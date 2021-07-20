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Музейный остров

Музейный остров в Берлине включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Уникальный комплекс из пяти знаменитых музеев на северной оконечности острова Шпрееизель.

Blick in den Schlüterhof Datum: 17.7.21 Ort: Berlin (c) Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss / Foto: David von Becker

Новая достопримечательность Берлина: "Форум Гумбольдтов" открыли для публики 20.07.2021

Свершилось: в Берлине 20 июля для посетителей отрылся "Форум Гумбольдтов". В восстановленном здании Берлинского дворца можно посетить сразу шесть выставок.

HANDOUT - 24.10.2020, Berlin: Eine große Granitschale im Lustgarten vor dem Alten Museum ist beschmiert. Auf der Berliner Museumsinsel ist es erneut zu einem Fall von Vandalismus gekommen, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Samstag, 24.10.2020 mitteilte. Foto: Stefan Müchler/SPK/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Хорошо ли охраняются немецкие музеи? 28.10.2020

Вандализм на музейном острове Берлина потряс широкую общественность. Какие меры могут гарантировать сохранность музейных ценностей?

HANDOUT - 24.10.2020, Berlin: Eine große Granitschale im Lustgarten vor dem Alten Museum ist beschmiert. Auf der Berliner Museumsinsel ist es erneut zu einem Fall von Vandalismus gekommen, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Samstag, 24.10.2020 mitteilte. Foto: Stefan Müchler/SPK/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Берлине от действий вандалов пострадала еще одна скульптура 24.10.2020

Полиция задержала двух молодых людей, предположительно разрисовавших гранитную чашу в саду Люстгартен. Это уже вторая атака на объекты искусства в центре Берлина.

Скандальный акт вандализма на Музейном острове в Берлине (22.10.2020) 22.10.2020

В начале октября неизвестные по непонятной пока причине измазали маслянистой жидкостью 63 экспоната в четырех музеях. Об этом стало известно две недели спустя.

Friederike Seyfried, Director of the Egyptian Museum and Papyrus Collection shows a damaged sarcophagus of the prophet Ahmose, after unknown perpetrators damaged numerous pieces of art and antiques at the museum island, along with other Berlin's museums, in one of the largest cases of art vandalism in decades, according to German media reports, in Berlin, Germany October 21, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Атака на музеи в Берлине: что известно 22.10.2020

В Берлине 3 октября неизвестные облили маслянистой жидкостью более 60 музейных экспонатов. Об этом стало известно лишь спустя две недели. Идет расследование.

Die Alte Nationalgalerie, nach den Entwürfen Friedrich August Stülers 1876 errichtet, beherbergt heute Gemälde und Skulpturen des 19./Anfang 20. Jahrhunderts © Staatliche Museen zu Berlin; Foto: Carlos Albuquerque

Десятки произведений искусства в Берлине пострадали от неизвестных вандалов 21.10.2020

Неизвестные забрызгали маслянистой жидкостью саркофаги, скульптуры и полотна XIX века в Пергамском музее, Старой Национальной галерее и Новом музее. Идет расследование. Мотивы и число вандалов неизвестны.
04.05.2020, Sachsen, Dresden: Eine Mitarbeiterin des Deutschen Hygiene-Museum steht während Reinigungsarbeiten mit einem Mundschutz in der Dauerausstellung an dem anatomischen Menschenmodell «Gläserne Frau». Nach siebenwöchiger Corona-Zwangspause dürfen Museen im Freistaat unter Auflagen wieder öffnen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Возврат к нормальной жизни: новые правила в музеях и библиотеках 05.05.2020

Защитная маска, дистанция в полтора метра и движение четко по маршруту, - так должны вести себя посетители вновь открывшихся немецких музеев, галерей и библиотек.

О "краже века" и похитителях самой большой золотой монеты в мире (20.02.2020) 20.02.2020

Берлинский суд вынес приговоры по делу о краже из музея Боде золотой монеты весом в 100 кг и стоимостью почти четыре млн евро. "Ограбление века", как его тогда окрестили СМИ, было совершено три года назад.
ARCHIV - 13.07.2019, Berlin: Besucher gehen nach der Eröffnung durch die James-Simon-Galerie (Berwegungsunschärfe durch Langzeibelichtung). Trotz Sanierungen und geschlossener Häuser verzeichnen die Staatlichen Museen zu Berlin einen deutlichen Besucheranstieg. (zu Berlins Staatliche Museen locken mehr Besucher) Foto: Soeren Stache/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Музейный остров - туристический магнит Берлина (фото) 07.02.2020

Государственные музеи Берлина довольны итогами прошлого года: на 10 процентов больше посетителей, чем в позапрошлом сезоне. Что нового ожидает гостей столицы в 2020 году?
10.07.2019, Berlin: Die James-Simon-Galerie ist vor einer Pressekonferenz zu ihrer anstehenden Eröffnung zu sehen. Das nach dem Förderer der Berliner Museen James Simon benannte Museums-Eingangsgebäude beherbergt Info- und Kassenbereich, Garderobe, Museumsladen, Vortragssaal, Ausstellungsbereich und ein Café-Restaurant. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit

Галерея Джеймса Симона - новая достопримечательность Берлина (фото) 12.07.2019

В Берлине завершилось строительство нового комплекса, через который посетители будут попадать на Музейный остров.
Bei einem Demonstrationsflug mit dem Forschungszeppelin über Berlin bietet sich am 16.06.2016 ein Blick über die Museumsinsel. Mit dem Forschungszeppelin sollen kleine Meereswirbel zwischen Usedom und Bornholm vermessen und erforscht werden. Foto: Bernd Settnik | Verwendung weltweit

Музейный остров в Берлине 04.01.2017

Музейный остров - уникальный ансамбль в центре Берлина на реке Шпрее. В пяти его музеях собраны произведения искусства от античности до XIX века.
Ein Bus der Linie 100 der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hält am 24..04.2003 an der Siegessäule. Die Berliner Siegessäule wurde 1873 nach der Gründung des deutschen Kaiserreiches errichtet. Ursprünglich stand sie auf dem damaligen Königsplatz vor dem Reichstagsgebäude. 1938/39 versetzte man sie auf den Großen Stern, dem heutigen Standort. Im Sockelunterbau sind vier Bronzereliefs eingelassen, die den deutsch-dänischen Feldzug, den deutsch-französischen Krieg, den Deutschen Krieg 1866 und den Einzug in Berlin darstellen. Abgeschlossen wird die Siegessäule durch die Siegesgöttin Borussia, von den Berlinern liebevoll Goldelse genannt. Der Aufstieg ist für jeden Berlin-Besucher ein Muß. Im Denkmal, entworfen vom königlich-preußischen Oberhofbaurat Heinrich Strack, geht es heute 285 Stufen zur Plattform in siebzig Meter Höhe hinauf. Die Fahrt mit dem Doppeldecker ist die preiswerteste und berühmteste Stadtrundfahrt in der Berliner City - vom Bahnhof Zoo aus passieren die grossen Gelben viele Sehenswürdigkeiten auf ihrem Weg in den Prenzlauer Berg. 2,10 Euro kostet das Vergnügen, das natürlich vom Oberdeck aus noch zu steigern ist.

Весь Берлин - на одном автобусе 10.06.2016

Наступило лето. И если вы окажетесь в Берлине, обязательно прокатитесь по городу на "сотке". Это отличная альтернатива коммерческим автобусным турам по немецкой столице.
The Nefertiti bust is pictured during a press preview of the exhibition 'In The Light Of Amarna' at the Neues Museum (New Museum) in Berlin, Germany, Wednesday, Dec. 5, 2012 due to the 100th Anniversay of the discovery of the bust of the Nefertiti. Foto: Michael Sohn/dpa

В Берлине отмечают "возвращение" Нефертити 12.08.2015

Ровно 10 лет прошло с тех пор, как на Музейный остров после долгой "ссылки" вернулась ослепительная древнеегипетская красавица-царица, точнее, ее знаменитый скульптурный портрет.
BERLIN - DECEMBER 22: Visitors admire the front entrance to the altar from the ancient Greek city of Pergamon at the Pergamon Museum December 22, 2004 in Berlin, Germany. The Pergamon has an astounding collection of artifacts and architectural remnants from ancient Greece and Middle Eastern cultures. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Пергамский алтарь закроют на пять лет 08.09.2014

На ремонт закрывается берлинский музей, в котором хранится знаменитое произведение эллинистического искусства.
Das Cabinet des Dr. Caligari (Stummfilm, D 1920, Regie: Robert Wiene) expressionistische Szene mit Conrad Veidt und Lil Dagover / Mann mit Frau unterm Arm auf Gebäude, silent movie, Expressionismus, Film-Architektur

Ночи "великого немого" проходят в Берлине 21.08.2014

Устроители столичного фестиваля Filmnächte показывают классику кино в историко-архитектоническом обрамлении.
Mit Wasser ist die Baugrube der James-Simon-Galerie in Berlin am 18.10.2013 gefüllt. Das zukünftige zentrale Eingangsgebäude der Museumsinsel soll bis 2017 fertiggestellt werden. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa pixel

Музейный остров в Берлине украсит галерея из стали и стекла 18.10.2013

Экстравагантное здание, через которое посетители будут попадать на знаменитый Музейный остров, спроектировал звездный британский архитектор Дэвид Чипперфилд.
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