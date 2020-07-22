Названа дата предварительного слушания по делу Ефремова

Предварительное слушание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова назначено на среду, 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда во вторник, 22 июля. Слушание пройдет в закрытом режиме.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Его автомобиль выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном. Позже водитель фургона скончался от полученных травм.

6 июля полиция завершила расследование уголовного дела в отношении Ефремова, а 20 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение по нему. Через два дня после этого уголовное дело в отношении актера поступило в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу.

Следствие установило исправность автомобиля Ефремова

Судмедэкспертиза показала, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он также проходит свидетелем по уголовному делу о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Согласно окончательной версии следствия, автомобиль Ефремова в момент аварии был исправен.

Актер находится под домашним арестом.

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