Музыкальные традиции из Германии (видео)

Немецкая органная музыка и строительство органов внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО. А кто строит органы?
Немецкая органная музыка и строительство органов внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО. На немецких органах играют во многих странах мира, в том числе и в России. (07.12.2017)
По мнению немецкого профессора нейропсихологии Эрвина-Йозефа Шпекмана, музыка недостаточно применяется в медицине. Ученый уверен, что оздоравливающее влияние музыки на организм часто недооценивается. (15.08.2009)
Наш новый цикл подкастов посвящен немецкой органной музыке. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге. (29.09.2014)