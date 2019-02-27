 Навальный уверен в необходимости санкций против ″путинских олигархов″ | Новости из Германии о России | DW | 27.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Навальный уверен в необходимости санкций против "путинских олигархов"

Российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил Вашингтон в "хаотичной и непонятной" санкционной политике.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Санкционная политика Вашингтона в отношении России "хаотична и непонятна". Такое мнению российский оппозиционер Алексей Навальный высказал в интервью международной деловой газете Financial Times, которое она в среду, 27 февраля, разместила на своем сайте. "Они должны ввести санкции против олигархов на политических" позициях, уверен создатель "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК).

Санкции не работают

Контекст

Выступая с видеообращением к Алексею Навальному, миллиардер Алишер Усманов защищает Дмитрия Медведева. Причем вовсе не от критики оппозиционера, считает Александр Плющев. (19.05.2017)

Навальный пытается оседлать новый социальный протест и стать российским Валенсой. Однако российскому обществу не хватает солидарности для защиты своих прав, считает Иван Преображенский. (25.01.2019)

Ограничительные меры Запада уже действуют в отношении ближайшего круга президента РФ Владимира Путина, включая бизнесмена и председателя совета директоров "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга, владельца частной инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко и главы совета директоров "Реновы" Виктора Вексельберга.

Однако, по словам Навального, санкционный режим существенно не отразился на жизни членов их семей за границей. "Они по-прежнему абсолютно свободно ездят за рубеж", - уверен политик.

"Россияне будут прыгать до потолка"

В то же время грамотно введенные санкции в отношении связанных с Кремлем фигур приведут к тому, что простые россияне будут "прыгать до потолка" от счастья. Навальный добавил, что подобные меры "против путинских олигархов - всяких абрамовичей и усмановых - это реальный удар по путинскому карману".

"Пока этого не происходит, потому что Запад в лице юристов и лоббистов, увы, весьма падок до грязных олигархических денег", - резюмировал основатель ФБК.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Карикатурист Сергей Елкин - о причинах задержания Алексея Навального

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Задержание Навального, или При чем тут Воронеж

    Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Золотов против Навального: кто заказчик?

    Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок оппозиционера Алексея Навального и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о том, кто мог быть заказчиком.

  • Карикатурист Сергей Елкин - о дуэли Золотова с Навальным

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Дуэль Золотова и Навального: начальник Росгвардии против арестанта

    Глава Росгвардии Виктор Золотов из-за расследования ФБК вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о неравном положении "дуэлянтов".

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Арест Навального как выход из любой ситуации

    Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток. Сам он связывает это с запланированными на 9 сентября акциями против повышения пенсионного возраста. Сергей Елкин о предыстории ареста.

  • Алексей Навальный в образе Бога изгоняет из оппозиционного рая Гудкова и Собчак - карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Навальный против Гудкова и Собчак: изгнание из оппозиционного рая

    Алексей Навальный и Дмитрий Гудков поспорили, кто из них бóльший оппозиционер. Навальный заявил, что не хочет иметь дело с Гудковым и его провластными сторонниками типа Собчак.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Какое слово не может произнести Владимир Путин

    Президент России Владимир Путин демонстративно не произносит имя Алексея Навального вслух. Это заметил и карикатурист Сергей Елкин.

  • Karikatur Dmitri Medvedev Korruption Russland von Sergey Elkin

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Мощный ответ Медведева Навальному

    Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального "обормотом" и "проходимцем". Карикатурист Сергей Елкин по достоинству оценил этот ответ премьера на обвинения в коррупции.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Почему Навальный не может баллотироваться на выборах президента РФ

    Алексей Навальный, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, не сможет баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

  • Карикатура - Владимир Путин задувает свечи на праздничном торте. Из дыма складывается слово Навальный.

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Навальный, или Чем запомнится юбилей Путина

    Сторонники Навального 65-летие президента России Путина отметили протестами. Как бы ни замалчивали эти акции официальные СМИ, след их останется, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Karikatur Russland Präsidentenwahl von Sergey Elkin

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Шансы Навального баллотироваться на выборах президента РФ

    Верховный суд РФ отменил приговор Навальному по делу "Кировлеса", направив его на пересмотр. Теперь политик имеет право баллотироваться на выборах президента. Теоретически имеет, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Karikatur Festnahme Alexej Nawalny von Sergey Elkin

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Задержание Навального: все белыми нитками шито

    Алексея Навального в Москве задержала полиция. Карикатурист Сергей Елкин о том, как могло выглядеть согласование этой акции с замглавой администрации президента Кириенко.

  • Karikatur Alexey Nawalny Haftentlassung von Sergey Elkin

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Навальный снова на свободе

    Алексей Навальный вышел из тюрьмы после задержания на акции протеста 12 июня. Оппозиционер провел за решеткой 25 суток. Карикатурист Сергей Елкин увидел это событие так.

  • Karikatur Sergey Elkin | Festnahmen von Navalny Anhängern (DW/S. Elkin)

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Задержания сторонников Навального: невзирая на возраст

    В России были задержаны десятки сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, среди них - несовершеннолетние, а также случайные прохожие. Карикатурист Сергей Елкин об экцессах властей.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Verhaftung Navalny

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Как задерживали Навального

    Алексей Навальный получил 30 суток ареста за неповиновение полиции и организацию акции против коррупции. Задержали его в подъезде собственного дома. Сергей Елкин о том, как это было.

  • DW Karikatur Elkin- Navalnys Ausreise

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Как Путин по Навальному скучал

    Алексей Навальный вернулся из Барселоны, где ему сделали операцию на глазу. Приезда оппозиционера ждали не только его сторонники, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • DW-Karikatur von Sergey Elkin - Time Magazine (DW/S. Elkin)

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Интернет-рейтинг Time: а где же Путин?

    Алексей Навальный, по версии журнала Time, один из 25 самых влиятельных лиц интернета. Карикатурист Сергей Елкин о реакции человека, который в этот список не вошел.

  • Sergei Elkin zum Thema Navalny öffnet seinen Wahlstab

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Зеленкой по оппозиции, или Как Навальный в Барнауле штаб открывал

    Неизвестные (хмм...) попытались предотвратить открытие предвыборного штаба Алексея Навального в Барнауле, облив оппозиционера зеленкой. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда берутся такие "зеленкометатели".

  • Karikatur Sergey Elkin Kremlkritiker Nawalny erneut zu Bewährungsstrafe verurteilt

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Алексей Навальный и цепкая российская Фемида

    Суд вновь приговорил Алексея Навального к условному сроку. Карикатурист Сергей Елкин о попытках российской Фемиды всеми правдами и неправдами помешать российскому оппозиционеру.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 13:12

Навальный проиграл процесс, но нашел у Чемезова квартиру за 5 миллиардов. DW Новости

Контекст

Путин и Навальный в карикатурах Елкина

Как видит отношения российского оппозиционера Алексея Навального с президентом Владимиром Путиным карикатурист Сергей Елкин. (09.10.2017)  

Ссылки в интернете

Financial Times

Аудио- и видеофайлы по теме

Навальный проиграл процесс, но нашел у Чемезова квартиру за 5 миллиардов. DW Новости  

Кинокритик Антон Долин о хорошем и плохом кино и успокоительном броме для Путина и Навального  

Оппозиция против Путина: что готовят Навальный и его сторонники - DW Новости  

Также по теме

Fußball Andrij Schewtschenko und Roman Abramowitsch

Украинский футболист Шевченко и золото Абрамовича 26.01.2019

Тренер сборной Украины по футболу связан с бизнесом российских олигархов. Как показало расследование DW, Андрей Шевченко причастен к развитию компании Романа Абрамовича, которая добывает золото в России.

Russland Alexei Nawalny, Oppositionspolitiker

Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор 13.02.2018

Российский оппозиционер потребовал исключить страницы его сайта из реестра запрещенной информации.

Nawalny in Moskau Russland

Правительство ФРГ "пристально следит" за ситуацией вокруг Навального 16.02.2018

Российский оппозиционер вносит важный вклад в плюрализм мнений в РФ, заявил DW официальный представитель МИД Германии.

Реклама

Самые читаемые

Сигналы России и Украине: что ищут корабли НАТО в Черном море  

США провели первую атаку на российскую "фабрику троллей"  

Пентагон прогнозирует пик боевой мощи российской армии в 2028 году  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно