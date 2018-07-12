 Музыкальные традиции из Германии (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.07.2018

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Культура и стиль жизни

Музыкальные традиции из Германии (видео)

Немецкая органная музыка и строительство органов внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО. А кто строит органы?

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05:02 мин

Музыкальное наследие

  

Контекст

В Большом театре и не только: где играют органы из Германии

Немецкая органная музыка и строительство органов внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО. На немецких органах играют во многих странах мира, в том числе и в России. (07.12.2017)  

Музыка как лекарство: рекомендации немецких нейропсихологов

По мнению немецкого профессора нейропсихологии Эрвина-Йозефа Шпекмана, музыка недостаточно применяется в медицине. Ученый уверен, что оздоравливающее влияние музыки на организм часто недооценивается. (15.08.2009)  

Орган под сводами церкви Св. Фомы: Йозеф Габриэль Райнбергер

Наш новый цикл подкастов посвящен немецкой органной музыке. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге. (29.09.2014)  

Орган под сводами церкви Св. Фомы: Макс Регер

Наш новый цикл подкастов посвящен немецкой органной музыке. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге. (20.10.2014)  

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В Большом театре и не только: где играют органы из Германии 07.12.2017

Немецкая органная музыка и строительство органов внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО. На немецких органах играют во многих странах мира, в том числе и в России.

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