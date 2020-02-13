Мэрия Москвы согласовала проведение марша памяти Немцова

В мэрии Москвы подтвердили согласование марша Немцова 29 февраля в российской столице. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщил в Facebook российский оппозиционер, председатель Совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин.

По его словам, марш пройдет по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. "Документ, подтверждающий согласование, предложили забрать в понедельник. Численность - 30 тысяч человек", - написал он. Акция начнется в 13.00 мск.

О политических репрессиях и поправках в конституцию

Ранее организаторы мероприятия говорили, что их задача - почтить память Бориса Немцова в пятую годовщину со дня его убийства, а также выразить солидарность и поддержку его идеям, ценностям и его наследию, "включая осуждение политических репрессий и нарушений прав и свобод человека".

Участники акции намерены также потребовать сменяемости власти в России и выразить свое отношение к внесению поправок в конституцию.

Пятая годовщина

В четверг, 27 февраля, исполнится пять лет с тех пор, как в Москве на Большом Москворецком мосту был застрелен один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов. Ежегодно в Москве и других городах России проводятся акции его памяти. В начале февраля более полусотни правозащитников, политиков, журналистов и деятелей культуры направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором сообщили о предстоящем марше и выразили надежду на то, что городские власти не будут препятствовать организаторам акции и согласуют ее.

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