Наводнение охватило уже шесть районов Иркутской области

В зоне паводка в Иркутской области оказался еще один район - шестой. "В Куйтунском районе из-за подъема уровня воды в реке Оке в зону подтопления попали 74 жилых дома населенных пунктов Барлук, Усть-Када, Уян, где проживают 154 человека, включая 37 детей", - сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в понедельник, 1 июля.

По данным ТАСС, в результате стихийного бедствия погибли семь человек. Еще девять числятся пропавшими без вести, пишет агентство со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Ранее наводнение охватило Тулунский, Тайшетский, Нижнеудинский, Зиминский и Чунский районы области. "С 25 июня в 83 населенных пунктах подтоплено 6 669 домов и 6 847 приусадебных участков, на затопленной территории проживает 32 777 человек, в том числе 4 тысячи детей", - сообщили в ведомстве "Интерфаксу".

В Иркутскую область направлены военные

В результате паводка повреждены 13 автомобильных мостов, ограничено движение грузового транспорта по участку федеральной трассы "Сибирь" с 1277 по 1427 километр и для всех видов транспорта с 1370 по 1371 километр. Из пострадавших от наводнения населенных пунктов эвакуированы 2 273 человека.

Между тем в Нижнеудинск, пострадавший при паводке, направлены около 50 служащих Центрального военного округа, а также более 20 единиц тяжелой военной техники для оказания помощи, сообщило Минобороны РФ. Накануне президент Владимир Путин поручил главе ведомства подключить армию к борьбе с наводнением.

В регионе приступили к оценке ущерба от паводка, названного метеорологами сильнейшим за все время наблюдений.

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