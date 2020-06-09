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В сообщении Минюста в Тегеране говорится, что Махмуд Мусави-Маджд выдал местонахождение генерала Сулеймани, убитого США. Мусави-Маджда обвиняют в шпионаже и на США, и на Израиль.
За раздел Сирии на отдельные регионы по религиозному признаку выступил министр обороны Израиля Моше Яалон. Он полагает, что Сирии не удастся сохраниться как единому государству.
В немецком городе Оберхаузене открылся музей шпионажа, в котором очень много удивительного даже для бывалых контрразведчиков и читателей шпионских романов.
Суд в Кельне решил освободить предполагаемого агента "Моссада" Ури Бродского из заключения. За подделку официальных документов на него наложен денежный штраф.
Польша выдала Германии предполагаемого агента израильской спецслужбы "Моссад". В ФРГ ему грозят три года тюрьмы за подделку официальных документов.
Апелляционный суд в Варшаве оставил в силе судебное решение об экстрадиции предполагаемого агента "Моссада". В ближайшие 10 дней подозреваемый в подготовке теракта в Дубае будет передан немецким властям.
Польский суд вынес решение передать немецкой стороне предполагаемого агента "Моссада", которого подозревают в причастности к убийству в Дубае одного из лидеров палестинского радикального движения ХАМАС.
Ирландия решила выслать израильского дипломата. По мнению Дублина, власти Израиля несут ответственность за использование поддельных ирландских паспортов убийцами одного из лидеров движения ХАМАС Махмуда аль-Мабху.
Польша намерена выдать Германии предполагаемого агента израильских спецслужб "Моссад", который, как полагают, участвовал в организации теракта против одного из лидеров палестинского радикального движения ХАМАС.
В Польше по запросу прокуратуры ФРГ арестован возможный сотрудник израильских спецслужб, который мог быть причастен к убийству функционера ХАМАС. В настоящее время решается вопрос о выдаче Ури Бродского немецким властям.
В качестве реакции на скандал с убийством активиста ХАМАС и использованием поддельных британских паспортов Лондон заявил о высылке одного из израильских дипломатов - предположительно сотрудника спецслужбы "Моссад".
Глава полиции Дубая потребовал арестовать израильского премьера Нетаньяху и шефа разведслужбы "Моссад" Дагана в связи с убийством на территории этого эмирата функционера движения ХАМАС.
Почерк "Моссада", который многим видится в убийстве одного из лидеров ХАМАС в Дубае, - еще отнюдь не доказательство причастности израильской спецслужбы к этому преступлению, считает немецкий эксперт Вольфганг Кригер.
Международный скандал, вызванный возможной причастностью агентов "Моссада" к убийству одного из лидеров организации ХАМАС в Дубае, продолжает разрастаться. ЕС все настоятельнее требует разъяснений от властей Израиля.
К убийству одного из лидеров организации ХАМАС в Дубае, похоже, причастны сотрудники израильской спецслужбы "Моссад", использовавшие паспорта западных стран. И это скандал, считает газета Süddeutsche Zeitung.
В связи с убийством функционера исламского движения ХАМАС в Дубае, к которому предположительно причастна израильская разведслужба "Моссад", к расследованию подключилась прокуратура Кёльна.
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