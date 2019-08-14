Насколько серьезным будет экономический кризис в Германии?

ВВП ФРГ сократился квартал к кварталу. Крупнейшая экономика Европы и важнейший покупатель российских энергоносителей стоит на пороге рецессии. DW - о возможных последствиях.
Экономика Германии перестала расти и начала сжиматься. Пока, правда, минимально. Во 2-м квартале, с апреля по июнь, ВВП ФРГ сократился по сравнению с 1-м кварталом нынешнего года на 0,1 процента. В годовом исчислении, по сравнению со 2-м кварталом 2018 года, еще сохраняется слабый рост на 0,4 процента. Такова первая, предварительная оценка Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), опубликованная 14 августа.
Техническая рецессия в экономике Германии весьма вероятна
Крупнейшая экономика Европы оказалась, таким образом, на грани рецессии, по меньшей мере технической. Рецессией считается сокращение ВВП два квартала подряд, технической ее называют в том случае, если статистика фиксирует минимальный минус, но реально типичных признаков экономического кризиса (широкомасштабное свертывание производства, массовые банкротства и увольнения) не наблюдается.
Так что пока в Германии экономического кризиса нет, формально еще нет даже технической рецессии: ее смогут официально зафиксировать лишь в середине ноября, когда Destatis подведет итоги текущего, заканчивающегося в сентябре 3-го квартала. Однако уже сейчас с большой долей уверенности можно утверждать: немецкой экономике во втором полугодии дальнейшего спада не избежать.
Об этом говорят сейчас многочисленные прогнозы и индикаторы. И прежде всего - замедление роста мировой экономики. Это - главная причина торможения в Германии, предприятия которой, не только крупные, но и средние и даже многие малые, в значительной мере ориентированы на экспорт.
На внутреннем немецком рынке продолжается рост
"Динамика внешнеэкономической деятельности тормозила экономический рост, поскольку экспорт по сравнению с предыдущим кварталом сильнее сократился, чем импорт", - указывается в сообщении Destatis. Но там же подчеркивается, что индивидуальное потребление, а также расходы государства, во 2-м квартале были выше, чем в 1-м.
Иными словами, на внутреннем рынке Германии в последние месяцы продолжался рост (лишь инвестиции в строительном секторе сократились). И рост этот, учитывая рекордно высокую занятость и повышение зарплат и пенсий, скорее всего, продолжится. Особенно, если государство в той или иной форме займется сейчас антикризисным стимулированием экономики.
В то же время на внешнем рынке, из-за которого немецкая экономика и оказалась к лету на пороге рецессии, ситуация в ближайшие месяцы вряд ли улучшится. Скорее наоборот.
Внешний фон для экономики ФРГ будет скорее ухудшаться
Тут следует прежде всего указать на такой очень важный для немецких экспортеров рынок, как Китай: там снижаются темпы роста ВВП, что связано как с внутренними проблемами КНР, так и с последствиями торговой войны с США. Причем 1 сентября, в разгар 3-го квартала, Вашингтон вводит новые пошлины на китайский импорт, хотя для некоторых важных товарных групп они отложены до 15 декабря.
К тому же протекционистские меры Дональда Трампа и ответные шаги Пекина ведут к замедлению экономического роста в самих Соединенных Штатах, а это тоже очень важный экспортный рынок для немецкого бизнеса. А тут еще и "Брекзит", который должен состояться 31 октября, в разгар 4-го квартала. И если Великобритания выйдет из ЕС по жесткому сценарию, без договора (что становится все более вероятным), то бизнес Германии непременно понесет ощутимые потери.
Если добавить ко всему этому разгорающийся правительственный кризис в такой важной стране еврозоны, как Италии, экономика которой из-за отсутствия реформ и так сильно ослаблена, то становится ясно: во втором полугодии внешний фон будет скорее еще хуже, чем в первом.
Неполная рабочая неделя и ипотека под 1 процент
Какие последствия все это может иметь? Абсолютное большинство жителей Германии не заметит технической рецессии точно так же, как не ощутило отрицательного роста ВВП на 0,1 процента во 2-м квартале. Однако в промышленности рецессия будет чувствоваться острее, чем в сфере услуг.
Поэтому часть работников определенных отраслей, особенно автомобилестроения (по ряду причин немецкий автопром переживает особенно сильное торможение), могут вскоре перевести на неполную рабочую неделю c потерей в зарплате, а некоторых и уволить. О сокращении штатов в ближайшие два-три года недавно объявили химический гигант BASF и финансовый концерн Deutsche Bank, однако эти увольнения связаны скорее с реструктуризацией бизнеса и меньше - с надвигающейся рецессией.
Впрочем, ее приближение будет, точнее говоря, уже имеет и положительный эффект, во всяком случае для покупателей жилья. Благодаря антикризисной политике Европейского центрального банка (ЕЦБ) процентные ставки в еврозоне упали так низко, что в Германии кредитоспособный клиент может получить сейчас ипотеку на десять лет под 1 процент и даже меньше.
Как рецессия в ФРГ скажется на импорте российских энергоносителей
Для России как крупнейшего поставщика угля, газа и нефти в Германию сокращение ВВП ФРГ потенциально означает снижение потребности в энергоносителях и сырье. Правда, спрос на них в условиях всего лишь технической рецессии вряд ли очень резко или даже ощутимо упадет. Но рассчитывать на его рост в обозримом будущем уж точно не приходится.
Куда более серьезные отрицательные (но частично и положительные) последствия для российских экспортеров энергии, чем сокращение германского ВВП на 0,1 процента, будет иметь разрабатываемый сейчас правительством ФРГ обширный пакет мер по защите климата, который намечается принять 20 сентября.
Его реализация, по всей видимости, приведет в кратчайшие сроки к значительному сокращению импорта (российского) угля и к некоторому снижению потребления нефтепродуктов. Одновременно эти меры могут вызвать определенный рост спроса на газ.
Что же касается возможных антикризисных программ правительства ФРГ, то они в нынешней ситуации в любом случае будут направлены не на увеличение энергопотребления в стране, а на стимулирование внедрения энергосберегающих и экологичных технологий. Одна из идей: утилизационная премия домовладельцам, готовым отказаться от работающей на мазуте отопительной системы в пользу менее вредной для окружающей среды.
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