Настя Рыбка и Алекс Лесли освобождены под обязательство о явке

Московская полиция решила не требовать в Нагатинском суде ареста Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова, более известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, и во вторник, 22 января, отпустила их под обязательство о явке. Об этом сообщила адвокат Лесли Светлана Сидоркина. Она уточнила, что Вашукевич и Кириллов остаются в статусе подозреваемых.

Из тюрьмы в тюрьму

Уголовное дело против них было возбуждено осенью 2018 года по заявлению двух гражданок Казахстана (одна из них - бывшая подруга Рыбки), которые обвинили Вашукевич, Кириллова и других граждан в вовлечении в занятие проституцией в течение двух лет.

В рамках производства по уголовному делу 17 января Вашукевич и Кириллов были задержаны в аэропорту Шереметьево, прибыв в Россию из Таиланда после освобождения из местной тюрьмы. Рыбка, Лесли и еще несколько россиян находились в ней с 26 февраля 2018 года, сначала за незаконное проведение секс-тренинга, затем за нелегальную трудовую деятельность.15 января 2019 года они признали вину и были приговорены судом Таиланда к условным срокам заключения.

Нагатинский районный суд 19 января удовлетворил просьбу прокурора и адвокатов и продлил срок задержания Рыбки и Лесли на 72 часа. Суд должен был 22 января рассмотреть ходатайство следствия об избрании Вашукевич и Кириллова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Защита Лукашенко

После задержания Рыбки, являющейся гражданкой Беларуси, за нее вступился сам президент этой страны Александр Лукашенко. Он, как сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, дал указание заняться освобождением Вашукевич из-под стражи.

Эйсмонт добавила, что поручение президента республики было передано в министерство иностранных дел Беларуси. Глава МИД Владимир Макей не дал конкретного ответа на вопрос, является ли освобождение Вашукевич результатом работы его ведомства. "Это комплексная заслуга. Она освобождена под обязательство о явке, она может прилететь в Минск, но должна по первому требованию являться в суд", - сказал он.

Навальный, Рыбка и Дерипаска

8 февраля 2018 года Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование, в котором обвинил вице-премьера РФ Сергея Приходько в получении взяток от Олега Дерипаски в форме путешествия на яхте и эскорт-услуг. Основанием для таких утверждений стали видео и фотоснимки Приходько и Дерипаски на яхте миллиардера, которые на своей странице в Instagram опубликовала Настя Рыбка, сопровождавшая высокопоставленного чиновника и бизнесмена в плавании по водам Норвегии, а также материалы из написанной рыбкой книги.

Дерипаска после выхода этого материала подал в суд на Рыбку, Лесли и Навального и обвинил их в разглашении фактов из его частной жизни без согласия.

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