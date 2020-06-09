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Моссад

6.1.2020*** Mourners burn mock flags of the U.S. and Israel during a funeral ceremony for Iranian Gen. Qassem Soleimani and his comrades, who were killed in Iraq in a U.S. drone strike on Friday, at the Enqelab-e-Eslami (Islamic Revolution) square in Tehran, Iran, Monday, Jan. 6, 2020. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Иран намерен казнить предполагаемого агента ЦРУ и "Моссада" 09.06.2020

В сообщении Минюста в Тегеране говорится, что Махмуд Мусави-Маджд выдал местонахождение генерала Сулеймани, убитого США. Мусави-Маджда обвиняют в шпионаже и на США, и на Израиль.
epa03026047 Israeli Deputy Prime Minister, Moshe Yaalon, speaks in an interview in Montevideo, on 06 December 2011 Yaalon said that Iran is developing, with the connivance of Venezuela, a 'terrorist infrastructure' in Latin America to attack US, Israel and their allies. EPA/IVAN FRANCO +++(c) dpa - Bildfunk+++

Министр обороны Израиля высказался за раздел Сирии 14.02.2016

За раздел Сирии на отдельные регионы по религиозному признаку выступил министр обороны Израиля Моше Яалон. Он полагает, что Сирии не удастся сохраниться как единому государству.
ILLUSTRATION - Ein Mann schaut am 27.12.2010 in einem Auto in Hannover durch ein Fernglas.

Тайники, прослушка, яд: новый музей шпионажа 02.05.2012

В немецком городе Оберхаузене открылся музей шпионажа, в котором очень много удивительного даже для бывалых контрразведчиков и читателей шпионских романов.
A composite photo of Dubai police handout photos released on 15 February 2010 showing 11 murder suspects with European passports. Dubai's police chief Dhafi Khalfan said during the press conference that police are hunting a group consisting of six British passport holders, three Irish passport holders, one French and one German holder suspected of killing Mahmud al-Mabhuh, a top militant of Palistinian Hamas group, in a Dubai hotel room in January 2010. They are from (L to R first row) Peter Elvinger from France, Stephen Daniel Hodes from Britian, Melvyn Adam Mildine from Britain, Jonathan Louis Graham from Britain, Evan Dennings from Ireland. (From L to R 2nd row) Michael Lawrence Barney from Britain, Paul John Keeley from Britain, Kevin Daveron from Ireland, Gail Folliard from Ireland, Michael Bodenheimer from Germany and James Leonard Clarke from Britain. EPA/DUBAI POLICE / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

Экстрадированный в Германию израильский агент отпущен на свободу 13.08.2010

Суд в Кельне решил освободить предполагаемого агента "Моссада" Ури Бродского из заключения. За подделку официальных документов на него наложен денежный штраф.
An identity card photograph released by Dubai's police on 24 February 2010 allegedly shows German passport holder Michael Bodenheimer, one of the suspects in the killing of a leading Hamas official. Police in Dubai announced 24 February 2010 that they have identified 15 new suspects in the January murder of leading Hamas official Mahmoud al-Mabhouh in the city-state. Three of the additional suspects used Australian passports, al-Arabiya television said, adding that the rest arrived from six different European countries and Hong Kong. Police said that 14 of the suspects used credit cards issued by the same bank. The announcement came soon after Dubai police said they would release 'new and exciting details' on their investigation into the murder of al-Mabhouh, who was found dead in his hotel room in Dubai on 20 January 2010. EPA/DUBAI POLICE HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

Польша экстрадировала в Германию израильского агента 12.08.2010

Польша выдала Германии предполагаемого агента израильской спецслужбы "Моссад". В ФРГ ему грозят три года тюрьмы за подделку официальных документов.
FILE -in this March 24, 2010 file photo a Palestinian youth walks out of a store covered with posters of of assassinated Mahmoud al-Mabhouh, one of the founders of Hamas military wing, near his family house in Beit Lahiya, northern Gaza Strip. A spokesman for Germany's federal prosecutor's office says Polish authorities have arrested an alleged Mossad agent who is wanted in connection with the slaying of the Hamas leader in Dubai. He told The Associated Press on Saturday, June 12, 2010, that Germany is now seeking extradition of Uri Brodsky, who is suspected of working for a foreign spy agency in Germany and having facilitated the issuing of a German passport to one of the members of the Mossad's hit squad that was allegedly behind the killing of Mahmoud al-Mabhouh in January. (AP Photo/Adel Hana, File)

