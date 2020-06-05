Мосгорсуд снизил срок ареста журналисту и депутату Илье Азару

Мосгорсуд в пятницу, 5 июня, рассмотрел жалобу на административный арест за одиночный пикет журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Об этом сообщает Telegram-канал "Апология протеста", чей адвокат Леонид Соловьев представлял интересы журналиста в суде.

По решению Мосгорсуда, срок ареста снижен с 15 до 10 суток. Таким образом, Илья Азар должен выйти на свободу из спецприемника 7 июня, в воскресенье.

Илья Азар был задержан 26 мая в ходе одиночного пикета в поддержку основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. 28 мая суд признал журналиста виновным в нарушении запрета на проведение публичных мероприятий, несмотря на то, что Азар был задержан в ходе одиночного пикета. Административный арест был назначен на 15 суток.

Протесты в поддержку Азара сопровождались задержаниями пикетчиков

В тот же день целый ряд журналистов и муниципальных депутатов вышли на протестные пикеты к зданию ГУ МВД на Петровке в Москве и к Гостиному двору в Санкт-Петербурге. В течение нескольких дней полиция задерживала пикетчиков, выходивших в поддержку Азара. Всего с 26 мая за критику властей в Москве было задержано не менее 58 человек, в Петербурге – 19 пикетчиков.

1 июня Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на арест Ильи Азара, несмотря на то, что подобные жалобы должны рассматриваться в течение суток с момента подачи, обращает внимание адвокат журналиста.Леонид Соловьев тогда отметил, что сомневается в компетентности судьи, которая решила изучить его доводы в течение четырех дней, и назвал ее действия глумлением над подзащитным.

Правозащитники потребовали прекратить преследовать пикетчиков

Международная правозащитная организация Amnesty International в среду, 3 июня, направила министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву открытое письмо с требованием прекратить преследовать участников одиночных пикетов, а также привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов, ответственных за нарушение прав граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений.

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Смотреть видео 03:09 Поделиться Задержания в Москве Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3czuB В Москве задержали участников одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара