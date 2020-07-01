Мясокомбинаты в ЕС - источники распространения COVID-19. Кто виноват?

После того, как на мясокомбинате компании Tönnies - одном из крупнейших в Германии - более 1500 сотрудников заразились SARS-CoV- 2, руководство предприятия подвергается жесткой критике. Причем не только из-за того, что на производстве не соблюдались меры по борьбе с распространением коронавируса, в частности, соблюдение дистанции между рабочими, но и за ужасные условия жизни трудовых мигрантов, работающих на предприятии.

"Причины (массового заражения коронавирусом. - Ред.) нужно искать в плохих условиях труда и жилищной ситуации, в которой оказались тысячи работников предприятий мясной промышленности во многих странах Европы", - говорится в докладе Европейского объединения профсоюзов пищевой, сельскохозяйственной и туристической отраслей (EFFAT).

Вспышка коронавируса на мясокомбинатах Европы

Предприятия по производству мясной продукции как источники распространения инфекции - это проблема, с которой столкнулись не только в Германии во время пандемии. На многочисленных мясокомбинатах и скотобойнях в Бельгии, Франции, Ирландии, Испании, Польше, Нидерландах с начала апреля 2020 года происходили вспышки коронавируса среди рабочих.

Ирландия - вторая в ЕС после Германии по числу массового заражения коронавирусом рабочих на скотобойнях. На 19 предприятиях мясной промышленности в этой стране заразились 950 человек. На одном из мясокомбинатов четверть всех сотрудников заболела COVID-19. Тем не менее ни одно из этих предприятий не было закрыто.

Мясокомбинат в Грунло был временно закрыт после вспышки коронавируса среди рабочих

Между тем, когда на голландском мясокомбинате Vion в Грунло, на границе с Германией коронавирусом заразились 20 процентов рабочих, его закрыли. Тестирование рабочих на SARS-CoV- 2 провели по настоятельному требованию Германии, поскольку большая часть рабочих живет в Германии и часто пересекает границу с Нидерландами.

На западе Франции в середине мая на двух скотобойнях была зафиксирована вспышка SARS-CoV- 2среди рабочих . У 180 человек результат теста на коронавирус был положительным. Но лишь одно предприятие в долине Луары, в котором заразились около 10 процентов сотрудников, было закрыто по распоряжению местных властей.

Были случаи заражения рабочих мясокомбинатов и в Испании, в частности, на предприятии Litera Meat в Бинефаре коронавирусом заразились 200 человек.

Трудовые мигранты находятся в группе риска

При этом самая крупная вспышка SARS-CoV- 2 среди сотрудников одного предприятия произошла именно в Германии, говорит Кристьян Брагасон, генеральный секретарь EFFAT. Германия является самым большим производителем мясной продукции в Европе. Многие рабочие из Восточной Европы, Африки или Южной Америки трудоустраиваются на предприятия мясной промышленности в ЕС через субподрядчиков.

Кристьян Брагасон

По оценкам EFFAT, в Германии около 80 процентов производства мяса и мясной продукции осуществляется трудовыми мигрантами из Восточной Европы. При этом скотобойня заключает контракт с субподрядчиком на определенный объем работы. Ответственность за то, сколько сотрудников и как будут ее выполнять, в каких условиях они будут жить, официально должен нести именно субподрядчик. Поскольку предприятия не нанимают сотрудников напрямую, у последних нет никаких социальных гарантий, они выполняют свою работу часто без необходимого отдыха и живут в общежитиях, в которых не соблюдаются стандарты гигиены.

За койку в комнате еще с 10 другими людьми рабочие вынуждены платить до 200 евро. "Все правила социального дистанцирования на рабочем месте бесполезны, поскольку человек может быть инфицирован по месту проживания", - говорит Брагасон.

Многие даже будучи больны выходят на работу из-за страха ее потерять. Кондиционеры на скотобойнях лишь усугубляют ситуацию и способствуют распространению вируса. При низкой температуре рабочие заболевают быстрее и чаще. Все это приводит к тому, что предприятия мясной промышленности становятся эпицентрами распространения инфекции.

Законы, регулирующие деятельность субподрядчиков

Снизить риски распространения коронавируса, как считают в EFFAT, можно лишь в том случае, если держать под контролем ситуацию с жилищными условиями работников мясокомбинатов и скотобоен.

В Дании, где до сих пор не было ни одного случая вспышки COVID на предприятиях мясной промышленности, лишь четверть рабочих - трудовые мигранты из других стран. И в Испании число таких рабочих становится с каждым годом все меньше.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после своей победы на выборах в 2017 году пообещал сократить число трудоустройств через субподрядчиков. Так, сотрудники, которые работают на французском предприятии больше года, должны получить постоянный договор без участия фирмы-посредника. Но пока на законодательном уровне ничего не изменилось.

В Германии такой закон хотят принять уже к 2021 году. Министр труда Хубертус Хайль (Hubertus Heil) заявил о намерении запретить работу через субподрядчиков в мясной индустрии.

"Ситуация похожая на ту, что в Германии, сложилась на скотобойнях за пределами ЕС, - говорит Брагасон.- Например, в США". Здесь число инфицированных на предприятиях мясной промышленности тоже выросло, как и в Германии. Многие предприятия были вынуждены временно приостановить производство после того, как 5000 сотрудников были инфицированы коронавирусом. Но уже в мае мясокомбинаты возобновили работу, чтобы не допустить возникновения дефицита мяса в продуктовых магазинах.

Между тем методы, с помощью которых производители мясной продукции пытаются держать цены на свою продукцию на низком уровне, забывая о здоровье сотрудников, приводят к тому, что со всего мира приходят сообщения о новых вспышках коронавируса на мясокомбинатах.

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