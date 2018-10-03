 Мясокомбинат из расследования ФБК подал в суд на Навального | Новости из Германии о России | DW | 03.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Мясокомбинат из расследования ФБК подал в суд на Навального

Иск крымского мясокомбината "Дружба народов", поставлявшего продовольствие Росгвардии, зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы 1 октября.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Крымский мясокомбинат "Дружба народов", фигурировавший в одном из последних расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о поставках продовольствия Росгвардии, подал в суд на основателя ФБК Алексея Навального. Иск зарегистрирован Арбитражным судом Москвы 1 октября, к рассмотрению он еще не принят, что следует из информации по иску в картотеке суда.

Юрист ФБК Иван Жданов в интервью РБК сообщил, что адвокаты Навального еще не видели иск. "Мы видим только, что в картотеке дело появилось, сам иск еще нет. Конечно, будем этим заниматься", - заявил он в среду, 3 октября.

Счетная палата учтет информацию ФБК о закупках Росгвардии

Между тем Счетная палата РФ рассмотрит данные ФБК о нарушениях при закупках Росгвардии при анализе исполнения бюджета за 2018 год. "Предоставленная информация будет учтена при проведении в 2019 году планового контрольного мероприятия по проверке федерального бюджета за 2018 год, о чем Вы будете проинформированы дополнительно", - сообщило ведомство в ответе ФБК, который Алексей Навальный опубликовал на своем сайте. Счетная палата подтвердила подлинность письма.

Контекст

В расследовании ФБК, опубликованном 23 августа, указывалось, что в декабре 2017 года эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии без каких-либо конкурсов и конкуренции получил мясокомбинат "Дружба народов" из аннексированного Россией Крыма. По заявлению авторов расследования, в результате стоимость приобретаемых продуктов увеличилась в два-три раза.

Скандальное заявление

Спустя неделю пресс-служба Росгвардии выпустила сообщение, в котором расследование ФБК было названо "заведомо сфальсифицированным и провокационным", а 11 сентября главнокомандующий войсками Росгвардии генерал армии Виктор Золотов выступил со специальным видеообращением по этому вопросу. Он назвал выводы авторов расследования клеветническими измышлениями и вызвал Навального на поединок. В своем обращении генерал заявил о "гнилой" сущности Навального и других оппозиционеров, у которых нет "ни духовности, ни нравственности", "ни страны, ни Отечества".

Сам Навальный до сих пор не имел возможности ответить на обращение Золотова, поскольку находится под арестом.

Смотрите также:

  • Infografik Galeriebild Navalny RU

    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2018 годы

    Аресты Навального: 52 суток с 2011-2015 гг., 140 суток - за последние полтора года

    С 2011-го по сентябрь 2018 года Алексей Навальный провел в СИЗО 172 суток. 24 сентября его приговорили еще к 20 суткам административного ареста.

  • Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2018 годы

    Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    За последние полтора года Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:44
Now live
02:44 мин

Пользователи соцсетей вызывают Золотова на дуэль

Контекст

Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2018 годы

Впервые Алексея Навального приговорили к административному аресту в 2011 году. До сентября 2018 года он провел за решеткой 172 дня. 24 сентября его приговорили еще к 20 суткам ареста. (25.09.2018)  

Ссылки в интернете

Иск против Алексея Навального в картотеке суда

Аудио- и видеофайлы по теме

Пользователи соцсетей вызывают Золотова на дуэль  

Кто назвал Золотова бандитом и как фигуранты дела Скрипаля попали в Солсбери - DW Новости  

Как сторонники Навального готовят акцию против пенсионной реформы  

Также по теме

Viktor Zolotov Chef der neuen russischen Nationalgarde

Глава Росгвардии Золотов вызвал Навального на дуэль 11.09.2018

Виктор Золотов выступил с видеообращением, в котором пообещал сделать из оппозиционера "сочную отбивную". Ранее в расследовании поставок продовольствия для Росгвардии ФБК обнаружил завышение цен.

Russland Kommandeur Viktor Zolotow in Moskau

ФБК Навального ответит на обвинения главы Росгвардии 11.09.2018

Глава Росгвардии обвинил Навального в клевете. Однако Фонд по борьбе с коррупцией имеет доказательства выводов, содержащихся в расследовании о закупках Росгвардии.

Moskau Twerskoi Gericht Alexei Nawalny

Навальный связал поставщика продовольствия для Росгвардии с Медведевым 23.08.2018

Новый и единственный поставщик продовольствия Росгвардии завышает цены в два-три раза, пишет ФБК. Бенефициаром этой схемы, по предположению фонда, может быть Медведев или люди из его окружения.

Реклама

Самые читаемые

Европарламент отказался выделить 70 млн евро Турции  

Германия открывается для трудовых мигрантов - в том числе и из России  

Bellingcat и "Радио Свобода" опубликовали новое фото Анатолия Чепиги  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно