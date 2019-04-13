 Напавшего на автомобиль посла Украины в Лондоне поместят в психлечебницу | Новости из Германии о Европе | DW | 14.04.2019

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Европа

Напавшего на автомобиль посла Украины в Лондоне поместят в психлечебницу

Водитель автомобиля, врезавшегося в машину посла Украины, будет направлен на лечение, заявили в полиции Лондона. Днем ранее правоохранители арестовали 40-летнего мужчину.

Автомобиль полиции около посольства Украины в Лондоне

Автомобиль полиции около посольства Украины в Лондоне

Водитель автомобиля, врезавшегося в машину посла Украины в Великобритании, будет помещен в психиатрическую клинику. Об этом полиция Лондона сообщила в воскресенье, 14 апреля.

Инцидент произошел утром 13 апреля. Прибывшие на место происшествия правоохранители были вынуждены открыть огонь по автомобилю после того, как его водитель повторно въехал в машину посла и попытался сбить полицейских.

Контекст

Нынешний политический триумф Зеленского - вотум недоверия украинцев действующим политикам. Власть и оппозиция в первом туре проиграли комику, а в итоге - проигрывает вся страна, считает Сергей Руденко. (01.04.2019)

Кандидаты в президенты Украины Порошенко и Зеленский изложили в своих предвыборных программах во многом похожие идеи. Они часто касаются сфер, на которые президент непосредственно не влияет. (11.04.2019)

Сотрудники полиции арестовали 40-летнего мужчину. В диппредставительстве Украины назвали инцидент намеренным. Никто из сотрудников украинского посольства не пострадал. В полиции заявили, что не рассматривают террористический мотив происшествия.

Второй тур выборов президента Украины

7 апреля ЦИК Украины объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. За артиста Владимира Зеленского отдали голоса 30,24 % избирателей. Действующий глава государства Петр Порошенко получил поддержку 15,95 % проголосовавших.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Его официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

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    Автор: Ута Штайнвер


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