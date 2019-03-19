Назарбаев ушел, Нурсултан остается

Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента Казахстана, но остался во главе Совета безопасности и в названиях столицы и улиц страны. Карикатурист Сергей Елкин о бремени культа личности.
Приступивший к своим обязанностям новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил себя слугой Нурсултана Назарбаева и инициировал переименование в честь него столицы страны. (20.03.2019)
Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий. Политологи задаются вопросом: как будет работать система управления страной, если она была "выстроена" под первого президента Казахстана? (19.03.2019)