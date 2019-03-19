 Назарбаев ушел, Нурсултан остается | Центральная Азия - события и оценки | DW | 21.03.2019

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Центральная Азия

Назарбаев ушел, Нурсултан остается

Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента Казахстана, но остался во главе Совета безопасности и в названиях столицы и улиц страны. Карикатурист Сергей Елкин о бремени культа личности.

Карикатура - справа: Нурсултан Назарбаев тянет что-то за веревочку и говорит: Я устал, я ухожу. Слева: Касым-Жомарт Токаев тянет за веревку платформу с огромными золотыми буквами имени Нурсултан.

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