. (AP Photo/Sergey Ponomarev)

Два года после убийства Эстемировой: следствие идет по ложному следу? 14.07.2011

Правозащитники поставили под сомнение версию следователей о причастности братьев Башаевых к убийству Натальи Эстемировой, совершенному 15 июля 2009 года. В пользу доводов независимого расследования говорят данные ДНК.
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