Мясокомбинат из расследования ФБК подал в суд на Навального

Крымский мясокомбинат "Дружба народов", фигурировавший в одном из последних расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о поставках продовольствия Росгвардии, подал в суд на основателя ФБК Алексея Навального. Иск зарегистрирован Арбитражным судом Москвы 1 октября, к рассмотрению он еще не принят, что следует из информации по иску в картотеке суда.

Юрист ФБК Иван Жданов в интервью РБК сообщил, что адвокаты Навального еще не видели иск. "Мы видим только, что в картотеке дело появилось, сам иск еще нет. Конечно, будем этим заниматься", - заявил он в среду, 3 октября.

Счетная палата учтет информацию ФБК о закупках Росгвардии

Между тем Счетная палата РФ рассмотрит данные ФБК о нарушениях при закупках Росгвардии при анализе исполнения бюджета за 2018 год. "Предоставленная информация будет учтена при проведении в 2019 году планового контрольного мероприятия по проверке федерального бюджета за 2018 год, о чем Вы будете проинформированы дополнительно", - сообщило ведомство в ответе ФБК, который Алексей Навальный опубликовал на своем сайте. Счетная палата подтвердила подлинность письма.

В расследовании ФБК, опубликованном 23 августа, указывалось, что в декабре 2017 года эксклюзивное право поставлять продукты для Росгвардии без каких-либо конкурсов и конкуренции получил мясокомбинат "Дружба народов" из аннексированного Россией Крыма. По заявлению авторов расследования, в результате стоимость приобретаемых продуктов увеличилась в два-три раза.

Скандальное заявление

Спустя неделю пресс-служба Росгвардии выпустила сообщение, в котором расследование ФБК было названо "заведомо сфальсифицированным и провокационным", а 11 сентября главнокомандующий войсками Росгвардии генерал армии Виктор Золотов выступил со специальным видеообращением по этому вопросу. Он назвал выводы авторов расследования клеветническими измышлениями и вызвал Навального на поединок. В своем обращении генерал заявил о "гнилой" сущности Навального и других оппозиционеров, у которых нет "ни духовности, ни нравственности", "ни страны, ни Отечества".

Сам Навальный до сих пор не имел возможности ответить на обращение Золотова, поскольку находится под арестом.

Смотрите также:

Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2018 годы Аресты Навального: 52 суток с 2011-2015 гг., 140 суток - за последние полтора года С 2011-го по сентябрь 2018 года Алексей Навальный провел в СИЗО 172 суток. 24 сентября его приговорили еще к 20 суткам административного ареста.

Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2018 годы Аресты Навального с 2011 по 2018 годы За последние полтора года Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. Автор: Марина Барановская

