Навстречу новому штату: Трамп хочет купить Гренландию?

Накануне визита в Данию Дональд Трамп заинтересовался возможностью покупки датской автономии Гренландии, пишет The Wall Street Journal. Карикатурист Сергей Елкин о замыслах президента США.
По данным The Wall Street Journal, президент США обращался к юрисконсульту Белого дома с просьбой дать законодательную оценку возможности покупки Гренландии. (16.08.2019)
В случае если 1 октября каталонцы проголосуют за отделение от Испании, им придется покинуть и Евросоюз, утверждают в Брюсселе. Но о чем говорит опыт ГДР и Гренландии? Подробности - у DW. (16.09.2017)
Гренландия богата нефтью, газом и редкоземельными металлами, большая часть которых - подо льдом. Из-за глобального потепления ледяной покров тает, и добыча сырья становится доступнее, дешевле, но в то же время опаснее. (18.03.2013)