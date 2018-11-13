Навальный подаст в суд из-за задержки с выездом из России

Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен подать в суд в связи с тем, что погранслужба РФ задержала его выезд из России в Страсбург, куда он направлялся, чтобы присутствовать на оглашении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)по его делу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram во вторник, 13 ноября.

Как пояснил оппозиционер, он потребует признать предпринятые в отношении него действия незаконными. Кроме того, он понес финансовые убытки из-за задержки с выездом: во-первых, пропал билет стоимостью 21 тыс. рублей, а во-вторых, ему пришлось отправить юриста в Киров, чтобы урегулировать ситуацию. Услуги юриста, по словам Навального, обошлись ему в 8542 рубля (самолет - 2242, отель - 2800, обратный билет на аэроэкпресс - 1000 рублей).

Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сняла запрет Навальному на выезд из страны после того, как, по информации ведомства, задолженность по "делу Кировлеса" была погашена.

Алексей Навальный изложил подробности инцидента в аэропорту в своем микроблоге в Twitter 13 ноября. По словам политика, он приехал в аэропорт, чтобы лететь в Страсбург на оглашение решения ЕСПЧ по его делу, однако на погранконтроле у него забрали паспорт для "проведения специальный проверочных мероприятий" и сообщили, что покидать пределы РФ ему запрещено. Позже Навальный изложил подробности инцидента в своем блоге Navalny.com.

Смотрите также:

Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2018 годы Аресты Навального: 52 суток с 2011-2015 гг., 140 суток - за последние полтора года С 2011-го по сентябрь 2018 года Алексей Навальный провел в СИЗО 172 суток. 24 сентября его приговорили еще к 20 суткам административного ареста.

Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2018 годы Аресты Навального с 2011 по 2018 годы За последние полтора года Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. Автор: Марина Барановская

