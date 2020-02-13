 Мэрия Москвы согласовала проведение марша памяти Немцова | Новости из Германии о России | DW | 15.02.2020

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Россия

Мэрия Москвы согласовала проведение марша памяти Немцова

Участники марша в Москве почтут память Бориса Немцова в пятую годовщину его убийства. Кроме того, планируется выдвинуть требование о сменяемости власти в РФ.

Марш Немцова в Москве в феврале 2019 года

Марш Немцова в Москве в феврале 2019 года

В мэрии Москвы подтвердили согласование марша Немцова 29 февраля в российской столице. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщил в Facebook российский оппозиционер, председатель Совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин.

По его словам, марш пройдет по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. "Документ, подтверждающий согласование, предложили забрать в понедельник. Численность - 30 тысяч человек", - написал он. Акция начнется в 13.00 мск.

О политических репрессиях и поправках в конституцию 

Ранее организаторы мероприятия говорили, что их задача - почтить память Бориса Немцова в пятую годовщину со дня его убийства, а также выразить солидарность и поддержку его идеям, ценностям и его наследию, "включая осуждение политических репрессий и нарушений прав и свобод человека".

Контекст

Даже после обвинительного приговора пяти подсудимым целый ряд важных вопросов, связанных с убийством российского оппозиционера Бориса Немцова, остаются без ответа, считает Инго Маннтойфель. (30.06.2017)

Участники акции намерены также потребовать сменяемости власти в России и выразить свое отношение к внесению поправок в конституцию.

Пятая годовщина

В четверг, 27 февраля, исполнится пять лет с тех пор, как в Москве на Большом Москворецком мосту был застрелен один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов. Ежегодно в Москве и других городах России проводятся акции его памяти. В начале февраля более полусотни правозащитников, политиков, журналистов и деятелей культуры направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором сообщили о предстоящем марше и выразили надежду на то, что городские власти не будут препятствовать организаторам акции и согласуют ее.

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  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

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    Убийство возле Кремля

    Оппозиционный политик Борис Немцов был убит вечером 27 февраля в центре Москвы в сотне метров от Кремля. Неизвестный выстрелил в него, когда он шел домой по Большому Москворецкому мосту. Преступник скрылся на автомобиле и до сих пор ни он, ни его сообщники не найдены. Сведения о том, что обнаружена их машина, были опровергнуты следствием.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Шесть выстрелов

    По данным следствия, неизвестные стреляли из пистолета Макарова. На месте убийства были изъяты шесть 9-миллиметровых гильз. Официальный представитель СКР Владимир Маркин подчеркнул, что магазин пистолета был заряжен патронами нескольких производителей. Немцов получил четыре огнестрельных ранения, от которых скончался на месте происшествия.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Личный контроль

    Расследование преступления взяли под личный контроль глава МВД Росии Владимир Колокольцев и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кроме того, за ходом следственных действий будет следить Общественная палата России.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Версии убийства

    Следственный комитет рассматривает различные версии убийства. В частности, в ведомстве прорабатывают предположения об убийстве с целью дестабилизации политической обстановки в стране, об исламистском следе, о связи преступления с событиями на Украине. Однако не исключается также бытовая версия.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Запад шокирован случившимся

    Ведущие мировые политики и правозащитные организации заявили, что были потрясены случившимся в Москве. Они призывают российские власти провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности, чтобы Борис Немцов не пополнил список российских оппозиционеров, чьи убийцы так и не были найдены.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Кремль считает убийство провокацией

    Российский президент Владимир Путин считает, что убийство носит заказной характер и является провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что это была "провокация в том плане, что, безусловно, известно, что Борис Немцов был в оппозиции к руководству России". При этом, по словам Пескова, оппозиционер не представлял угрозы для властей.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Траурный марш в Москве

    На воскресенье, 1 марта, оппозиция наметила проведение в центре Москвы траурного шествия в память о Борисе Немцове. Первоначально в этот день должен был пройти антикризисный марш в московском районе Люблино, однако после убийства политика повестка и формат мероприятия были изменены. Эти изменения уже согласованы со столичной мэрией. В тот же день траурный марш пройдет также в Санкт-Петербурге.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Акции памяти в России и за рубежом

    Акции в память об убитом политике уже прошли в ряде городов России и за рубежом. В частности, в Санкт-Петербурге к Соловецкому камню на Троицкой площади пришли более 200 человек. Также несколько сотен человек собрались у здания Ярославской областной думы, депутатом которой являлся Борис Немцов. Жители Киева несли цветы к посольству России. Акция памяти политика состоялась также в Берлине.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Похороны на Троекуровском кладбище

    Борис Немцов будет похоронен 3 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Перед этим в Сахаровском центре пройдет гражданская панихида.


Смотреть видео 13:53

Многотысячный марш в Москве: дань памяти Борису Немцову и сигнал власти. DW Новости

Контекст

Москва, Немцов мост

В Москве сотни людей пришли на Большой Москворецкий мост, чтобы возложить цветы в память об убитом 27 февраля оппозиционере Борисе Немцове. На 1 марта назначено траурное шествие.  

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Сигнал Путину: в Вашингтоне открыли площадь Немцова - DW Новости  

Народный мемориал: как добровольцы сохраняют память о Борисе Немцове  

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Russland Moskau Boris Nemzow Gedenkveranstaltung

Мэрию Москвы уведомили о марше Немцова 29 февраля 13.02.2020

Организаторы заявили, что цель их акции - почтить память Бориса Немцова и высказать требование сменяемости власти в России.

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Мэрии Москвы рекомендуют согласовать политический марш Немцова 04.02.2020

Политики, писатели, правозащитники отправили письмо о намерении организовать 29 февраля в столице марш памяти Бориса Немцова. Его подписали Алексей Навальный, Гарри Бардин, Людмила Улицкая, Андрей Макаревич и другие.

Russland Nischni Nowgorod Einweihung Gedächtnistafel Boris Nemtsov

Власти Нижнего Новгорода отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова 30.01.2020

Организаторы подали повторное уведомление, чтобы провести памятную акцию в пятую годовщину убийства первого губернатора Нижегородской области.

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