Мотором немецкой экономики остается семейный бизнес

Наиболее успешно производством управляют семьи, передающие фирмы от поколения к поколению. Это доказали ученые, сравнив показатели крупнейших компаний Германии.
Что такое семейный бизнес в Германии? Это не только магазины, рестораны, пекарни, небольшие отели или, скажем, ремонтные мастерские. Хотя в большинстве немецких семейных предприятий, действительно, работают менее 10 человек. Впрочем, именно они обеспечивают свыше половины (58%) рабочих мест в частном секторе экономики.
Семейные предприятия с оборотом в 1 триллион евро
Однако в Германии к семейным предприятиям относится и большое число компаний с многомиллиардным оборотом и филиалами в разных частях планеты. Суммарная выручка 500 крупнейших их них превысила в 2016 году 1 триллион евро (1106 млрд). Именно эти фирмы оказались в центре внимания исследования "Народнохозяйственное значение семейных предприятий", проведенного Центром европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме и Институтом исследования малого и среднего бизнеса (IfM) при Мангеймском университете.
Исследование, представленное общественности 29 апреля в Мюнхене, было проведено по заказу фонда "Семейные предприятия" (Stiftung Familienunternehmen). Ученые проанализировали корпоративную отчетность 2007-2016 годов 500 ведущих компаний, находящихся в семейной собственности, и сравнили ее с показателями акционерных обществ, входящих в главный немецкий биржевой индекс DAX. В него включены 30 концернов, из которых 27 не находятся под контролем одной или нескольких семей предпринимателей.
К ведущим представителям первой группы, семейным предприятиям, относятся крупнейший в Европе по обороту торговый концерн Schwarz-Gruppe (сети супермаркетов Lidl и Kaufland), многопрофильная технологическая компания Robert Bosch GmbH (автокомпоненты, электротехника), торговые компании Metro и Aldi, производитель бытовой химии Henkel, фармацевтические фирмы Boehringer Ingelheim и Merck, медиахолдинг Bertelsmann.
Из представителей второй группы, крупнейших акционерных обществ, у которых большинство акций находится на бирже в свободном обращении, можно назвать для примера технологический концерн Siemens, автостроителя Daimler, химическую и нефтегазовую компанию BASF.
Средний возраст крупного семейного бизнеса - 101 год
Авторы исследования выяснили, что компании ТОП-500 за десятилетие, на которое пришлась и тяжелая рецессия 2009 года, увеличили число своих работников в Германии на 23% до 2,54 миллиона человек, тогда как в концернах DAX-27 количество сотрудников выросло всего на 4% до 1,55 миллионов. За тот же период выручка крупнейших семейных предприятий увеличилась на 36%, тогда как у ведущих акционерных обществ рост оборота составил 29%.
Средний возраст 500 крупнейших немецких семейных предприятий, выяснили далее авторы исследования, составляет в настоящий момент 101 год. Статистическая медиана - 1926 год. Это означает, что половина этих компаний была создана в данный год или раньше.
25 по сей день действующих крупных немецких семейных предприятий возникли еще до 1800 года. Иными словами, речь идет о фирмах, в которых семейная собственность уже неоднократно передавалась от одного поколения к другому.
Наибольшее число крупных семейных предприятий, отмечается в исследовании, занято в обрабатывающей промышленности, на втором месте идет торговля. Их также много в строительной сфере. Реже всего они занимаются добычей сырья и энергоснабжением.
"Не требуют субсидий и не просят привилегий"
"Семейные предприятия становятся в трудные времена стабилизирующим якорем для немецкой экономки", - прокомментировал выводы исследования председатель фонда "Семейные предприятия" профессор Брун-Хаген Хеннеркес (Brun-Hagen Hennerkes). По его словам, "такие государства, как Китай, США и Франция, завидуют нам", поскольку не обладают столь разветвленной структурой крупного семейного бизнеса. К его очевидным преимуществам профессор Хеннеркес причисляет то, что "семейные предприятия не требуют субсидий и не просят привилегий" от государства. Главное, что им нужно: обеспечение на рынке честной конкуренции.
Эти слова явно адресованы правительству Германии, которое, по мнению представителей среднего и семейного бизнеса, слишком увлеклось в последнее время поддержкой крупнейших акционерных компаний. Такое впечатление резко усилилось в деловых кругах после того, как министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) представил 5 февраля "Национальную индустриальную стратегию-2030".
Она предусматривает, в частности, государственную поддержку при формировании так называемых "европейских чемпионов" - крупных частных или полугосударственных концернов, призванных противостоять на мировом рынке гигантам из США и Китая. Многие немецкие предприниматели и ученые-экономисты усмотрели в намерении правительства активно заняться промышленной политикой опасное сползание к методам плановой экономики.
Поэтому целый ряд видных экспертов воспользовался публикацией исследования о семейных предприятиях, чтобы вновь послать недвусмысленные сигналы в адрес Берлина. Представленные цифры, отметил профессор Гамбургского университета Томас Штраубхаар (Thomas Straubhaar), стали "очередным доказательством того, что правительству следует заботиться не о крупном бизнесе, а о широком рынке".
Успех немецкой экономики, напомнил правительству глава Института немецкой экономики (IW) в Кельне Михаэль Хютер (Michael Hüther), в значительной мере обеспечивают"скрытые чемпионы"(Hidden Champions). Так в Германии называют высокоспециализированные компании среднего бизнеса, являющиеся на мировом рынке лидерами в определенных сегментах и нишах. Они, как правило, находятся в семейной собственности. Именно такие компании, подчеркнул профессор Хютер, вносят существенный вклад в создание новых рабочих мест.
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp
Смотрите также:
: