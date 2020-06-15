Навальный ответил на предложение Плющенко поговорить "по-мужски"

Оппозиционный политик Алексей Навальный ответил на предложение "поговорить по-мужски", адресованное ему фигуристом Евгением Плющенко, который вместе с женой Яной Рудковской и сыном Сашей снялся в ролике о голосовании по поправкам в Конституцию РФ. "Дорогой Евгений Плющенко! Вы же торгуете вашей семьей и этим несчастным Гном Гномычем (прозвище сына Плющенко. - Ред.)", - заявил Навальный в эфире программы "Россия будущего", опубликованной на YouTube-канале "Навальный LIVE" вечером 18 июня.

Навальный обвинил Плющенко в том, что тот получил за ролик деньги, которые были "украдены из бюджета, переведены в какую-то пиар-контору". "Эта пиар-контора вам наличными платила за то, чтоб вы распространяли и публиковали эту лживую, омерзительную дрянь, - продолжил Навальный. - Вы мало того, что торгуете будущим всей страны - вы торгуете и будущим вашего несчастного Гном Гномыча".

Евгений Плющенко (фото их архива)

"Если вы такой беспринципный человек, который берет деньги за политическую рекламу и обставляет это все таким образом: "Давайте проголосуйте за Конституцию, наша большая прекрасная Россия", - зачем вы ребенка своего туда суете?" - обратился к Евгению Плющенко Навальный. Он заверил Плющенко в том, что "никто и не нападает" на семью спортсмена, а "все просто хотят еще раз обратить внимание на то, что когда родители беспринципные и алчные - страдают, к сожалению, их дети".

Конфликт Навального и Плющенко из-за ролика о поправках в Конституцию

15 июня Плющенко опубликовал на своей странице в Instagram ролик, в котором его жена рассказывает их сыну о Конституции РФ. В подписи к видео спортсмен призвал прийти на голосование по поправкам 1 июля. Навальный прокомментировал ролик такими словами: "Постыдная и бессовестная эксплуатация несчастного ребенка". Плющенко написал в ответ, что ему стыдно жить с Навальным в одной стране и что он готов обсудить с ним все возникшие вопросы "по-мужски".

14 июня, за день до публикации ролика, министерство спорта РФ сообщило, что Евгений Плющенко назначен тренером сборной России по фигурному катанию.

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