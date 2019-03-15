 МУС разрешил расследовать военные преступления талибов и США в Афганистане | Новости из Германии о Европе | DW | 05.03.2020

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Европа

МУС разрешил расследовать военные преступления талибов и США в Афганистане

Международный уголовный суд санкционировал проведение полномасштабного расследования. США противятся этому и ввели ограничения в отношении сотрудников суда в Гааге.

Здание Международного уголовного суда в Гааге

Здание Международного уголовного суда в Гааге

Апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) в четверг, 5 марта, разрешила провести расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных в Афганистане талибами, афганскими военными и американскими солдатами. Тем самым палата отменила решение нижней инстанции МУС, и прокурор суда Фату Бенсуда теперь имеет возможность начать полномасштабное расследование вопреки сопротивлению со стороны США.

"Апелляционная палата считает целесообразным разрешить расследование", - заявил председательствующий судья Петр Хофманьский, отметив, что проведенная Бенсудой предварительная проверка дает достаточные основания полагать, что в Афганистане были совершены военные преступления, расследование которых находится в компетенции МУС.

Нежелание Кабула и Вашингтона сотрудничать

В 2017 году первая инстанция МУС отклонила ходатайство Бенсуды об инициировании расследования, аргументировав это тем, что шансы на успех невелики из-за давности предполагаемых преступлений и отсутствия у Кабула и Вашингтона готовности к сотрудничеству. Хофманьский, однако, посчитал, что Бенсуда должна провести полномасштабное расследование, не ограничиваясь предварительной проверкой.

Фату Бенсуда полагает, что имеются основания на проведения расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных в Афганистане с период с 2003 по 2014 годы. В числе этих преступлений - массовые расправы талибов над мирными жителями и пытки заключенных в тюрьмах афганских властей и ЦРУ.

США, в отличие от Афганистана, не являются членами МУС. Администрация президента Дональда Трампа год тому назад ввела визовые запреты и другие санкции в отношении персонала суда.

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