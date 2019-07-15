Навигационная система Galileo частично вышла из строя  

Европейская спутниковая навигацонная система Galileo в воскресенье, 14 июля, частично вышла из строя. При этом поисковые и спасательные сервисы, благодаря которым возможно находить людей, попавших в экстренную ситуацию, продолжали работать, сообщило агентство European Global Navigation Satellite Systems (GSA), ответственное за систему Galileo. Повреждения получили сооружения на земле. Эксперты работают над устранением поломок.

Дорогостоящий проект Galileo нацелен на автономизацию Европы от американской системы GPS. Впервые сервисы Galileo стали доступны в декабре 2016 года. В настоящий момент определение местонахождения через европейскую систему возможно по всему миру. Galileo в итоге будет работать с данными от 30 спутников, сейчас на орбите находятся уже 26 из них. Запуск еще четырех намечен к концу 2020 года. Центр управления Galileo находится в Оберпфаффенхофене близ Мюнхена, эксплуатирующим предприятием является GSA с штаб-квартирой в Праге.

Система Galileo была запущена на 8 лет позднее запланированного. Кроме того, расходы на нее также превысили изначально предусмотренные суммы. В 1999 году Евросоюз выделил на Galileo от 2,2 до 2,9 млрд евро, а к настоящему моменту стоимость всего проекта, включая расходы эксплуатацию, превысила 10 млрд евро.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Наблюдения из космоса помогают на земле До того, как в середине 20-го столетия первые спутники оказались на околоземной орбите, мы почти ничего не знали о динамике изменения климата. Сейчас благодаря снимкам и другим данным, получаемым со спутников, человечество пишет историю постоянно изменяющейся планеты Земля. В 1985 году с помощью спутников была обнаружена озоновая дыра. Эти данные помогают бороться с изменениями климата.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Спутники, сообщающие о тающих ледниках Некоторые спутники фиксируют признаки изменения климата: тающие ледники, повышающийся уровень мирового океана и даже растущее содержание в атмосфере CO2. Этот спутник Jason-3 - один из самых современных, он способен с максимальной точностью провести замеры водной поверхности Земли. Эти данные помогут понять, как глобальное потепление влияет на мировой океан.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Данные со спутников помогают предотвратить катаклизмы Искусственные спутники играют важную роль в предотвращении природных катаклизмов: ураганов, землетрясений, цунами, лесных пожаров. Они собирают информацию, которая помогает заблаговременно оповещать о возможном природном бедствии, прогнозировать его масштабы и интенсивность. Особенно полезны данные со спутников для наблюдения за ураганным ветром и предотвращения его последствий.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Цветы в космосе Могут ли расти цветы на околоземной орбите? Астронавты на МКС обнаружили, что в космосе для того, чтобы вырастить овощи, понадобится меньше воды. А КНР уже давно предпринимает попытки вырастить на Луне хлопок. Все эти знания могут в будущем играть решающую роль в развитии сельского хозяйства.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Негативное влияние освоения космоса Освоение космического пространства имеет и негативные последствия для окружающей среды. После каждого запуска ракеты происходит выброс оксида алюминия, который накапливается в стратосфере и влияет на уменьшение озонового слоя земли.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Космический мусор На околоземной орбите сейчас находятся 20 000 элементов космического мусора: от деталей ракет до шурупов и отработанных матриц. Если этот мусор не утилизировать, то он может негативно воздействовать на спутники, подлетая к ним слишком близко и препятствуя сбору информации, которая необходима для борьбы с глобальным потеплением. Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова

