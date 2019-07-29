Мосгорсуд признал законным отказ Яшину в регистрации

Московский городской суд в пятницу, 16 августа, признал законным отказ главе Красносельского муниципального округа Илье Яшину, выдвигавшемуся по 43 округу, в регистрации его кандидатом на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"В исковом заявлении Яшина отказано", - подчеркнули в Мосгорсуде.

На заседание Яшина доставили из 2-го спецприемника ГУ МВД России по Москве, где он отбывает административный арест.

Политик оспаривал решения окружной избирательной комиссии, Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и Мосгоризбиркома и настаивал на своей регистрации. Мосгорсуд нарушений в постановлениях ответчиков не нашел.

Для регистрации Яшину, по версии ЦИК, не хватило 76 подписей избирателей.

"Отменить псевдовыборы"

Ранее оппозиционер призывал главу ЦИК Эллу Памфилову в интересах граждан отменить "псевдовыборы в Мосгордуму" 8 сентября и перенести голосование на конец осени, обеспечив участие в нем оппозиции.

"Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор", - призвал оппозиционер, отбывающий третий административный арест с 29 июля.

Одновременно он предположил, что в нынешней ситуации имя Памфиловой может остаться в истории нарицательным и "ассоциироваться с произволом и полицейщиной". При этом решение отменить выборы, вероятно, повлечет "серьезные проблемы с администрацией" и может привести к потере должности, но оно обеспечит ей уважение соотечественников, писал Яшин.

ЦИК отказался переносить выборы

В ответ на призыв Яшина в ЦИК заявили, что намеченные на 8 сентября выборы в Мосгордуму пройдут в установленный срок. "Просто так день голосования не переносят. Согласно закону, назначенные выборы отменить нельзя, выборы в Мосгордуму должны пройти в единый день голосования 8 сентября", - цитирует заявление пресс-секретаря ЦИК Майи Гришиной агентство РИА "Новости".

Позднее председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью радио "Бизнес ФМ" заявила, что серьезных оснований для переноса выборов в Мосгордуму нет.

Движение за свободные выборы в Москве

Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму продолжаются уже несколько недель. Московский митинг 10 августа, участники которого также выразили протест против массовых задержаний демонстрантов 27 июля и 3 августа, а также произвола полиции, собрал на проспекте Сахарова до 60 тысяч человек. В тот же день акции солидарности с участниками московского митинга проходили в десятках других российских городов.

3 августа в Москве состоялась несанкционированная акция, участники которой выступали за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также протестовали против массовых задержаний во время митинга "За честные выборы!", прошедшего 27 июля. Полиция и Росгвардия жестко подавили обе акции, задержав, по разным данным, от 2000 до 2500 человек, в том числе, журналистов и иностранных туристов, и избив десятки людей.

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