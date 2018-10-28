 Надежда Савченко готовит иск к Украине в ЕСПЧ | Новости из Германии об Украине | DW | 29.10.2018

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Украина

Надежда Савченко готовит иск к Украине в ЕСПЧ

Жалоба касается "произвола и беззакония" в Украине, сообщила Савченко на своей странице в Facebook. Она попросила бывшего первого заместителя генпрокурора Кузьмина консультировать ее по вопросам обращения в ЕСПЧ.

Надежда Савченко

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая в настоящее время находится под арестом, готовит в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск к Украине. Консультировать ее по вопросам обращения в ЕСПЧ Савченко попросила бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина. Об этом говорится в открытом письме Кузьмину, выложенном на странице Надежды Савченко в соцсети Facebook в понедельник, 29 октября.

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"Ваше сотрудничество с моими адвокатами значительно усилит шансы на победу Украины над произволом и беззаконием каждой политической "элиты", которая приходит к власти в Украине, а это и будет наша общая победа - победа украинского народа", - поясняет Савченко в письме Кузьмину, который занимал высокий пост в Генпрокуратуре в 2010-2013 годах, а сейчас находится в розыске по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Савченко поддержала позицию Кузьмина о "восстановлении и стабилизации правового поля Украины в специализированном международном суде в соответствии с международным правом и демократическими ценностями цивилизованного мира". "Мое личное мнение - люди, вышедшие на Майдан, имели полное право на волеизъявление народа путем вооруженного восстания против власти. И я полностью согласна с тем, что и "Майдан", и "Донбасс" нужно судить одним законом Украины, а не выдумывать под каждую отдельную ситуацию новое законодательство в соответствии с политической конъюнктурой", - подчеркнула Надежда Савченко.

Надежда Савченко и ее адвокаты пока знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана", расследование которого завершилось 1 августа. Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года по подозрению в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в Украине.

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