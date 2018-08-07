Навальный объявил о всероссийской акции против пенсионной реформы

Российский оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный во вторник, 7 августа, объявил, что планирует провести 9 сентября - в единый день голосования всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста .

В этот день в Москве должны состояться выборы мэра, а еще в 25 регионах России - выборы глав субъектов федерации.

"Никаких ограничений на проведение митингов в день голосования не существует", - пояснил Навальный. "Мы хотим, чтобы на выборах все обсуждали повышение пенсионного возраста", - добавил он.

По словам Алексея Навального, это удачная дата, чтобы навязать власти свою "политическую повестку". Он подчеркнул, что организаторы будут настаивать на маршрутах исключительно "в центре города" - в Москве и Санкт-Петербурге.

Заявки подадут 46 штабов

Необходимые заявки подадут 46 штабов по всей стране. Там, где штабов нет, будет идти работа с группами местных активистов.

"Не становитесь жертвой ограбления добровольно, выходите на улицу 09.09.", - резюмировал политик.

На акции протеста готовы выйти почти 40% россиян

О намерении участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста заявили 37% респондентов недавнего опроса, проведенного "Левада-центром". При этом 64% россиян считают, что пенсионная реформа "скорее отрицательно" или "резко отрицательно" повлияет на жизнь их семей, и лишь 6% оценивают возможное влияние как положительное.

Примерно 71% россиян отметили, что хотели бы отмены закона о повышении пенсии, а более трети опрошенных считают, что президент РФ Владимир Путин в итоге подпишет документ.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении проект пенсионной реформы. Планируется, что к 2028 году мужчины смогут выходить на пенсию по достижении 65 лет, а женщины с 2034 года будут уходить на заслуженный отдых с 63 лет.

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