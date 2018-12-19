 Мутко ушел с поста главы Российского футбольного союза | Новости из Германии о России | DW | 19.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Мутко ушел с поста главы Российского футбольного союза

Новый президент РФС будет избран в феврале, временно исполняющим обязанности назначен глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

Виталий Мутко

Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко ушел с поста председателя Российского футбольного союза (РФС). Об этом организация сообщила в среду, 19 декабря, в Twitter.

Контекст

Новый глава РФС будет избран на внеочередной отчетно-выборной конференции, которая намечена на 22 февраля 2019 года. До этого момента обязанности президента РФС будет исполнять глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

Виталий Мутко ранее временно приостановил исполнение обязанностей главы РФС в связи с разбирательством в Спортивном арбитражном суде. Он пожаловался в суд на решение Международного олимпийского комитета (МОК), пожизненно отстранившего его от посещения Олимпиад в связи с допинговым скандалом в российском спорте.

Мутко возглавлял Российский футбольный союз с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го, а также с сентября 2015 года. С 2008 по 2016 годы он занимал должность министра спорта РФ, с октября 2016-го Мутко является вице-председателем правительства.

Смотрите также:

  • символы Игр в Сочи на церемонии закрытия Олимпиады

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    "Грязная" победа в Сочи?

    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 04:46
Now live
04:46 мин

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов  

Почему немцы считают решение МОК правильным, но недостаточно жестким  

Как российские фигуристы объясняют недопуск на Олимпиаду - "Европа в фокусе"  

Также по теме

Karikatur von Sergey Elkin | Umstrittener Chef des russischen Fußballverbands Vitalij Mutko kehrt auf seinen Posten zürück

Что общего у Виталия Мутко с Карлсоном и Терминатором? 16.10.2018

Они возвращаются. Сергей Елкин о путанице с должностью Виталия Мутко. Как заявили в РФС, он никогда не покидал пост президента союза, а лишь приостановил деятельность после скандала с госпрограммой допинга.

Russland WM 2018 - Luschniki-Stadion

Родченков рассказал о системе сокрытия допинга в российском футболе 17.02.2018

Информатор WADA Григорий Родченков сообщил в интервью AP, что бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко распоряжался скрывать положительные допинг-тесты спортсменов.

Russland Witali Mutko

Мутко приостановил деятельность на посту главы российского футбола 25.12.2017

Исполняющим обязанности главы РФС назначен генеральный директор организации Александр Алаев.

Реклама

Самые читаемые

Горбачев поспорил с Путиным о Договоре о РСМД  

Общага на крови: как живут ЛГБТ-беженцы в Берлине  

Что стоит за секс-скандалом в афганском футболе?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно