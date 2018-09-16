 Навальный призвал жителей Приморья выйти на улицы | Новости из Германии о России | DW | 17.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Навальный призвал жителей Приморья выйти на улицы

Жители Владивостока должны ежедневно митинговать в знак протеста против предполагаемых фальсификаций на выборах, считает оппозиционер. Он призвал избирателей провалить единороссов на выборах и в других регионах РФ.

Навальный в зале суда

Навальный в зале суда

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный резко раскритиковал предполагаемые фальсификации на губернаторских выборах в Приморье, назвав их "прямым оскорблением не только жителей этого региона, но и всей страны" и "демонстративным глумлением над людьми". В воззвании, выложенном на сайте navalny.com в понедельник, 17 сентября, Навальный призвал всех жителей Владивостока с этого дня ежедневно приходить на площадь у здания администрации, а в субботу, 22 сентября, "собрать там весь город и не расходиться до тех пор, пока результатами выборов не станет то, как голосовали люди, а не как рисовали единороссы".

Жителей других городов Приморья Алексей Навальный призвал либо ехать во Владивосток и участвовать там в акциях протеста, либо организовывать такие акции в их городах. Он также призвал россиян забыть об идеологических разногласиях, а депутатов Госдумы от КПРФ -приехать и оставаться на площади вместе с людьми, защищая их. По мнению оппозиционера, бояться задержаний людям не следует, поскольку "сотрудники МВД возмущены фальсификациями так же, как и все остальные".

Контекст

В Москве переизбран Собянин, в регионах "Единая Россия" недобрала голосов, в двух столицах полиция избивала и задерживала участников митингов против пенсионной реформы - все об итогах 9 сентября. (10.09.2018)

Пресса ФРГ основное внимание уделяет протестам против пенсионной реформы в РФ. Итоги выборов интересуют только экспертов. DW опросила их и представителей немецкого правительства. (10.09.2018)

В своем воззвании Алексей Навальный указал, что жители Владимирской области, Хакасии и Хабаровского края должны сделать все, чтобы провалить единороссов на выборах в своих регионах еще сильнее, чем в Приморье. "Призываю всех жителей страны оказать моральную и информационную поддержку жителям Приморья, а если понадобится, то и выйти на улицы за них. Это не их выборы украли, это украли у всей страны", - резюмировал Навальный, который продолжает отбывать 30 суток административного ареста по обвинению в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия в связи с протестной акцией 28 января в Москве.

В Приморье, по итогам второго тура губернаторских выборов, неожиданно вырвался в лидеры действующий глава региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). До этого длительное время лидировал со значительным отрывом кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Независимые наблюдатели заподозрили власти в фальсификации результатов голосования.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские выборы в карикатурах

    Проценты и другие гаджеты Владимира Путина

    Проценты в пользу Путина, объявленные ЦИК 18 марта, впечатляют. Но это не единственное средство, призванное подчеркнуть величие президента РФ, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские выборы в карикатурах

    Явка на выборы-2018: за ценой не постоим!

    Власти всячески пытаются повысить явку на выборах президента России 18 марта, в том числе - предлагая скидки на продтовары. Карикатурист Сергей Елкин об этой рекламной акции.

  • Карикатура Елкина

    Российские выборы в карикатурах

    Жириновский как жертва насилия со стороны Собчак

    Во время теледебатов кандидатов на пост президента РФ Владимир Жириновский нецензурно обругал Ксению Собчак. В ответ она плеснула в него водой. Карикатурист Сергей Елкин увидел это так.

  • Карикатура Елкина

    Российские выборы в карикатурах

    Предвыборные дебаты: (не)настоящие страсти

    Собчак, Грудинин или все-таки Явлинский? Перед выборами президента России всех волнует только один вопрос: кто же победит? На самом деле нет. Карикатура Сергея Елкина.

  • Карикатура Елкина

    Российские выборы в карикатурах

    Особенности предвыборной агитации в России

    За каких кандидатов в президенты России на выборах 18 марта можно агитировать, не опасаясь обвинений в проведении несанкционированной акции? Карикатурист Сергей Елкин знает ответ.

  • Карикатура Елкина

    Российские выборы в карикатурах

    Путин отказался сниматься в предвыборных роликах

    Российские телеканалы начинают трансляцию предвыборных роликов кандидатов в президенты-2018. Владимир Путин, как выяснилось, в собственных видео не снимался. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Рыбы разного размера и степени похожести на реальных людей и подписи: независимый кандидат, основной кандидат, кандидаты-прилипалы

    Российские выборы в карикатурах

    Типология кандидатов в президенты России

    В избирательном бюллетене значатся 8 фамилий кандидатов в президенты. Так претендентов на пост главы государства классифицировал Сергей Елкин.

  • Карикатура - Ксения Собчак держит в каждой руке по крылу. В одной - из розовых перьев с надписью Шоубизнес, в другой - железное с надписью Политика.

    Российские выборы в карикатурах

    Дилемма Ксении Собчак: шоувумен или политик?

    Ксения Собчак пытается держать равновесие в разных ситуациях. После регистрации кандидатом в президенты РФ кто она - политик или шоувумен? Но точно - не ангел, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура - Ксения Собчак со словами Леша, я иду и с батоном хлеба в руках бежит к башне, в которой заточен Алексей Навальный. Он спрашивает: Рапунцель? Вход в башню сторожит полиция в виде дракона.

    Российские выборы в карикатурах

    Собчак как спасительница Навального

    Ксения Собчак спешит на помощь Алексею Навальному? По мнению карикатуриста Сергея Елкина, это как сказка про "Рапунцель" на новый лад перед выборами в России.

  • Карикатура: Золушка говорит крестной: Нет, крестная, на бал я не пойду, чтобы не повышать явку. Вдали - портрет Путина с надписью Наш король.

    Российские выборы в карикатурах

    Сказки о явке на выборах президента России

    На выборы президента России 18 марта 2018 года пойдут не все. О возможных причинах ожидаемой низкой явки избирателей - карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура - витязь на коне и с копьем перед избирательной урной с надписью 18 марта

    Российские выборы в карикатурах

    Голосовать или нет на выборах президента России

    Идти или не идти на президентские выборы? Навальный призывает к бойкоту, власти делают все, чтобы повысить явку. О трудностях выбора - карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин с бенгальским огнем. Надпись: 18 марта - праздник высокой явки! (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Выборы-2018 - праздник (для) Путина?

    Регионам приказано обеспечить праздничное настроение в день голосования на выборах президента 18 марта. Цель - поднять явку. Сергей Елкин о роли Владимира Путина в создании атмосферы праздника.

  • Путин курит перед дверью ЦИК и говорит: Я весь на нервах! Надпись: ЦИК проверяет документы В.В. Путина (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Путин "нервно" курит в ожидании решения ЦИК

    Владимир Путин ждет решения ЦИК о регистрации кандидатом в президенты России. Волнительный, должно быть, был для него момент, предположил карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин держится за живот после того, как его дистанционно выдвинули в президенты при помощи куклы вуду (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Путин и выборы: в ЦИК - лично, кандидатом - заочно

    Подавать документы в ЦИК Владимир Путин приехал лично. Видимо, дистанционное выдвижение кандидатом на выборы не прошло для него бесследно, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин стоит и смотрит на плакаты с надписями: рабочие, пранкеры, Единая Россия, артисты, ОНФ, спортсмены, космонавты, силовики (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Трудности выдвижения Путина

    Владимир Путин пошел на новый президентский срок кандидатом-самовыдвиженцем. Почему? Карикатурист Сергей Елкин о трудностях выбора главы российского государства.

  • Путин в кустах с пилой перед деревом с ветками, на которых написано Навальный, Собчак, Жириновский, Зюганов и другие фамилии (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Выборы президента России в одной картинке

    Перед началом сбора подписей за возможных кандидатов в президенты о своем намерении баллотироваться заявили несколько десятков человек. Путин долго хранил молчание. Интрига, впрочем, была не в том, будет ли он выдвигаться, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура - Собчак в спортивной форме чирлидеров опережает одетых так же Явлинского, Жириновского и Зюганова

    Российские выборы в карикатурах

    Ксения Собчак - лидер компании "конкурентов" Путина

    Решив баллотироваться на президентских выборах 2018 года, Ксения Собчак в октябре 2017 года возглавила список возможных "конкурентов" Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин - о распределении ролей в этой компании.

  • Карикатура - Ксения Собчак тащит за Владимиром Путиным чемодан с надписью Выборы-2018

    Российские выборы в карикатурах

    Что означает кандидатура Ксении Собчак на выборах президента РФ

    Карикатурист Сергей Елкин о роли кандидата в президенты Ксении Собчак на выборах 2018 года.

  • Карикатура - Элла Памфилова говорит: Наш Владимир Владимирович не может вступить в президентскую гонку, пока она вся занята Навальным.

    Российские выборы в карикатурах

    Почему Навальный не смог баллотироваться на выборах президента РФ

    Алексей Навальный не смог баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

  • Голый Путин с короной на голове прикрывается листами бумаги с надписью: Пакет реформ к выборам 2018 (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Предвыборное прикрытие Владимира Путина

    Для предвыборной кампании Владимира Путина, по сообщениям СМИ, готовили пакет реформ. Реальных проблем они не решат, считает карикатурист Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 03:27
Now live
03:27 мин

"Выборы без выбора": немецкие эксперты об итогах единого дня голосования в России (10.09.2018)

Контекст

Российские выборы в карикатурах

Как видит кампанию по выборам президента России и участие в ней кандидатов на главную должность страны карикатурист Сергей Елкин. (12.02.2018)  

Ссылки в интернете

Воззвание Навального

Аудио- и видеофайлы по теме

"Выборы без выбора": немецкие эксперты об итогах единого дня голосования в России (10.09.2018)  

Жестокие задержания и "выборы без выбора": как в РФ прошло 9 сентября - DW Новости  

Как в Москве проходили протесты против пенсионной реформы  

Реклама

Самые читаемые

Конец немецкой сказки беглого олигарха Онищенко  

Филарет: Украинская церковь станет крупнейшей в мире  

"Голос": В Приморье может идти речь о незаконном захвате власти  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно