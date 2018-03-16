 Народный мемориал Немцову возвращен на место убийства политика | Новости из Германии о России | DW | 14.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Народный мемориал Немцову возвращен на место убийства политика

На Большом Москворецком мосту частично завершился ремонт, поэтому памятную табличку, фотографии Бориса Немцова и цветы перенесли на прежнее место.

Фотография Бориса Немцова на месте его убийства

Фотография Бориса Немцова на месте его убийства (снимок из архива)

Народный мемориал убитому оппозиционеру Борису Немцову возвращен на прежнее место на Большом Москворецком мосту в Москве, где с 2018 года шел ремонт. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил в Facebook сопредседатель московского отделения Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Шнейдер.

"Перенесли мемориал на место гибели Бориса Немцова", - написал он, добавив, что "операция заняла 20 минут". Перемещены цветы, памятная табличка, фотографии политика.

Нападения на мемориал в последнее время редки

Контекст

Два активиста, дежурившие у народного мемориала на месте убийства Бориса Немцова, доставлены в ОВД после инцидента с участием провокатора. (29.08.2018)

Даже после обвинительного приговора пяти подсудимым целый ряд важных вопросов, связанных с убийством российского оппозиционера Бориса Немцова, остаются без ответа, считает Инго Маннтойфель. (30.06.2017)

Спустя три года после убийства Немцова российские власти согласились увековечить его память. Видимо, повлияло решение Вашингтона назвать именем политика площадь перед посольством РФ, считает Александр Плющев. (27.02.2018)

Нападения на мемориал в последнее время происходили редко, а претензий от московской полиции пока не поступало, добавил Шнейдер. На созданном волонтерами сайте "Немцов мост" указывается, что у места гибели политика уже состоялось дежурство.

Пока шел ремонт, импровизированный мемориал находился на противоположной стороне моста.

Народный мемориал на Большом Москворецком мосту существует более четырех лет - с момента убийства сопредседателя партии РПР-ПАРНАС Бориса Немцова. Ранее там неоднократно задерживали активистов и провокаторов.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года в самом центре Москвы. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства так и не найдены. В 2017 году на фасаде дома на Малой Ордынке, где жил Немцов, была установлена мемориальная табличка. Именем политика также названы площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе.

Смотрите также:

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Убийство возле Кремля

    Оппозиционный политик Борис Немцов был убит вечером 27 февраля в центре Москвы в сотне метров от Кремля. Неизвестный выстрелил в него, когда он шел домой по Большому Москворецкому мосту. Преступник скрылся на автомобиле и до сих пор ни он, ни его сообщники не найдены. Сведения о том, что обнаружена их машина, были опровергнуты следствием.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Шесть выстрелов

    По данным следствия, неизвестные стреляли из пистолета Макарова. На месте убийства были изъяты шесть 9-миллиметровых гильз. Официальный представитель СКР Владимир Маркин подчеркнул, что магазин пистолета был заряжен патронами нескольких производителей. Немцов получил четыре огнестрельных ранения, от которых скончался на месте происшествия.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Личный контроль

    Расследование преступления взяли под личный контроль глава МВД Росии Владимир Колокольцев и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кроме того, за ходом следственных действий будет следить Общественная палата России.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Версии убийства

    Следственный комитет рассматривает различные версии убийства. В частности, в ведомстве прорабатывают предположения об убийстве с целью дестабилизации политической обстановки в стране, об исламистском следе, о связи преступления с событиями на Украине. Однако не исключается также бытовая версия.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Запад шокирован случившимся

    Ведущие мировые политики и правозащитные организации заявили, что были потрясены случившимся в Москве. Они призывают российские власти провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности, чтобы Борис Немцов не пополнил список российских оппозиционеров, чьи убийцы так и не были найдены.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Кремль считает убийство провокацией

    Российский президент Владимир Путин считает, что убийство носит заказной характер и является провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что это была "провокация в том плане, что, безусловно, известно, что Борис Немцов был в оппозиции к руководству России". При этом, по словам Пескова, оппозиционер не представлял угрозы для властей.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Траурный марш в Москве

    На воскресенье, 1 марта, оппозиция наметила проведение в центре Москвы траурного шествия в память о Борисе Немцове. Первоначально в этот день должен был пройти антикризисный марш в московском районе Люблино, однако после убийства политика повестка и формат мероприятия были изменены. Эти изменения уже согласованы со столичной мэрией. В тот же день траурный марш пройдет также в Санкт-Петербурге.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Акции памяти в России и за рубежом

    Акции в память об убитом политике уже прошли в ряде городов России и за рубежом. В частности, в Санкт-Петербурге к Соловецкому камню на Троицкой площади пришли более 200 человек. Также несколько сотен человек собрались у здания Ярославской областной думы, депутатом которой являлся Борис Немцов. Жители Киева несли цветы к посольству России. Акция памяти политика состоялась также в Берлине.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Похороны на Троекуровском кладбище

    Борис Немцов будет похоронен 3 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Перед этим в Сахаровском центре пройдет гражданская панихида.


Смотреть видео 03:05

Марш памяти: четыре года назад в Москве был убит оппозиционный политик Борис Немцов

Контекст

Москва, Немцов мост

В Москве сотни людей пришли на Большой Москворецкий мост, чтобы возложить цветы в память об убитом 27 февраля оппозиционере Борисе Немцове. На 1 марта назначено траурное шествие. (28.02.2015)  

Ссылки в интернете

Facebook Шнейдера

Аудио- и видеофайлы по теме

Марш памяти: четыре года назад в Москве был убит оппозиционный политик Борис Немцов  

Форум Немцова в Праге: сможет ли Россия стать демократической страной?  

В Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова  

Также по теме

Russland Enthüllung Gedenktafel für Boris Nemtsow in Moskau

Накануне дня тишины: как Собчак открыла памятную доску Немцову 16.03.2018

На стене дома в Москве, где жил Борис Немцов, появилась мемориальная доска. Инициатор акции Ксения Собчак призвала сторонников не говорить о политике. Репортаж DW.

Реклама

Самые читаемые

Съездила в Австралию: как немецкая учительница потеряла работу  

Немцы уезжают: повод для паники?  

Три сценария передачи власти в России: прогноз Екатерины Шульман  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно