 Навальный в ЕСПЧ выиграл у властей России около 23 тысяч евро | Новости из Германии о России | DW | 09.04.2019

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Россия

Навальный в ЕСПЧ выиграл у властей России около 23 тысяч евро

Европейский суд по правам человека счел незаконным домашний арест, под которым Навальный находился более десяти месяцев в 2014 году.

Российский оппозиционер Алексей Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному  около 23 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ во вторник, 9 апреля.

Контекст

Мясокомбинат "Дружба народов", который ФБК уличил в монопольной поставке Росгвардии продуктов по завышенным ценам, не требовал от Алексея Навального компенсации. (05.02.2019)

Суд в Страсбурге выдал оппозиционеру официальный "диплом" политика. Но после победы Навального в ЕСПЧ Путин может поставить вопрос о выходе РФ из Совета Европы, считает Константин Эггерт. (16.11.2018)

По решению суда Навальный получит 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, а также 2,7 тысячи евро судебных издержек. Сам политик настаивал на выплате компенсации в размере 100 тысяч евро.

Суд счел незаконным домашний арест, под которым Навальный находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году. ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила право Навального на свободу и личную неприкосновенность и право на свободу собраний и объединений. В постановлении отмечается нарушение статьи конвенции о защите прав человека "Пределы использования ограничений в отношении прав".

ЕСПЧ пришел к выводу, что Навальный подвергся преследованию как известный политический активист. Целью этого преследования было подавление политического плюрализма в России. По мнению судей, российского оппозиционера поместили под домашний арест, чтобы ограничить его общественную деятельность, в том числе посещение массовых мероприятий.

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