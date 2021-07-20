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Музейный остров в Берлине включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Уникальный комплекс из пяти знаменитых музеев на северной оконечности острова Шпрееизель.
Свершилось: в Берлине 20 июля для посетителей отрылся "Форум Гумбольдтов". В восстановленном здании Берлинского дворца можно посетить сразу шесть выставок.
Вандализм на музейном острове Берлина потряс широкую общественность. Какие меры могут гарантировать сохранность музейных ценностей?
Полиция задержала двух молодых людей, предположительно разрисовавших гранитную чашу в саду Люстгартен. Это уже вторая атака на объекты искусства в центре Берлина.
В начале октября неизвестные по непонятной пока причине измазали маслянистой жидкостью 63 экспоната в четырех музеях. Об этом стало известно две недели спустя.
В Берлине 3 октября неизвестные облили маслянистой жидкостью более 60 музейных экспонатов. Об этом стало известно лишь спустя две недели. Идет расследование.
Неизвестные забрызгали маслянистой жидкостью саркофаги, скульптуры и полотна XIX века в Пергамском музее, Старой Национальной галерее и Новом музее. Идет расследование. Мотивы и число вандалов неизвестны.
Защитная маска, дистанция в полтора метра и движение четко по маршруту, - так должны вести себя посетители вновь открывшихся немецких музеев, галерей и библиотек.
Берлинский суд вынес приговоры по делу о краже из музея Боде золотой монеты весом в 100 кг и стоимостью почти четыре млн евро. "Ограбление века", как его тогда окрестили СМИ, было совершено три года назад.
Государственные музеи Берлина довольны итогами прошлого года: на 10 процентов больше посетителей, чем в позапрошлом сезоне. Что нового ожидает гостей столицы в 2020 году?
В Берлине завершилось строительство нового комплекса, через который посетители будут попадать на Музейный остров.
Музейный остров - уникальный ансамбль в центре Берлина на реке Шпрее. В пяти его музеях собраны произведения искусства от античности до XIX века.
Наступило лето. И если вы окажетесь в Берлине, обязательно прокатитесь по городу на "сотке". Это отличная альтернатива коммерческим автобусным турам по немецкой столице.
Ровно 10 лет прошло с тех пор, как на Музейный остров после долгой "ссылки" вернулась ослепительная древнеегипетская красавица-царица, точнее, ее знаменитый скульптурный портрет.
На ремонт закрывается берлинский музей, в котором хранится знаменитое произведение эллинистического искусства.
Устроители столичного фестиваля Filmnächte показывают классику кино в историко-архитектоническом обрамлении.
Экстравагантное здание, через которое посетители будут попадать на знаменитый Музейный остров, спроектировал звездный британский архитектор Дэвид Чипперфилд.
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