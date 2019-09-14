 Мосгорсуд отменил решение о возврате дела ″Седьмой студии″ в прокуратуру | Новости из Германии о России | DW | 08.10.2019

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Россия

Мосгорсуд отменил решение о возврате дела "Седьмой студии" в прокуратуру

Дело "Седьмой студии" отправлено в суд первой инстанции, который должен рассмотреть его в новом составе. В части меры пресечения предыдущее постановление суда оставлено без изменений.

Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

Московский городской суд во вторник, 8 октября, отменил решение о возврате дела "Седьмой студии" в прокуратуру.

Уголовное дело, обвиняемым по которому в числе прочих проходит режиссер Кирилл Серебренников, направлено на рассмотрение в Мещанский районный суд, заседание которого должно пройти в ином составе, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорсуда. В части меры пресечения постановление оставлено без изменений.

Таким образом, Мосгорсуд частично удовлетворил апелляционное представление прокурора на принятое в сентябре поставновление суда первой инстанции. На заседании 11 сентября Мещанский районный суд Москвы вернул дело "Седьмой студии" в прокуратуру. Тогда в утвержденном обвинении были найдены ошибки, которые, по словам судьи, невозможно устранить в рамках процесса. На том же заседании судья отменила Серебренникову и другим фигурантам меру пресечения в виде подписки о невыезде.     

Контекст

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Кирилла Серебренникова освободили под подписку о невыезде. DW спросила его друзей и коллег в Европе, как они отреагировали на такую новость. Какие у них планы? (08.04.2019)

Дело "Седьмой студии" связано с якобы хищением бюджетных средств, выделенных министерством культуры России на реализацию проекта по развитию современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Следствие утверждает, что ущерб по делу составляет 133 млн рублей.

Фигурантами дела являются режиссер Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-Центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, ее бывший главный бухгалтер Нина Масляева, а также директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Кроме того, заочное обвинение предъявлено Екатерине Вороновой, являвшейся в разное время продюсером и генпродюсером "Седьмой студии".

Все обвиняемые, кроме Масляевой, не признают вину и утверждают, что выделенные из бюджета деньги расходовали исключительно на постановку спектаклей. Экс-бухгалтер "Седьмой студии" заключила сделку со следствием.

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    Автор: Ксения Сафронова


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