Мюнхен-2019: кого больше опасается Европа - Трампа или Путина?

На подиуме звучали слова о российской агрессии в Украине, необходимости усиливать НАТО и сдерживать Россию в Европе. В зале по-приятельски обнимались бывший генсек НАТО Хавьер Солана и некоторые члены российской делегации. Это - сцены 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, открывшейся в пятницу, 15 февраля, в столице Баварии. Сотни политиков, военных и экспертов, десятки глав государств и правительств собрались в фешенебельной гостинице "Баварский двор", чтобы обсудить, куда движется мир и как реагировать на новые вызовы.

Возвращение холодной войны и сдерживания России

Сердечные объятия и улыбки, которые позволяли себе в основном отставные российские и западные политики, напоминали, что совсем недавно отношения были другими. Сегодня такая демонстративная симпатия резко контрастировала со все более жестким тоном между Россией и Западом. В первый день Мюнхенской конференции наиболее резкие заявления прозвучали из уст главы британского МИДа Гевина Уильямсона, который вместе со своей немецкой коллегой Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступил на открытии.

"Россия остается угрозой для нашей безопасности", - сказал Уильямсон, упомянув нарушение ДРСМД, инцидент в Керченском проливе, российские кибератаки, отравление Скрипаля, "ЧВК Вагнера". "Старый соперник вернулся на сцену", - подытожил англичанин и пообещал, что ответом будет сдерживание - термин времен холодной войны. В качестве примера такого сдерживания он назвал готовящиеся учения девяти стран НАТО в Балтийском море. Хотя при этом Уильямсон подчеркнул, что двери для диалога с Москвой открыты.

О том, что времена противостояния окончательно вернулись, говорит и тот факт, что в издаваемой Мюнхенской конференцией газете The Security Times из заголовков экспертных эссе со словами "холодная война" исчез знак вопроса. На первых 12 страницах нынешнего выпуска газеты Россия упоминалась почти в каждой статье - от тезисов главы немецкого МИДа Хайко Маса (Haiko Maas), безуспешно пытавшегося недавно быть посредником между Москвой и Вашингтоном в вопросе ДРСМД, - до американского аналитика Роберта Кагана, который размышляет об угрозе авторитаризма для либеральной западной модели государственного устройства. "Сегодня мы знаем Путина, у которого большие амбиции, но пока нет возможности их реализовать. Он почитает Сталина, но он - не Сталин, - пишет Каган. - Но каким был бы Путин, если бы он был менее сдержан? Какой была бы Россия, восстановившая свои советские и имперские границы?"

Что больше всего беспокоит Европу

Первый день Мюнхенской конференции четко показал, в какой сложной ситуации в меняющемся миропорядке оказалась прежде всего Европа. Именно поэтому хозяин форума, бывший немецкий дипломат Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) выступил на открытии, надев поверх костюма синюю толстовку с флагом Европейского Союза - кольцом из 12 звезд. Это и намек на предстоящий в конце марта "Брекзит" - выход Великобритании из ЕС; и желание привлечь внимание к тому, что Европа должна готовиться к новой эпохе соперничества супердержав - США, КНР и РФ, о чем написано в докладе Мюнхенской конференции. Пока ЕС к этому плохо готов, считает Ишингер.

На фоне приближающегося "Брекзита" министры обороны Германии и Великобритании демонстрировали сплоченность и обещали продолжить военное сотрудничество в рамках НАТО. Британия - ядерная держава, и ее выход из ЕС серьезно ослабляет военный потенциал организации.

Но больше всего участников Мюнхенской конференции беспокоит будущее отношений с США. Это связано с тем, что президент Дональд Трамп в начале своего правления поставил под сомнение не только эффективность альянса, но и его суть - коллективную безопасность. Глава Белого дома намекал, что США могут и не защитить партнеров по НАТО, если те не будут тратить больше денег на оборону. В ответ на неоднократную критику из Вашингтона министр обороны ФРГ фон дер Ляйен отметила, что Трамп прав, и что Германия привержена своим обязательствам в рамках НАТО - довести траты на оборону до двух процентов ВВП. В 2019 году этот показатель составит 1,31 процента.

Могут ли США выйти из НАТО?

Похоже, Европа до сих пор не может поверить, что сложившийся после Второй мировой войны трансатлантический альянс дал трещины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Мюнхене пытался успокоить участников форума. "Каждый раз, когда я говорю с президентом Трампом, он уверяет меня, что любит НАТО", - сказал Столтенберг, вызвав смех в зале. Успокаивал европейцев и американский сенатор-республиканец, сторонник Трампа Линдси Грэм. По его словам, для Трампа главное - "справедливое распределение ноши" между странами НАТО, не более.

Но, судя по критичным вопросам из зала, сомнения остаются. По данным американской прессы, Трамп в частных беседах неоднократно говорил, что хотел бы выхода Соединенных Штатов из НАТО. На этом фоне Палата представителей США в конце января приняла законопроект в поддержку НАТО, который блокирует финансирование возможного выхода из альянса. А сам Линдси Грэм на днях выступил одним из инициаторов законопроекта о новых санкциях против России, один из пунктов которого запрещает президенту США принимать решение о выходе из НАТО без согласия Сената. Отвечая на вопрос корреспондента DW в Мюнхене, подпишет ли Трамп этот законопроект, Грэм ответил: "Надеюсь".

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