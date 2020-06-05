 Мосгорсуд снизил срок ареста журналисту и депутату Илье Азару | Новости из Германии о России | DW | 05.06.2020

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Россия

Мосгорсуд снизил срок ареста журналисту и депутату Илье Азару

Задержанный в ходе одиночного пикета Азар выйдет на свободу 7 июня, срок его административного ареста снижен с 15 до 10 суток.

Илья Азар, журналист, муниципальный депутат

Илья Азар

Мосгорсуд в пятницу, 5 июня, рассмотрел жалобу на административный арест за одиночный пикет журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Об этом сообщает Telegram-канал "Апология протеста", чей адвокат Леонид Соловьев представлял интересы журналиста в суде.

По решению Мосгорсуда, срок ареста снижен с 15 до 10 суток. Таким образом, Илья Азар должен выйти на свободу из спецприемника 7 июня, в воскресенье.

Илья Азар был задержан 26 мая в ходе одиночного пикета в поддержку основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. 28 мая суд признал журналиста виновным в нарушении запрета на проведение публичных мероприятий, несмотря на то, что Азар был задержан в ходе одиночного пикета. Административный арест был назначен на 15 суток.

Протесты в поддержку Азара сопровождались задержаниями пикетчиков

В тот же день целый ряд журналистов и муниципальных депутатов вышли на протестные пикеты к зданию ГУ МВД на Петровке в Москве и к Гостиному двору в Санкт-Петербурге. В течение нескольких дней полиция задерживала пикетчиков, выходивших в поддержку Азара. Всего с 26 мая за критику властей в Москве было задержано не менее 58 человек, в Петербурге – 19 пикетчиков.

1 июня Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на арест Ильи Азара, несмотря на то, что подобные жалобы должны рассматриваться в течение суток с момента подачи, обращает внимание адвокат журналиста.Леонид Соловьев тогда отметил, что сомневается в компетентности судьи, которая решила изучить его доводы в течение четырех дней, и назвал ее действия глумлением над подзащитным.

Правозащитники потребовали прекратить преследовать пикетчиков

Международная правозащитная организация Amnesty International в среду, 3 июня, направила министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву открытое письмо с требованием прекратить преследовать участников одиночных пикетов, а также привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов, ответственных за нарушение прав граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений.

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  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

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    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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