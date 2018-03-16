Народный мемориал Немцову возвращен на место убийства политика

Народный мемориал убитому оппозиционеру Борису Немцову возвращен на прежнее место на Большом Москворецком мосту в Москве, где с 2018 года шел ремонт. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил в Facebook сопредседатель московского отделения Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Шнейдер.
"Перенесли мемориал на место гибели Бориса Немцова", - написал он, добавив, что "операция заняла 20 минут". Перемещены цветы, памятная табличка, фотографии политика.
Нападения на мемориал в последнее время редки
Нападения на мемориал в последнее время происходили редко, а претензий от московской полиции пока не поступало, добавил Шнейдер. На созданном волонтерами сайте "Немцов мост" указывается, что у места гибели политика уже состоялось дежурство.
Пока шел ремонт, импровизированный мемориал находился на противоположной стороне моста.
Народный мемориал на Большом Москворецком мосту существует более четырех лет - с момента убийства сопредседателя партии РПР-ПАРНАС Бориса Немцова. Ранее там неоднократно задерживали активистов и провокаторов.
Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года в самом центре Москвы. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства так и не найдены. В 2017 году на фасаде дома на Малой Ордынке, где жил Немцов, была установлена мемориальная табличка. Именем политика также названы площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе.
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Москва, Немцов мост
Убийство возле Кремля
Оппозиционный политик Борис Немцов был убит вечером 27 февраля в центре Москвы в сотне метров от Кремля. Неизвестный выстрелил в него, когда он шел домой по Большому Москворецкому мосту. Преступник скрылся на автомобиле и до сих пор ни он, ни его сообщники не найдены. Сведения о том, что обнаружена их машина, были опровергнуты следствием.
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Москва, Немцов мост
Шесть выстрелов
По данным следствия, неизвестные стреляли из пистолета Макарова. На месте убийства были изъяты шесть 9-миллиметровых гильз. Официальный представитель СКР Владимир Маркин подчеркнул, что магазин пистолета был заряжен патронами нескольких производителей. Немцов получил четыре огнестрельных ранения, от которых скончался на месте происшествия.
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Москва, Немцов мост
Личный контроль
Расследование преступления взяли под личный контроль глава МВД Росии Владимир Колокольцев и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кроме того, за ходом следственных действий будет следить Общественная палата России.
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Москва, Немцов мост
Версии убийства
Следственный комитет рассматривает различные версии убийства. В частности, в ведомстве прорабатывают предположения об убийстве с целью дестабилизации политической обстановки в стране, об исламистском следе, о связи преступления с событиями на Украине. Однако не исключается также бытовая версия.
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Москва, Немцов мост
Запад шокирован случившимся
Ведущие мировые политики и правозащитные организации заявили, что были потрясены случившимся в Москве. Они призывают российские власти провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности, чтобы Борис Немцов не пополнил список российских оппозиционеров, чьи убийцы так и не были найдены.
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Москва, Немцов мост
Кремль считает убийство провокацией
Российский президент Владимир Путин считает, что убийство носит заказной характер и является провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что это была "провокация в том плане, что, безусловно, известно, что Борис Немцов был в оппозиции к руководству России". При этом, по словам Пескова, оппозиционер не представлял угрозы для властей.
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Москва, Немцов мост
Траурный марш в Москве
На воскресенье, 1 марта, оппозиция наметила проведение в центре Москвы траурного шествия в память о Борисе Немцове. Первоначально в этот день должен был пройти антикризисный марш в московском районе Люблино, однако после убийства политика повестка и формат мероприятия были изменены. Эти изменения уже согласованы со столичной мэрией. В тот же день траурный марш пройдет также в Санкт-Петербурге.
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Москва, Немцов мост
Акции памяти в России и за рубежом
Акции в память об убитом политике уже прошли в ряде городов России и за рубежом. В частности, в Санкт-Петербурге к Соловецкому камню на Троицкой площади пришли более 200 человек. Также несколько сотен человек собрались у здания Ярославской областной думы, депутатом которой являлся Борис Немцов. Жители Киева несли цветы к посольству России. Акция памяти политика состоялась также в Берлине.
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Москва, Немцов мост
Похороны на Троекуровском кладбище
Борис Немцов будет похоронен 3 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Перед этим в Сахаровском центре пройдет гражданская панихида.