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Журналистка и правозащитница, сотрудница центра "Мемориал" Наталья Эстемирова была убита в 2009 году
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов направит денежную часть Нобелевской премии мира на лечение детей со СМА и поддержку журналистики.
Российские власти не провели эффективного расследования убийства правозащитницы Натальи Эстемировой, постановил суд. DW выяснила, почему правозащитники считают это решение "половинчатым".
Сотрудники Центра "Э" доставили художника в отделение полиции, после допроса его отпустили. Автору баннера грозит штраф по административной статье.
На растяжке были изображены адвокат Станислав Маркелов, журналистки "Новой газеты" Анна Политковская и Анастасия Бабурова, политик Борис Немцов и правозащитница Наталья Эстемирова.
В связи с началом процесса по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили правозащитники напоминают о других убийствах и отравлениях, заказчики которых в РФ до сих пор не найдены.
Глава чеченского "Мемориала" Оюб Титиев получил 4 года колонии-поселения. Решение суда еще раз продемонстрировало отсутствие в России верховенства закона и права, считает Миодраг Шорич.
Присуждение премии имени Вацлава Гавела стало признанием работы Оюба Титиева, который находится под арестом, а также всего центра "Мемориал", заявила глава ПАСЕ.
Чечня остается отдельным правовым пространством. Раньше на нее пытались распространить российские законы, но теперь Москва поощряет чеченское беззаконие, считает Иван Преображенский.
В Чечне задержан Оюб Титиев, руководитель местного центра "Мемориал". Его коллега в интервью DW назвала причины преследований правозащитника.
От ареста главы местного отделения "Мемориала" до убийства Натальи Эстемировой - за 10 лет правления в Чечне Рамзана Кадырова преследованию в республике подверглись ряд правозащитников.
Эксклюзивное интервью DW с жителем чеченского села Кенхи Рамазаном Джалалдиновым, который находится в бегах, скрываясь от преследований со стороны властей Чечни за разоблачение коррупции.
Лауреатом 2015 года стала Холуд Валид - редактор независимой подпольной газеты, сообщающей о военных преступлениях в ходе гражданского конфликта. Премия присуждена ей за "невероятную храбрость и вдохновляющую работу".
Правозащитники из "Комитета против пыток" продолжат работать в квартире убитой в 2009 году активистки "Мемориала" Натальи Эстемировой. Предложение поступило от ее дочери Светланы.
Расследованию этого преступления мешает отсутствие политической воли.
Во ходе германо-российских межправительственных консультаций в Ганновере Ангела Меркель должна поднять вопрос о расследовании убийства сотрудницы "Мемориала" Натальи Эстемировой, потребовала Amnesty International.
Правозащитники поставили под сомнение версию следователей о причастности братьев Башаевых к убийству Натальи Эстемировой, совершенному 15 июля 2009 года. В пользу доводов независимого расследования говорят данные ДНК.
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