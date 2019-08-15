 Навстречу новому штату: Трамп хочет купить Гренландию? | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 16.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Навстречу новому штату: Трамп хочет купить Гренландию?

Накануне визита в Данию Дональд Трамп заинтересовался возможностью покупки датской автономии Гренландии, пишет The Wall Street Journal. Карикатурист Сергей Елкин о замыслах президента США.

Трамп едет на лыжах в Гренландии - карикатура Сергея Елкина

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

  • Айсберг у берегов Гренландии

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Айсберг у берегов Гренландии

    Гренландский ледяной щит, возраст которого оценивается в более чем 100 тысяч лет, тает с катастрофической быстротой и, по оценкам ученых, может исчезнуть уже в недалеком будущем. Причина тому - глобальное потепление. Это фото айсберга у берегов Гренландии - один из снимков, выполненных Барбарой Домбровски (Barbara Dombrowski) в рамках ее арт-проекта "Tropic Ice".

  • Люди и окружающая среда

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Люди и окружающая среда

    Фотограф из Гамбурга Барбара Домбровски колесит по всему миру, чтобы запечатлеть изменения, к которым приводит потепление климата планеты. Здесь изображены люди из южного полушария Земли в ландшафте северного полушария. Фотограф избегает шокирующих снимков. По словам Барбары Домбровски, она хочет вызвать у людей не ужас, а осознание того, насколько важна эта тема - изменение климата.

  • Портрет жителя Амазонии в Арктике

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Портрет жителя Амазонии в Арктике

    Своеобразным памятником кажется этот красующийся среди таящих арктических ледников деревянный каркас с портретом жителя Амазонии - региона в Латинской Америке, где растут самые большие в мире тропические леса. Это самый мощный производитель кислорода на Земле, "легкие" нашей планеты. Но леса эти - в опасности, потому что нещадно вырубаются.

  • Засуха в Эфиопии

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Засуха в Эфиопии

    Засухи - нередкое явление в Эфиопии, а из-за глобального потепления они еще больше участились. И питьевая вода для жителей этой восточноафриканской страны - на вес золота. Когда доступа к чистой воде нет, для питья используется вода из загрязненных водоемов. В результате вспыхивают эпидемии холеры.

  • Восточноафриканские дети

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Восточноафриканские дети

    Засуха в Восточной Африке оборачивается неурожаем, что обрекает людей на голод. Особенно страдают дети. Семьи, у которых хватает сил, отправляются за помощью в центры для беженцев. Чтобы добраться туда, порой им приходится преодолевать сотни километров. Многие погибают в пути.

  • Водители рикш на Филиппинах

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Водители рикш на Филиппинах

    Такой вид транспорта, как рикша, широко распространен на Филиппинах. Особой популярностью он пользуется среди туристов. Вождение рикши - очень тяжелый физический труд. За день водителю приходится преодолевать до полусотни километров. Из-за загрязненного выхлопными газами воздуха многие страдают заболеваниями легких и дыхательных путей.

  • Встреча на базаре

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Встреча на базаре

    В рамках своих проектов Барбара Домбровски отправляется в самые разные уголки планеты и много общается с простыми людьми. Они рассказывают фотохудожнице о своей жизни и проблемах, с которыми приходится сталкиваться. На этом снимке она запечатлена во время разговора с мамой и дочкой, торгующими овощами на одном из филиппинских базаров.

  • Юные филиппинцы

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Юные филиппинцы

    Около четверти жителей Филиппин живут за чертой бедности. Чтобы прокормить семью, взрослым нередко приходится работать по 10-12 часов в сутки. Поэтому многие дети предоставлены сами себе.

  • Дети и будущее планеты

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Дети и будущее планеты

    Проблемы экологии волнуют детей во всем мире. По инициативе экологического движения Fridays for Future, основанного юной шведской активисткой Гретой Тунберг, подростки выходят на акции в защиту климата. Дети не желают равнодушно смотреть на то, как гибнет наша планета.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 01:21

Природа или экономическое процветание: Гренландия перед выбором

Контекст

Трамп задумался о приобретении Гренландии

По данным The Wall Street Journal, президент США обращался к юрисконсульту Белого дома с просьбой дать законодательную оценку возможности покупки Гренландии. (16.08.2019)  

Референдум в Каталонии: прощай, Испания, прощай, ЕС?

В случае если 1 октября каталонцы проголосуют за отделение от Испании, им придется покинуть и Евросоюз, утверждают в Брюсселе. Но о чем говорит опыт ГДР и Гренландии? Подробности - у DW. (16.09.2017)  

Природа или экономическое процветание: Гренландия перед выбором

Гренландия богата нефтью, газом и редкоземельными металлами, большая часть которых - подо льдом. Из-за глобального потепления ледяной покров тает, и добыча сырья становится доступнее, дешевле, но в то же время опаснее. (18.03.2013)  

Дания предъявила претензии на Северный полюс

Датчане намерены расширить свои территории за счет Арктики и подали заявку в ООН о своих претензиях на Северный полюс. (15.12.2014)  

Арт-проект во спасение планеты Земля

Оказывается, ледники Гренландии не такие уж вечные: им грозит исчезновение. Виной тому - глобальное потепление. Его последствия запечатлела фотограф Барбара Домбровски. (11.06.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Природа или экономическое процветание: Гренландия перед выбором  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Из каких стран в Германии больше всего людей с высшим образованием (инфографика)  

Силовик, заподозренный в избиении задержанной, оказался невиновен  

На россиянку, купившую ребенку лекарство от эпилепсии, завели уголовное дело  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно