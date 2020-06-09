По запросу Германии арестован предполагаемый агент "Моссада"

В Польше по запросу прокуратуры ФРГ арестован возможный сотрудник израильских спецслужб, который мог быть причастен к убийству функционера ХАМАС. В настоящее время решается вопрос о выдаче Ури Бродского немецким властям.