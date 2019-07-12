Мусульмане в ФРГ боятся за свою жизнь: как остановить рост исламофобии?

Из-за участившихся угроз в адрес мечетей мусульмане Германии больше не чувствуют себя в безопасности. Представители исламских объединений обращаются к властям ФРГ с просьбой защитить их.
Терпение Нурхат Сойкан подошло к концу: в адрес мечетей на территории ФРГ продолжают поступать угрозы. Только в июле злоумышленники угрожали взорвать мечети в Изерлоне, Филлинген-Швеннингене и Мюнхене, а также центральную мечеть исламского союза DITIB в Кельне - крупнейшую в Германии. А за последние несколько дней объектами угроз стали и мечети в Дуйсбурге, Мангейме, Мюнхене и Майнце.
49-летняя Нурхат Сойкан является представителем Координационного совета мусульман Германии (КРМ). Эта платформа объединяет четыре крупнейшие исламские организации в стране: Центральный совет мусульман Германии (ZMD), Турецко-исламский союз религиозных учреждений (DITIB), Исламский совет ФРГ (IR) и Объединение исламских культурных центров (VIKZ).
ZMD: На мечети нападают почти каждую неделю
По мнению Сойкан, участившиеся угрозы - достаточный повод для обращения к немецким властям. Мусульмане больше не чувствуют себя в безопасности, и государство обязано принять меры, чтобы вернуть их доверие, заявила она во вторник, 23 июля. По словам представителя КРМ, власти Германии несут ответственность за то, чтобы все жители страны могли исповедовать свою религию без страха и насилия. "Наше сосуществование, а, следовательно, и демократия находится под угрозой. Это недопустимо", - подчеркнула Сойкан.
Ее мнение разделяет и глава ZMD Айман Мазиек (Aiman Mazyek). "Исламофобия и антимусульманские настроения резко усилились", - подчеркивает он в интервью DW. По его словам, почти каждую неделю фиксируются случаи осквернения мечетей, а мусульмане все чаще подвергаются физическим нападениям.
Свыше 1000 преступлений на почве исламофобии
Слова Аймана Мазиека подтверждает и официальная статистика. По данным министерства внутренних дел ФРГ, в 2017 году в Германии было зафиксировано 1075 преступлений, совершенных на почве исламофобии, в том числе 239 нападений на мечети. В свою очередь за девять месяцев 2018 года в результате атак на мусульман было ранено 40 человек. Для сравнения: за аналогичный период 2017 года их число составило 27, а за весь год - 32.
Об усилении праворадикальных настроений в немецком обществе говорится и в докладе Фонда имени Бертельсмана, обнародованном 11 июля. По данным фонда, почти каждый второй житель Германии настороженно относится к исламу, усматривая в нем угрозу. При этом на востоке ФРГ, где проживает меньше мусульман, скептическое отношение к исламу выражено сильнее, чем на западе (57 против 50 процентов).
В то же время 30 процентов респондентов на востоке и 16 процентов на западе страны не хотели бы иметь мусульман в качестве соседей. Враждебность к исламу проявляют 13 процентов участников опроса: эти люди хотели бы остановить приток мусульман в страну.
Полиция не может обеспечить постоянную охрану мечетей
На этом фоне неудивительно, что некоторые мусульманские общины уделяют повышенное внимание вопросу защиты своих представителей - в частности, осуществляют в мечетях контроль безопасности и повышают осведомленность мусульман о преступлениях на почве исламофобии.
Однако, несмотря на все меры предосторожности, ясно одно: на сегодняшний день немецкая полиция не может обеспечить круглосуточное наблюдение за мечетями. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) выразился по этому поводу весьма неопределенно. "Мишенями террористов могут стать и религиозные учреждения. В случае реальной угрозы охрана мечетей будет усилена", - заявил он.
Представительнице Координационного совета мусульман Нурхат Сойкан этого недостаточно. На ее взгляд, власти ФРГ недооценивают серьезность положения и не реагируют на призывы мусульманских общин усилить меры безопасности. Угрозы взорвать мечети, к счастью, не осуществились. Однако в нынешних условиях мусульмане Германии далеки от того, чтобы ходить в мечеть, не опасаясь за свою жизнь.
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