Варшава выдаст предполагаемого агента "Моссада" Берлину 05.08.2010

Апелляционный суд в Варшаве оставил в силе судебное решение об экстрадиции предполагаемого агента "Моссада". В ближайшие 10 дней подозреваемый в подготовке теракта в Дубае будет передан немецким властям.
An identity card photograph released by Dubai's police on 24 February 2010 allegedly shows German passport holder Michael Bodenheimer, one of the suspects in the killing of a leading Hamas official. Police in Dubai announced 24 February 2010 that they have identified 15 new suspects in the January murder of leading Hamas official Mahmoud al-Mabhouh in the city-state. Three of the additional suspects used Australian passports, al-Arabiya television said, adding that the rest arrived from six different European countries and Hong Kong. Police said that 14 of the suspects used credit cards issued by the same bank. The announcement came soon after Dubai police said they would release 'new and exciting details' on their investigation into the murder of al-Mabhouh, who was found dead in his hotel room in Dubai on 20 January 2010. EPA/DUBAI POLICE HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

Польша выдаст Германии предполагаемого агента "Моссада" 07.07.2010

Польский суд вынес решение передать немецкой стороне предполагаемого агента "Моссада", которого подозревают в причастности к убийству в Дубае одного из лидеров палестинского радикального движения ХАМАС.
A composite photo released by Dubai's police on 24 February 2010 allegedly shows nine of the new suspects in the killing of a leading Hamas official. Police in Dubai announced 24 February 2010 that they have identified 15 new suspects in the January murder of leading Hamas official Mahmoud al-Mabhouh in the city-state. The new suspects were identified as: (Top row, L-R) David Bernard LaPierre, Melanie Heard and Eric Rassineux, traveling on French passports (2nd row, L-R) Joshua Daniel Bruce, Nicole Sandra Mccabe and Adam Korman, traveling on Australian passports. EPA/DUBAI POLICE HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Ирландия высылает израильского дипломата 16.06.2010

Ирландия решила выслать израильского дипломата. По мнению Дублина, власти Израиля несут ответственность за использование поддельных ирландских паспортов убийцами одного из лидеров движения ХАМАС Махмуда аль-Мабху.
An identity card photograph released by Dubai's police on 24 February 2010 allegedly shows German passport holder Michael Bodenheimer, one of the suspects in the killing of a leading Hamas official. Police in Dubai announced 24 February 2010 that they have identified 15 new suspects in the January murder of leading Hamas official Mahmoud al-Mabhouh in the city-state. Three of the additional suspects used Australian passports, al-Arabiya television said, adding that the rest arrived from six different European countries and Hong Kong. Police said that 14 of the suspects used credit cards issued by the same bank. The announcement came soon after Dubai police said they would release 'new and exciting details' on their investigation into the murder of al-Mabhouh, who was found dead in his hotel room in Dubai on 20 January 2010. EPA/DUBAI POLICE HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

Польша готова выдать Германии агента израильского "Моссада" 14.06.2010

Польша намерена выдать Германии предполагаемого агента израильских спецслужб "Моссад", который, как полагают, участвовал в организации теракта против одного из лидеров палестинского радикального движения ХАМАС.
A composite photo released by Dubai's police on 24 February 2010 allegedly shows nine of the new suspects in the killing of a leading Hamas official. Police in Dubai announced 24 February 2010 that they have identified 15 new suspects in the January murder of leading Hamas official Mahmoud al-Mabhouh in the city-state. The new suspects were identified as: (Top row, L-R) David Bernard LaPierre, Melanie Heard and Eric Rassineux, traveling on French passports (2nd row, L-R) Joshua Daniel Bruce, Nicole Sandra Mccabe and Adam Korman, traveling on Australian passports. EPA/DUBAI POLICE HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

По запросу Германии арестован предполагаемый агент "Моссада" 12.06.2010

В Польше по запросу прокуратуры ФРГ арестован возможный сотрудник израильских спецслужб, который мог быть причастен к убийству функционера ХАМАС. В настоящее время решается вопрос о выдаче Ури Бродского немецким властям.
British Foreign Secretary David Miliband addresses journalists after meeting with his Bosnian counterpart Sven Alkalaj in Sarajevo, on Friday, Nov. 6, 2009. Miliband arrived on one-day official visit to Bosnia.(AP Photo/Amel Emric)

Великобритания объявила о высылке израильского дипломата 23.03.2010

В качестве реакции на скандал с убийством активиста ХАМАС и использованием поддельных британских паспортов Лондон заявил о высылке одного из израильских дипломатов - предположительно сотрудника спецслужбы "Моссад".
Palestinians carry a picture of Mahmoud al-Mabhouh, one of the founders of Hamas' military wing, as others carry his coffin, left, during his funeral procession at the Palestinian refugee camp of Yarmouk, near Damascus, Syria, Friday, Jan. 29, 2010. Hamas accused Israeli agents on Friday of assassinating al-Mabhouh, a veteran operative of the Palestinian militant group, saying he was electrocuted last week in a Dubai hotel room. The writing in Arabic on poster reads:Your fingerprints are everywhere ... we promise to continue in your path, and the martyr the leader Mahmoud Abed el-Raouf al-Mabhouh. (AP Photo/Bassem Tellawi)

Начальник полиции Дубая требует арестовать премьер-министра Израиля 03.03.2010

Глава полиции Дубая потребовал арестовать израильского премьера Нетаньяху и шефа разведслужбы "Моссад" Дагана в связи с убийством на территории этого эмирата функционера движения ХАМАС.
Palestinian Hamas militants participate a rally for the memory of Hamas commander Mahmoud al-Mabhouh, seen in the portrait, in town of Beit Lahiya, northern Gaza Strip, Wednesday, Feb. 17, 2010. Israel's foreign minister said Wednesday there was no reason to assume the Mossad assassinated Mahmoud al-Mabhouh in Dubai, even as suspicions mounted that the country's vaunted spy agency made the hit using the identities of Israelis with European passports. (AP Photo/Khalil Hamra)

Немецкий эксперт: Причастность ''Моссада'' к событиям в Дубае еще не доказана 26.02.2010

Почерк "Моссада", который многим видится в убийстве одного из лидеров ХАМАС в Дубае, - еще отнюдь не доказательство причастности израильской спецслужбы к этому преступлению, считает немецкий эксперт Вольфганг Кригер.
A composite photo released by Dubai's police on 24 February 2010 allegedly shows nine of the new suspects in the killing of a leading Hamas official. Police in Dubai announced 24 February 2010 that they have identified 15 new suspects in the January murder of leading Hamas official Mahmoud al-Mabhouh in the city-state. The new suspects were identified as: (Top row, L-R) David Bernard LaPierre, Melanie Heard and Eric Rassineux, traveling on French passports (2nd row, L-R) Joshua Daniel Bruce, Nicole Sandra Mccabe and Adam Korman, traveling on Australian passports. EPA/DUBAI POLICE HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Убийство по Джеймсу Бонду, или 26 дубайских эмиссаров 26.02.2010

Международный скандал, вызванный возможной причастностью агентов "Моссада" к убийству одного из лидеров организации ХАМАС в Дубае, продолжает разрастаться. ЕС все настоятельнее требует разъяснений от властей Израиля.
Im Springer-Verlag erscheinende Tageszeitungen liegen am Dienstag (24.09.2002) zu Beginn der außerordentlichen Hauptversammlung des Axel Springer Verlages in Berlin auf einem Tisch (Aufnahme mit Zoom-Effekt). Auf der Veranstaltung im Verlagshaus im Bezirk Mitte wies der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner eine Mitverantwortung an der Krise des Medienunternehmers Kirch zurück. dpa/lbn

Süddeutsche Zeitung: У Запада двойная мораль 22.02.2010

К убийству одного из лидеров организации ХАМАС в Дубае, похоже, причастны сотрудники израильской спецслужбы "Моссад", использовавшие паспорта западных стран. И это скандал, считает газета Süddeutsche Zeitung.
Palestinians carry a picture of Mahmoud al-Mabhouh, one of the founders of Hamas' military wing, as others carry his coffin, left, during his funeral procession at the Palestinian refugee camp of Yarmouk, near Damascus, Syria, Friday, Jan. 29, 2010. Hamas accused Israeli agents on Friday of assassinating al-Mabhouh, a veteran operative of the Palestinian militant group, saying he was electrocuted last week in a Dubai hotel room. The writing in Arabic on poster reads:Your fingerprints are everywhere ... we promise to continue in your path, and the martyr the leader Mahmoud Abed el-Raouf al-Mabhouh. (AP Photo/Bassem Tellawi)

Убийство функционера ХАМАС в Дубае: к расследованию подключилась прокуратура Кёльна 21.02.2010

В связи с убийством функционера исламского движения ХАМАС в Дубае, к которому предположительно причастна израильская разведслужба "Моссад", к расследованию подключилась прокуратура Кёльна.
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