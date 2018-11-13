Навальный подаст в суд из-за задержки с выездом из России

Российский оппозиционер заявил, что он понес финансовые убытки почти на 30 тысяч рублей. После первоначальной задержки Навальному разрешили вылететь в Страсбург.
Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен подать в суд в связи с тем, что погранслужба РФ задержала его выезд из России в Страсбург, куда он направлялся, чтобы присутствовать на оглашении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)по его делу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram во вторник, 13 ноября.
Как пояснил оппозиционер, он потребует признать предпринятые в отношении него действия незаконными. Кроме того, он понес финансовые убытки из-за задержки с выездом: во-первых, пропал билет стоимостью 21 тыс. рублей, а во-вторых, ему пришлось отправить юриста в Киров, чтобы урегулировать ситуацию. Услуги юриста, по словам Навального, обошлись ему в 8542 рубля (самолет - 2242, отель - 2800, обратный билет на аэроэкпресс - 1000 рублей).
Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сняла запрет Навальному на выезд из страны после того, как, по информации ведомства, задолженность по "делу Кировлеса" была погашена.
Алексей Навальный изложил подробности инцидента в аэропорту в своем микроблоге в Twitter 13 ноября. По словам политика, он приехал в аэропорт, чтобы лететь в Страсбург на оглашение решения ЕСПЧ по его делу, однако на погранконтроле у него забрали паспорт для "проведения специальный проверочных мероприятий" и сообщили, что покидать пределы РФ ему запрещено. Позже Навальный изложил подробности инцидента в своем блоге Navalny.com.
Смотрите также: