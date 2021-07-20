Музейный остров

О "краже века" и похитителях самой большой золотой монеты в мире (20.02.2020)

Берлинский суд вынес приговоры по делу о краже из музея Боде золотой монеты весом в 100 кг и стоимостью почти четыре млн евро. "Ограбление века", как его тогда окрестили СМИ, было совершено три года назад.